Karwan Miro verwaltet einige der schönsten Villen auf Phuket

Die perfekte Unterkunft bietet Karwan Miro mit der Immobilienverwaltung Happy Holidays 24 Ltd. &Co. in Thailand an

Phuket (Thailand) ist das Traumreiseziel für Urlauber, die sich nach dem perfekten Strandurlaub sehnen. Die perfekte Unterkunft dazu bietet Karwan Miro mit der Immobilienverwaltung Happy Holidays 24 Ltd. & Co.

Happy Holidays 24 Ltd. & Co. verwaltet verschiedene Villen, sodass jeder Urlauber eine Unterkunft ganz nach seinem Geschmack findet.

Karwan Miro und sein Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit Happy Holidays 24 Ltd. & Co. luxuriöse Villen zu verwalten und zu vermieten. Ebenso gehoben wie die Unterkünfte selbst ist der Service, der den Gästen geboten wird. So ist die Erreichbarkeit rund um die Uhr selbstverständlich, um den Gästen jeden Wunsch zu erfüllen.

Durch einen Guard wird zusätzlich für die Sicherheit der Gäste gesorgt. Auf Wunsch kann auch ein Koch gebucht werden, der den Service abrundet.

Durch die Zusammenarbeit mit Investoren, kann Karwan Miro mit Happy Holidays 24 Ltd. & Co. den Urlaubern verschiedenste Unterkünfte und Villen anbieten.

Jede Unterkunft ist individuell und außergewöhnlich, so dass einem einzigartigen Urlaub auf Phuket nichts mehr im Wege steht.

Bird Nest Villa – die perfekte Unterkunft für einen Urlaub mit Freunden und Familie

Die Bird Nest Villa liegt an einem grünen Hang, ganz in der Nähe von Patong Beach. Die Villa hat ihren Namen erhalten, weil sie von außen und innen an ein

Vogelnest erinnert. Durch die mit Holz verkleideten Wände ist die Villa besonders gemütlich, sodass sich die ganze Familie hier wohl fühlen kann.

Bei den Jüngsten ist der große Infinitypool besonders beliebt, der, ganz wie ein Vogelnest, einige Meter über dem Boden zu schweben scheint.

Zudem lädt der Partyraum auch tagsüber zu Kicker- oder Billiardturnieren ein. Wenn die Kinder schlafen oder im Kinoraum einen Film gucken, können die

Erwachsenen den Raum nutzen, um an der Bar gemeinsam ein Bier oder ein Glas Wein zu trinken und den Tag ausklingen lassen.

Ein weiteres Highlight der Villa ist der Ausblick: über die Dächer bis zum Ozean.

Diesen Ausblick kann man auch von einem der drei privaten Balkonen genießen mit denen einige der Schlafzimmer ausgestattet sind. Andere

Schlafzimmer punkten hingegen mit einem direkten Zugang zum Pool. Allen Räumen ist aber gemeinsam, dass sie ausschließlich mit Bambusmöbeln

ausgestattet sind, um den Stil dieser besonderen Unterkunft nicht zu brechen. Die acht Schlafzimmer sind über vier Etagen verteilt und bitet Platz für bis zu 16 Personen.

Darüber hinaus gibt es eine große Küche, ein Wohn- und Esszimmer sowie einen Fitnessraum.

Dem perfekte Familienurlaub steht in der Bird Nest Villa auf Phuket nichts mehr im Weg.

Villa Skyline – luxuriöser Partyurlaub auf Phuket

Die Bangla Road auf Phuket ist eine der bekanntesten Adressen weltweit, wenn es darum geht, die Nacht zum Tag zu machen. Partyurlauber, die zwischen den Bar- und Clubbesuchen tagsüber in einer luxuriösen Villa entspannen möchten, sind in der Villa Skyline richtig aufgehoben.

Mit fünf Schlafzimmer bietet die Villa auch für einen größeren Freundeskreis ausreichend Platz. Genug Privatsphäre ist dadurch gewährleistet, dass jedes

Schlafzimmer sein eigenes Bad hat. Durch einen Fitnessraum, einen Kinoraum, einen großen Infinitypool und eine Dachterasse bieten sich zudem

genug Optionen, den ein oder anderen Tag entspannt in der Villa zu verbringen. Durch viele

kleine Lichter am Boden verwandelt der Pool sich nachts in einen Sternenhimmel. Auf der Dachterrasse besteht zudem die Möglichkeit BBQ- Partys zu veranstalten oder besondere Events, wie Geburtstage, Verlobungen oder Sylvester zu feiern.

Die Skyline Villa ist die perfekte Unterkunft für jeden, der das Nightlife hautnah erleben will, ohne auf Erholung in einer luxuriösen Unterkunft verzichten zu müssen

Castle Patong – ein unvergesslicher Urlaub in einem Schloss auf Phuket

Die Castle Villa, erinnert an ein Märchenschloss. Karwan Miro und die Firma Happy Holidays Ltd. & Co. ermöglicht es bis zu 16 Gästen einen unvergesslichen Urlaub in royalem Ambiente zu genießen. Wie jedes der Häuser die Miro verwaltet, hat auch das Castle einen ganz besonderen Stil, der sich durch die gesamte Villa zieht. Mit viel Liebe zum Detail wird jeder Raum gestaltet. Im Castle Patong ist in einer der Junior Suiten eine Ritterrüstung ein echter Blickfang, während man sich in einer anderen Suite wie eine echte Prinzessin fühlen kann. Selbst dem Bad verleihen goldene Toiletten königliches Ambiente. Der Pool im Erdgeschoß ist so groß und tief, dass selbst ein Kopfsprung von dem Sprungturm in Felsoptik

kein Problem ist. Sicherlich ein besonderes Highlight für die kleinen Gäste. Ein zweiter Infinitypool auf dem Dach ermöglicht es, sich abzukühlen und dabei die atemberaubende Aussicht zu genießen.

Auch in dieser Villa gibt es nichts, was es nicht gibt. Ein Fitnessstudio, ein Kinoraum und ein großzügiger Wohn- und Essbereich runden das Gesamtpaket ab.

Villa Infinity – eine brandneue, moderne und riesige Villa mit über 10 Schlafzimmern und atemberaubende Aussichten.

Diese Villa hat einen großen infinity Pool, wo auch mal eine Party tagsüber stattfinden kann. Ein weiteres Highland ist der Zugang zur Dachterrasse. Hier kann man ein Cocktail genießen und die unglaubliche Aussicht über Patong Beach genießen. Ebenfalls ein Traum ist das private Fitnessstudio mit Meerblick, was alles hat für einen perfekten Workout.

Jeder der Villen hat ihren eigenen Charme, doch alle werden höchsten Ansprüchen gerecht und garantieren eine traumhafte Zeit auf der sonnigen Insel Phuket.

Mein Name ist Karwan Miro, von Happy Holidays 24 Co Ltd

Aufgewachsen bin ich in der schönen Stadt Essen im Ruhrgebiet.

Lange Jahre war ich im Textilhandel tätig, bis ich eines Urlaubes das

wunderschöne Land Thailand entdeckt habe.

Seit einigen Jahren zähle ich Thailand, genauer gesagt die Halbinsel Phuket, als meine Wahlheimat. Hier lebe und arbeite ich als Dienstleister für verschiedene Ferienunterkünften.

Vor einigen Jahren habe ich mit mehreren Partnern die Firma

Happy Holidays 24 Co Ltd gegründet.

Eine Firma, die vielen Urlaubern eine unvergessliche Zeit auf Phuket

ermöglicht. Inzwischen managen wir einige Hotels, private Luxus-Villen sowie Ferienapartments.

Unser Team besteht aus aktuell 14 Mitarbeitern und steht für unsere

Gäste, – die uns überall aus der Welt uns besuchen, 24 Stunden 7 Tage

die Woche zur Verfügung.

Wir arbeiten zusätzlich mit einigen Hotels und Ferienobjektinhabern

zusammen und sind auch bei der Vermittlung und Verkauf von Villen,

Häusern, Kondominiums und sogar ganzen Hotels behilflich.

Wir haben einzigartige Unterkünfte, die es in Thailand nur einmal gibt.

So kamen wir auf die verrückte Idee mit Hilfe von Investoren ein

ganzes Schloss auf Phuket zu bauen.

Dieses besondere Objekt hat unter anderem 8 Schlafzimmern, 2 privaten

Pools, Kino, Fitnessstudio, Jacuzzi und Sauna.

Wir vermieten dieses Schloss immer nur an eine Gruppe gleichzeitig, sodass Sie und Ihre Familie/Freunde das gesamte Schloß nur für sich haben.

Kontakt

Happy Holidays 24 Co Ltd

Karwan Miro

207, 21-25 Soi Rat Uthit 200 Pi 1, Pa Tong, Kathu District, 207

83150 Phuket

0201 45853474

karwanmiro1989@gmail.com

https://villa-skyline-patong.com/