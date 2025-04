karrieremag – Das Magazin für alle, die Karriere mögen

Karrieremag.de bietet Interessierten eine Auswahl an Infos rund um Ausbildung, Jobs und Karriere.

Regelmäßig veröffentlicht das Magazin neue Beiträge, in denen Themen erklärt werden, die (angehende) Berufstätige interessieren. So wird mit Rat und Tat erklärt, wie man einen Ausbildungsplatz findet, was Personaler bei der Bewerbung wirklich hören wollen und worauf es bei einer Bewerbung ankommt. Aber auch für bereits Berufstätige gibt es viele spannende Beiträge.

Gerade für angehende Azubis gibt es im karrieremag eine Menge interessanter Infos. Alle in Deutschland anerkannten Ausbildungsberufe werden samt Aufgaben, Gehalt und weiteren Optionen vorgestellt.

Übersetzungen in Englisch und Ukrainisch sind in Arbeit. So will die Seite ein möglichst großes Publikum ansprechen und relevante Informationen vermitteln. Gemäß dem Motto „Ihr wollt Fachkräfte? Dann bildet sie aus.“ will die Webseite die Ausbildung an sich wieder attraktiver präsentieren und jungen Menschen zeigen, dass es nicht zwingend ein Studium sein muss und dass auch das Handwerk seine Vorzüge hat.

Karriere ist dabei für jeden etwas anderes. Für einige ist die Ausbildung nur der erste Schritt auf dem Weg in die Chefetage. Für andere ist Karriere eine erfolgreiche Work-Life-Balance. Das karrieremag ist dabei für alle da und hält Beiträge für alle Interessensbereiche parat. So kann sich beispielsweise darüber informiert werden, welche Rechte und Pflichten man als Azubis hat, was Arbeitgeber dürfen und was nicht und wie man bestmöglich für die Prüfungen lernt. Auch der bestmögliche Umgang mit schwierigen Kollegen wird erklärt. Ebenso auch, wie es möglich ist eine in bestimmte Positionen aufzusteigen. Aber auch das nachhaltige Motivieren und Führen als Führungskraft werden erklärt.

karrieremag.de ist die eine Hälfte der Ausbildungsinitiative. Die andere bildet das neue Portal für die Ausbildungsplatzsuche: dein-ausbildungsplatz.de. Hier können angehende Azubis in Google-Maps-Manier Ausbildungsbetriebe in ihrer Nähe finden. Wer sich über die angebotenen Ausbildungen näher informieren möchte besucht mit einem Klick das angeschlossene Magazin. Zusammen erklären beide Seiten, was es für ein Ausbildungsangebot es gibt und welche es Karriereoptionen es gibt. Perfekt für alle, die Karriere machen wollen und eine klare Road-Map wollen.

Hinter der dein-karrieremag.de und dein-ausbildungsplatz.de steht die karrieremag GmbH, mit Sitz in Hamburg. Inhabergeführt und mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Bereich Ausbildung, Personalvermittlung und einem umfangreichen Informatik-Hintergrund wurde das Projekt aus eigener Kraft auf die Beine gestellt. Besucher sind herzlich eingeladen sich auf karrieremag.de umzusehen und über die deutsche Karrierewelt zu informieren.

