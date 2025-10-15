Katja Gasser übernimmt Leitung des Bereichs People & Organisation bei conrizon und easy

Essen, 15. September 2025 – Die conrizon AG und easy software AG stärken ihre strategische Ausrichtung im Bereich Personalmanagement und Transformation. Zum 1. Oktober 2025 hat Katja Gasser die Position der Director People & Organisation bei der conrizon AG übernommen. In dieser Funktion verantwortet sie auch das Personalmanagement der easy software AG, einem Tochterunternehmen der conrizon AG. Die conrizon AG ist als Unternehmensgruppe mit Fokus auf digitale Geschäftsprozesse und Enterprise Content Management (ECM) im europäischen Mittelstand aktiv.

Katja Gasser bringt rund acht Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Human Resources und Transformation mit. Ihre berufliche Laufbahn führte sie unter anderem in verantwortliche Positionen bei Firmenich und dsm-firmenich, einem global tätigen Unternehmen der chemischen Industrie.

Zuletzt war sie dort als Senior Manager für das Change-Management einer globalen Finanztransformation zuständig. Darüber hinaus verfügt sie über fundierte HR-Expertise in den Bereichen Legal & Compliance, Global Operations sowie Talent Management. Ihr Fokus lag dabei auf Organisationsentwicklung, Talentförderung und kulturellem Wandel.

„Katja Gasser verfügt über genau die internationale Erfahrung, die für unsere strategische Ausrichtung entscheidend ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die Zukunft von conrizon zu gestalten“, sagt Andreas Zipser, CEO der conrizon AG.

„Der Wechsel vom Konzernumfeld zu einem dynamischen Unternehmen mit klarem Mittelstandsfokus ist für mich eine spannende Herausforderung. Nach vielen Jahren in internationalen Konzernstrukturen reizt mich die unternehmerische Nähe und Gestaltungskraft, die conrizon und easy bieten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die Weiterentwicklung der conrizon AG und ihrer Tochtergesellschaften aktiv mitzugestalten“, sagt Katja Gasser.

Mit der Berufung von Katja Gasser setzen die conrizon AG und easy ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung ihrer Unternehmenskultur und die gezielte Förderung von Talenten im europäischen Mittelstandsmarkt.

Bildmaterial zum Download: Katja Gasser / Andreas Zipser

Über conrizonAG:

Die conrizon AG (ehemals deltus 36. AG) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Content-Management-Lösungen. Durch die Akquisition etablierter Software-Hersteller wie easy Software, PROXESS und Portal Systems hat sich conrizon als starke ECM-Holding in Europa positioniert. Über 8.500 Unternehmen weltweit nutzen die Lösungen für Dokumentenmanagement, Archivierung und Prozessautomatisierung – verfügbar on-premises, in der Private oder Public Cloud. Das Portfolio umfasst die Marken easy, PROXESS, HABEL und Shareflex und bietet nahtlose Integrationen für SAP, Microsoft 365 und SharePoint.

Über easy:

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse. Über 5.400 Kunden in mehr als 60 Ländern und allen Branchen vertrauen auf unser Unternehmen und unser starkes Partnernetzwerk. Unsere Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. easy ist Teil der conrizon AG, der europäischen Holding für marktführende ECM-Marken wie PROXESS, HABEL und Shareflex. www.easy-software.com/de/

