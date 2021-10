Kartondisplays – perfekte Papp-Aufsteller für Ihre Werbebotschaft

Kartondisplays (Papp-Aufsteller) gibt es in sehr vielen Varianten, Formen und Größen.

Auf Regaldisplays aus Karton treffen wir im Supermarkt an jeder Ecke und sie werben für neue Produkte, oder zeigen uns die aktuellen Angebote. Dank der individuell bedruckten Flächen des Regalaufstellers, werden Kunden wie Magnete an das Display angezogen.

Ellipsenaufsteller zum Beispiel finden wir ebenfalls oft im Supermarkt. Dieses Kartondisplay wirkt wie eine Litfaßsäule und eignet sich hervorragend als Träger für Ihre Werbebotschaft.

Auch für Messen eignen sich ausgezeichnet Kartondisplays in ihren vielen Größen und Formen und ihren vielseitgien Anwendungsmöglichkeiten.

Welche Arten an Kartondisplays gibt es?

Kartondisplays gibt es in einer großen Vielzahl an verschiedenen Typen. Sehr beliebt sind Regaldisplays für Waren in Geschäften. In unserem Online-Shop bieten wir unseren Kunden eine Auswahl an Standardformaten von Regaldisplays an. Die Aufsteller können individuell gestaltet werden.

Auch Theken aus Karton erfreuen sich großer Beliebtheit und werden oft z.B. für Verkostungen im Einkaufzentrum verwendet. In Kombination mit einem Dispenser für Flyer lässt sich die Theke auch gut für Messen, oder Infoveranstaltungen verwenden.

Ellipsen-, Dreieck- oder Viereck-Displays erfreuen sich großer Beliebtheit. Die attraktiven Anschaffungskosten, der leichte Aufbau und das einfache Handling machen diese Informationsträger so vielseitig einsetzbar.

Wie lassen sich Kartondisplays bedrucken?

Wir von Window2print bedrucken die Displays mittels dem UV-Digitaldruckverfahren. Der Druck erfolgt im Farbspektrum CMYK. Größere Losgrößen werden von uns mittels Offset-Druckverfahren gefertigt, sofern es sich nicht um mehrere verschiedenen Motive handelt.

Wie sollte die Druckdatei für ein Kartondisplay erstellt werden?

Wenn Sie sich für ein Kartondisplay entscheiden, können Sie das Motiv frei nach Ihren Wünschen gestalten. Damit wir den Druck in bester Qualität fertigen können, bitten wir um die Einhaltung einiger Vorgaben. Für die Druckdateierstellung stellen wir Ihnen eine passende Vorlage zur Verfügung.

Diese zeigt Ihnen die jeweiligen zu bedruckenden Flächen und dient Ihnen für die Platzierung von Logos, oder Texten zur Orientierung. Sämtliche Elemente sollten im Farbspektrum CMYK angelegt sein. RGB Farben werden von uns automatisch in CMYK gewandelt und dies kann zu Farbabweichungen führen.

Gibt es Kartondisplays in Sonderausführungen?

In unserem Onlineshop finden unsere Kunden eine große Auswahl an Kartondisplays. Allerdinges gibt es auch immer wieder Situationen, wo unsere Kunden Sonderlösungen für Kartondisplays benötigen. Gerade bei Ragalsystemen ist oft der Abstand zwischen den Ebenen wichtig für eine optimale Produktplatzierung. Die Grundfläche von 60cm x 40cm wird eher nicht geändert, da das Regaldisplay so perfekt auf eine Chep-Palette passt. Dies ermöglicht einen einfachen Transport des Displays im Geschäft.

Sollten Sie für Ihr Projekt ein Display in einer Sonderausführung benötigen, sprechen Sie uns einfach an. Unsere Konstruktionsabteilung entwickelt auch gerne Sonderlösungen, welche genau nach Ihren individuellen Bedürfnissen konzipiert ist.

