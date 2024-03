Karrierekiller Teilzeitarbeit: Für 71 % der Arbeitnehmerinnen erschwerte Teilzeit ihren Aufstieg

HR-Studie analysiert Jobvorstellungen von Frauen in Deutschland

Köln, 27.03.2024 – Cegid, ein führender Anbieter von Cloud-Business-Management-Lösungen für das Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Talentmanagement), untersucht in einer HR-Studie die Arbeitswirklichkeit von Arbeitnehmerinnen in Deutschland. Diese zeigt, dass sich trotz einer häufig diskutierten Wunschvorstellung von Flexibilität und Selbstständigkeit traditionelle Arbeitsstrukturen weiterhin einer großen Beliebtheit erfreuen.

Nur 15 % der Arbeitnehmerinnen wünschen sich für ihre Karriere eine Anstellung in Teilzeit, 5 % möchten freiberuflich arbeiten. Für insgesamt 71 % der Arbeitnehmerinnen, die eine Führungsposition fest in ihrer Karriereplanung verankert hatten, stellte sich Teilzeitarbeit als ein bedeutendes Hindernis in ihrem beruflichen Aufstieg heraus. Insbesondere unter den 35- bis 49-Jährigen machte ein Drittel die Erfahrung, dass solche Arbeitsmodelle die Karrieremöglichkeiten begrenzten.

Während sich jede zweite 50- bis 65-Jährige für ihre Karriere keine Managerinnenposition wünschte, schließen das unter den 18- bis 49-Jährigen nur noch 26 % für sich aus. Sie sind mehrheitlich hinsichtlich des Einnehmens von Führungsrollen eher unentschlossen (53 %). Die Ergebnisse der aktuellen HR-Studie von Cegid unterstreichen die Komplexität der beruflichen Entwicklung und die Herausforderungen, mit denen Frauen bei der Gestaltung ihrer Karrieren konfrontiert sind.

„Teilzeitarbeit erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und Organisation, besonders wenn man Führungsambitionen hat. Ich habe selbst kürzlich als Marketing Managerin DACH bei Cegid auf Teilzeit reduziert, um mehr Zeit für meine Familie zu haben. Es ist ein Balanceakt, jeden Tag aufs Neue. Dennoch bin ich überzeugt, dass eine sinnvolle Teilzeitarbeit nicht nur möglich, sondern auch beispielhaft für moderne Führung sein kann“, so Denise König, Field Marketing Manager DACH bei Cegid.

Über die Studie

Im Auftrag von Cegid befragte das Marktforschungsunternehmen Appinio in einer repräsentativen Studie im Dezember 2023 deutschlandweit 200 Arbeitnehmerinnen im Alter von 18 bis 65 Jahren.

Über Cegid

In einer sich schnell verändernden Arbeitswelt unterstützt Cegid Talentsoft Unternehmen dabei, HR neu zu denken und diesen einen Wettbewerbsvorteil durch nachhaltige HR-Transformation zu verschaffen. Cegid Talentsoft ist die cloudbasierte Human-Capital-Management-Plattform von Cegid. Mit mehr als 2.000 Installationen betreut der Konzern internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen.

Cegid ist ein führender Anbieter cloudbasierter Business-Management-Lösungen für Fachleute in den Bereichen Finanzwesen (Treasury, Steuern, ERP), Personalwesen (Talentmanagement, Gehaltsabrechnung), Rechnungswesen, Einzelhandel, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Full-Cloud-Geschäftsmodell versteht sich Cegid als Innovationstreiber und unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Digitalisierung – für ein einzigartiges Kundenerlebnis lokal wie global. Dank innovativer und zielgerichteter Lösungen können Kunden ihr Potenzial voll ausschöpfen. Das Unternehmen verbindet einen vorausschauenden und pragmatischen Geschäftsansatz mit dem Know-how über neue Technologien und einem einzigartigen Verständnis von Regularien und Compliance-Richtlinien.

Cegid beschäftigt 4.400 Mitarbeiter und vertreibt seine Lösungen in 130 Ländern an 500.000 Kunden. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 791 Millionen Euro. Seit März 2017 führt Pascal Houillon als CEO die Geschäfte.

Weitere Informationen unter www.cegid.com/de/

Firmenkontakt

Cegid

Nathalie Fournier Christol

quai Paul Sédallian 52

69279 Lyon Cedex 09

+33649238314



https://www.cegid.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 15



http://www.elementc.de