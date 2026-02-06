Kassenrollen: zuverlässig und umweltfreundlich

Ein gut funktionierendes Kassensystem ist das Herzstück eines jeden Gastrobetriebs. Über Kassenrollen werden alle Geschäftsvorfälle verbucht und der Gast erhält eine transparente Abrechnung. Gut lesbare und vollständige Bons mit allen Informationen sind wichtig. Der Druck auf der Kassenrolle sollte von hoher Qualität sein, damit die Ausdrucke nicht verblassen. Wir führen Kassenrollen in unterschiedlichen Größen, auch für modernste Kassensysteme.

Welche Hinweise gibt es dafür, eine hochwertige Kassenrolle zu bevorzugen?

Fünf Vorzüge, die für Kassenrollen von hoher Qualität sprechen

Ein gut geführter Betrieb liefert seinen Kunden eine transparente Abrechnung seiner Dienstleistungen. Entdecken Sie die nachstehenden Argumente, warum es sich lohnt, hochwertige Kassenrollen zu kaufen:

-Wir liefern Kassenrollen für alle gängigen Kassensysteme

-Gut lesbare Bons, die nicht schnell verblassen

-Kassenrollen auch für moderne thermodruckende Ausgabegeräte

-Zusätzlich zur Standardbreite gibt es individuelle Abmessungen

-Hochwertige Kassenrollen zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis

Wir liefern Kassenrollen für alle gängigen Kassensysteme:

Als Spezialist für den Gastrobedarf kennen wir die gebräuchlichen Kassensysteme unserer Kundschaft. Wir sind gut vorbereitet und liefern innovative Produkte in den Bereichen Kassenrollen und Thermorollen. Falls Sie für Ihr System keine Kassenrolle bei uns finden, organisieren wir das für Sie.

Gut lesbare Bons, die nicht schnell verblassen:

Wir möchten, dass Ihre Kunden auch beim Bezahlen bei Ihnen immer zufrieden sind. Deshalb liefern wir Ihnen Kassenrollen, deren Bons nicht schnell verblassen und damit gut lesbar sind. Oft dienen die Kassenbons als Grundlage für Bewirtungsspesen und müssen als Nachweis alles dokumentieren.

Kassenrollen auch für moderne thermodruckende Ausgabegeräte:

In vielen Bereichen der Gastronomie wird mit thermodruckenden Ausgabegeräten beim Kunden kassiert. Das sind zum Beispiel EC-Geräte, Kreditkartenterminals oder spezielle hochmoderne Kassensysteme. Wir haben für diese empfindlichen Geräte weiße EC-Cash-Thermorollen bei uns im Angebot. Diese fortschrittlichen Kassenrollen verfügen auch über den vorgeschriebenen Lastschrifttext im Falle einer Verfahrensnutzung.

Zusätzlich zur Standardbreite gibt es individuelle Abmessungen:

Mit unseren hochwertigen Kassenrollen versorgen wir nicht nur eine einzige Sorte von Terminals. Bei uns finden Sie Kassenrollen mit geringem Durchmesser für Kompaktgeräte. Besitzen Sie ein Standardgerät, so finden Sie bei uns auch größere Kassenrollen. Zur Standardbreite von 57 Millimetern haben wir Kassenrollen mit 60 Millimetern und 80 Millimetern Breite.

Hochwertige Kassenrollen zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis:

Bei uns erhalten Sie hochwertige Kassenrollen, die jederzeit gut lesbar sind, von ausgezeichneter Qualität. Entscheidend ist, dass die Größe der Kassenrolle exakt zu Ihrem Ausgabegerät passt. Bei unseren Produkten achten wir darauf, dass es für Sie immer ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis gibt.

Bons Ihrer Kassenrolle als Visitenkarte Ihres Betriebes

Ein nach langer Zeit noch gut lesbarer Bon erweckt die Aufmerksamkeit des Gastes. Er erinnert sich an gutes Essen und kommt eventuell erneut zu Ihnen ins Restaurant. Wir liefern maßgeschneiderte Kassenrollen für jedes gängige Kassensystem in höchster Qualität. Auch für den Einsatz von thermodruckenden Ausgabegeräten haben wir das passende Zubehör. Mit den Kassenrollen von Super8Pack ist Ihr Gastrobetrieb bestens auf das Bezahlen eingerichtet.

Bei Super8Pack finden Sie alles an Verpackungen und Gastrobedarf, dass Sie für den laufenden Betrieb benötigen. Schaumstoffverpackungen, Suppenschalen, Aluschalen, Trinkbecher und noch viel mehr finden Sie in unserem Angebot! Für jeden Einsatz – vom Imbiss bis zu einer örtlichen Großveranstaltung – finden Sie das richtige Produkt. Super8Pack bietet Ihnen sowohl herkömmliche Plastik- und Aluverpackungen also auch trendige Papier- und biologisch abbaubare Verpackungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihnen günstige und funktionierende Lösungen anzubieten.

