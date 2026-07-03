Kasper Lindgaard ist neuer Vice President of Security Strategy bei CoreView

CoreView, Spezialist für den Schutz und das Management von Microsoft-365-Tenants, baut mit Kasper Lindgaard als Vice President of Security Strategy seine Bedrohungsforschung im Bereich Microsoft 365 weiter aus. Lindgaard verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Sicherheit von Microsoft-Plattformen. So hatte er unter anderem eine leitende Rolle bei Secunia Research inne, einem der am häufigsten zitierten Unternehmen im Bereich Schwachstellenforschung.

In seiner neuen Position wird er direkt an Andrea Sivieri, Chief Product and Technology Officer bei CoreView, berichten und als Impulsgeber in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb fungieren. Zu seinen Aufgaben gehören die Beratung zur Produktsicherheit, die externe Sicherheitspräsenz und die interne Sicherheitslage. Darüber hinaus wird er die Leitung der neu gegründeten Security Labs übernehmen und damit CoreView als maßgebliche Instanz im Bereich der Microsoft-Cloud etablieren.

Lindgaard leitete Secunia Research seit 2011 und baute das Unternehmen zu einer der renommiertesten Marken für Threat Intelligence aus. Das Unternehmen wurde 2015 von Flexera Software übernommen, wo Lindgaard weiterhin als Senior Director of Research and Security tätig war. Dabei entwickelte er eine inzwischen etablierte Methodik, um Microsoft-Sicherheitsrisiken zu erkennen und diese zu reduzieren. Im Jahr 2025 gründete er Aporio. Die Plattform für Entra ID und Azure ermöglicht die Erkennung von Identitäten und ruhenden Konten, bildet Angriffspfade ab und identifiziert Microsoft-Graph-Berechtigungen, PIM-Aktivitäten und bedingten Zugriff. Damit adressierte er dieselbe Lücke in Unternehmen, die CoreView mit Tenant Resilience schließt: das Fehlen einer spezifischen Steuerungsebene für Microsoft 365 und die Microsoft-Cloud.

„Kaspers Ansehen im Bereich der Microsoft-Cloud-Sicherheit beruht auf seiner umfassenden Erfahrung, seiner Forschungsarbeit und seiner hohen Glaubwürdigkeit“, erklärt Andrea Sivieri, Chief Product and Technology Officer von CoreView. „Er leitete die branchenweit renommiertesten Forschungsaktivitäten im Bereich Schwachstellen, war als CISO tätig und gründete ein Unternehmen, das sich mit den gleichen Identitätsrisiken befasste, die wir auch angehen. Diese Kombination aus Forscher, Praktiker und Gründer ist selten.“

„Als ich Aporio aufbaute, kam ich immer wieder zu demselben Schluss: Die Angriffsfläche von Microsoft 365 und der gesamte Microsoft-Cloud ist zu groß, zu komplex und zu stark vernetzt, um sie allein mit nativen Tools in den Griff zu bekommen“, sagt Kasper Lindgaard, VP of Security Strategy von CoreView. „CoreView hat die operative Ebene geschaffen, die Unternehmen tatsächlich benötigen. Ich freue mich darauf, als Teil des Teams unsere Marktposition auszubauen und durch profunde Forschung unser Renommee zu steigern.“

CoreView stärkt die Resilienz des Microsoft-365-Tenant und schützt die Konfigurationen, Identitäten und Zugriffe. Die Plattform härtet Tenants gegen Angriffe, reduziert übermäßige Benutzerrechte sowie den Blast Radius, identifiziert Manipulationen und ermöglicht die Wiederherstellung von Microsoft-365-Konfigurationen. Mit Fokus auf den Tenant bietet CoreView Schutz für Microsoft 365 und Entra und stellt so sicher, dass Unternehmen Kompromittierungen verhindern, Angriffen standhalten und nach Cybervorfällen rasch die gewünschte Tenant-Konfiguration wiederherstellen können. Weitere Informationen unter https://www.coreview.com/

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