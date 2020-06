Kastenwagen-Fans treffen sich 2021 in Bad Dürrheim

Erstes bundesweites Kastenwagen-Treffen für Fans aller Marken am Reisemobilhafen Bad Dürrheim vom 7. bis 9. Mai 2021

Der Camping-Boom nimmt kein Ende: Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Reise im gemieteten oder eigenen Wohnmobil. Gerade auch wegen der Erfahrungen in der Coronakrise steigt die Nachfrage nach Flexibilität und Unabhängigkeit beim Reisen stetig – und genauso auch die Nachfrage nach bundesweiten Treffen von Gleichgesinnten, die ihrem Reisemobil-Hobby nachgehen. Für eine spezielle Gattung unter den Freizeitfahrzeugen gibt es bald ein eigenes großes Treffen: Vom 7. bis 9. Mai 2021 sind Fans von Kastenwagen, unabhängig von bestimmten Marken und Herstellern, dazu eingeladen, zum Reisemobilhafen in Bad Dürrheim zu kommen – mit ihren Fahrzeugen oder auch als Besucher. Gemeldet haben sich bereits mehr als 100 Interessenten, die mit dem Kastenwagen am Erfahrungsaustausch und geselligen Beisammensein teilnehmen wollen. Ein Begleitprogramm mit Wissenswertem aus der Branche sowie Beratungsmöglichkeiten durch ausstellende Sponsoren runden das 1. Kastenwagen-Treffen ab. Die Organisatoren Jens Müller und Klaus Federolf versprechen ein buntes Wochenende mit vielen spannenden Eindrücken für Wohnmobilfreunde.

Neben der Möglichkeit vieler kleiner geselliger Treffen auf dem gesamten Platz wird ein Festzelt mit leckeren Speisen und Getränken zentrale Anlaufstelle sein. “Gesprächsthemen sind zum Beispiel empfehlenswerte Stellplätze in Europa, die Ausstattung der Fahrzeuge oder auch sinnvolles Zubehör”, erklärt Klaus Federolf. Auch sei man schon gespannt auf Firmen aus der Campingszene: “Unsere Sponsoren werden in lockerer Atmosphäre über Entwicklungen, Neuheiten und Trends informieren und beraten.”

Anlass zur Planung dieses Events war eine ungewöhnliche Erkenntnis: “Egal ob es unsere Events waren, die wir bereits organisiert haben, oder die anderer Veranstalter – alle waren markengebunden. Noch nie gab es ein markenfreies Treffen, also für die Fans aller Hersteller”, wunderten sich Federolf und Müller. “Im Mai 2021 möchten wir so viele Kastenwagenfahrer und -fahrerinnen wie möglich zusammenzubringen, zum einen für den Austausch von Tipps und Tricks, vor allem aber zum Knüpfen und Pflegen von Freundschaften.” Der Reisemobilhafen Bad Dürrheim biete für die große Zahl an Fahrzeugen und Besuchern die passende Stellfläche und Infrastruktur – “nicht zu vergessen den supernetten Betreiber Andreas Bertsch, der uns tatkräftig unterstützt”.

600.000 Wohnmobile sind aktuell in Deutschland angemeldet, allein in den letzten zwölf Monaten kamen gut 50.000 hinzu. Kleintransporter, die neben einer Wohneinrichtung auch über Toilette und Dusche verfügen, gibt es seit den 1970er-Jahren. Die heute Kastenwagen genannten kompakten Fahrzeuge bieten mehr Fahrkomfort und verbrauchen in der Regel weniger Benzin als größere Wohnmobile. “Gerade wegen ihrer Alltagstauglichkeit sind sie sehr beliebt”, erklärt Jens Müller, der als Spezialist für Kastenwagen mit seiner Firma Carevan by MSR in Gomaringen einen Reisemobilhandel mit Service und Vermietung betreibt.

“Eigentlich war das Treffen schon 2020 geplant. Alles war komplett vorbereitet und gebucht, doch dann mussten wir es leider wegen der Coronakrise verschieben. Die Enttäuschung war riesig”, erinnert sich Klaus Federolf. “Aber wir schauen positiv nach vorn, mit neuen Ideen und neuer Kraft, und freuen uns riesig auf das Event im kommenden Mai.”

Informationen zum Kastenwagen-Treffen finden Interessierte bei Facebook: www.facebook.com/groups/kastenwagentreffen – oder auf der Webseite www.kastenwagentreffen.de, wo sich Teilnehmer mit Fahrzeugen auch direkt online anmelden können.

Das erste bundesweite Kastenwagen-Treffen für Fans aller Marken wird organisiert von den beiden Wohnmobil-Experten Jens Müller aus Gomaringen und Klaus Federolf aus Heidelberg. Auf ihrer Webseite www.kastenwagentreffen.de geben sie Informationen zum Ablauf, zum Programm und zu Sponsoren. Auch eine direkte Online-Anmeldung ist möglich.

Kontakt

Kastenwagentreffen.de / Carevan by MSR

Jens Müller

Bahnhofstraße 35

72810 Gomaringen

0174 / 1944423

info@kastenwagentreffen.de

https://www.kastenwagentreffen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.