Karrierespin durch eine professionelle Bewerbung

Karriere- und Führungskräftecoach Carmen Abraham erläutert, wie Führungskräfte mit einer professionellen Bewerbung der Karriere neuen Spin geben.

Etablierte Führungskraft im Unternehmen, die Karriereleiter bereits nach oben gegangen, das Leben eingerichtet – warum dann etwas ändern und sich bei einem anderen Unternehmen bewerben? Eine spannende Frage, die Carmen Abraham wie folgt beantwortet: “Bei dem einen ist es die Sorge, in der Komfortzone zu verharren und Chancen für Wachstum, mehr Gestaltungsspielraum und Horizonterweiterung zu verpassen. Bei dem anderen das unbestimmte Gefühl, das eigene Vorankommen zu sehr mit nur einem Unternehmen zu verbinden und bei disruptiven Marktveränderungen vor dem Aus zu stehen.”

Sich bewerben heiße die Fäden selbst in der Hand zu halten und mutig den nächsten Schritt zu gehen. Während ältere Generationen noch ihr ganzes Leben in einem Unternehmen verbrachten, so nimmt die Verweildauer aktuell ab und werde inzwischen teilweise sogar als Makel verstanden, wie Carmen Abraham ausführt: “Zu lange in einem Unternehmen bleiben, weist auf Inflexibilität, einen eingeschränkten Erfahrungshorizont und mangelnde Anpassungsfähigkeit hin.”

Unvorbereitet Gespräche mit Headhuntern zu führen, um den eigenen Marktwert zu eruieren, sei laut Carmen Abraham allerdings nicht das richtige Mittel. Denn Schnellschüsse verliefen oft im Sande und schaden im schlimmsten Fall sogar der Reputation. Carmen Abraham rät dazu, sich genügend persönliche Zeit einzuplanen, um das “Projekt” Bewerbung zielführend in Angriff zu nehmen. “Machen Sie sich während Ihrer Reise auch auf einige, unerwartete Zwischenstopps gefasst”, akzentuiert der Karrierecoach. Für den eigenen “Bauchnabel” und den Wunsch nach persönlicher Entwicklung interessiere man sich in der Regel nur selbst. Vielmehr gehe es bei einer professionellen Bewerbung darum, was das Gegenüber möchte und welchen Mehrwert es in einer neuen Person sucht.

“Analysieren Sie dazu Ihre bisherige Geschichte und Ihre alten Erfolge. Was hat Sie zu dem gemacht, der Sie heute sind? Wofür werden Sie geschätzt?”, rät Carmen Abraham. Aus den Antworten heraus, entstehen klare und deutliche Botschaften, was das zukünftige Ziel-Unternehmen von einem hat, wo man Probleme löst und welche Kompetenzen und Persönlichkeits-Marker einen dafür prädestinieren. “Als gestandene Führungskraft haben Sie vieles zu bieten, was kein anderer bietet. Lernen Sie, Ihren wirklichen Nutzen und Ihr wahres Interesse am Gegenüber zu beschreiben. Nur so starten Sie aus der Pole-Position”, betont Carmen Abraham. Ebenso wichtig sei es, sich zu fragen, was den großen Unterschied macht, wenn man die neue Position gefunden hat und welchen Sinn man dieser beimisst. Des Weiteren empfiehlt Carmen Abraham den Lebenslauf zu nutzen, um die eigene “Geschichte” zu erzählen: “Es geht dabei nicht ums Erfinden. Es geht um Ihre Entwicklung und Ihre Leistungen. Nach der intensiven Vorarbeit wird es Ihnen leichtfallen, die Kernbotschaften zu beschreiben. Schließlich möchte niemand mehr eine langweilige und bürokratische Bewerbung lesen.”

Ausführlicher beschreibt Carmen Abraham das Thema “Professionelle Bewerbung für Führungskräfte” auch in ihrem neuesten Blog-Beitrag.

Kontakt und viele weitere Informationen zu Carmen Abraham – klar.wirksam.kraftvoll – finden Sie auf ihrer neu überarbeiteten Website: www.carmen-abraham.de

Carmen Abraham – klar.wirksam.kraftvoll

Die agile Welt, die digitale Welt, die Welt, die durch schnellen und dynamischen Wandel unübersichtlich geworden ist, stellt ganz neue Anforderungen an Leadership. Carmen Abraham ist Sparringspartnerin und Ratgeberin, wenn Executives und Leistungsträgern in Zeiten von “VUCA” Komplexität die Sicht vernebelt, der Wirkungsgrad ihrer Rolle plötzlich eingeschränkt scheint und sie sich eher als Getriebener fühlen denn als Gestalter.

Mithilfe von Carmen Abraham finden Leistungsträger Klarheit, erhöhen ihren Wirkungsgrad und erleben ihre ganze Stärke.

