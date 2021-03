Kay Rieck: Was ist schwieriger zu steuern, ein Öltanker oder die gesamte Ölindustrie?

Kay Rieck: Ein altes Sprichwort besagt, dass etwas, das groß und änderungsresistent ist, schwerer zu steuern ist als ein Öltanker. Dieses Bild kann man sich leicht vorstellen: Ein Öltanker ist ein riesiges Schiff, und wenn er sich bewegt, hat er eine beträchtliche Eigendynamik. Als solches ist er niemals leicht zu steuern. Noch schwerer zu steuern als ein Öltanker sind starrköpfige Freunde und Familienmitglieder, bisher erfolgreiche Abteilungen in einem Unternehmen, die sich gegen neue Strategien sträuben, und in manchen Fällen sogar ganze Geschäftsbereiche.

In der Redewendung “schwieriger zu wenden als ein Öltanker” stecken zwei Ironien. Die erste ist, dass verbesserte Technologien Öltanker in den letzten dreißig Jahren deutlich manövrierfähiger gemacht haben. Die meisten von uns haben eine Servolenkung in ihren Autos, also kann man wohl davon ausgehen, dass moderne Öltanker eine nautische Entsprechung haben. Ebenso haben Satellitennavigationssysteme die Planung von Kursänderungen auf der Grundlage umfassender Risikodaten erleichtert und den Bedarf an kurzfristigen, kniffligen Kurskorrekturen verringert. Öltanker werden nie wendige Schiffe sein, aber sie sind besser als noch vor einer Generation.

Die zweite Ironie ist, dass sich der Ölsektor als einer der resistentesten gegen Veränderungen in der Weltwirtschaft erwiesen hat. Das verarbeitende Gewerbe und die Lebensmittelbranche proklamieren den Wert, den ihre Just-in-Time-Lieferketten geschaffen haben, der Finanzdienstleistungssektor hat von T+1, Straight-Through-Processing (STP) und einer Unzahl anderer branchenweiter, globaler Initiativen profitiert.

Die Öl- und Gasindustrie macht weiter, was sie macht. Es gibt Verbesserungen und Effizienzsteigerungen auf der Ebene einzelner Unternehmen, aber im Großen und Ganzen läuft das Geschäft so weiter, wie es das letzte halbe Jahrhundert getan hat.

Es gibt mehrere Gründe für den Widerstand der Ölindustrie gegen Veränderungen, aber um die Dinge einfach zu halten, können sie auf vier Fakten reduziert werden: Die Ölindustrie ist zu groß, zu komplex, zu reaktiv und zu erfolgreich, um sich anzupassen.

Zu groß

Es geht nicht darum, dass die Ölindustrie an und für sich zu groß ist. Sie ist genau so groß, wie sie sein muss, um die Weltwirtschaft in Bewegung zu halten (unter nicht-Covid-19 Umständen). Das Problem ist, dass sie zu groß ist, um sich schnell zu verändern. Man sagt, dass allein der Öl- und Gasbohrsektor etwa 4 % der weltweiten Wirtschaftsaktivität ausmacht, und man kann wahrscheinlich sagen, dass weitere 60 % der weltweiten Wirtschaftsaktivität direkt von der Branche abhängen.

Diese schiere Größe macht sie resistent gegen Veränderungen, da die kurzfristigen Auswirkungen einer schlecht umgesetzten Veränderung weit über die Branche selbst hinausgehen würden.

Zu komplex

Die Größe der Ölindustrie stellt auch eine Herausforderung in Bezug auf ihre Komplexität dar. Es gibt Hunderte von Organisationen, die an der Gewinnung natürlicher Ressourcen aus dem Boden, der Beförderung des Rohprodukts durch die Transport- und Raffinierungsprozesse und schließlich an der Auslieferung an die Verbraucher beteiligt sind.

Jeder Teil des Prozesses spielt eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass die Branche und die von ihr abhängigen Industrien funktionieren. Aber der Grad der Komplexität macht es sehr schwierig, Veränderungen umzusetzen. Die meisten Organisationen im Öl- und Gassektor können ihre direkten Kunden und Lieferanten und möglicherweise die Kunden ihrer Kunden und die Lieferanten ihrer Lieferanten beeinflussen, aber in Wirklichkeit sind das nur zwei oder drei Glieder in einer Kette, die sich über die ganze Welt erstreckt.

Es gibt eine kleine Handvoll globaler Organisationen, die sich über das gesamte Spektrum der Aktivitäten hinweg engagieren, aber selbst ihr Erfolg bei der Umsetzung eines branchenweiten Wandels ist begrenzt.

Zu reaktiv

Wie die meisten von uns hat sich auch die Ölindustrie darauf verlassen, in guten Zeiten Geld zu verdienen und in schlechten Zeiten die Bilanz zu verwalten. Die Boom-and-Bust-Natur der Branche spiegelt die Art und Weise wider, wie sie funktioniert: Ein Vorkommen wird gefunden und natürliche Ressourcen werden abgebaut, bis zu dem Punkt, an dem das Vorhaben nicht mehr wirtschaftlich ist. Unternehmen machen entweder das Beste aus der Gelegenheit und ziehen dann weiter zur nächsten Lagerstätte, oder sie werden aufgegeben und die beteiligten Personen ziehen weiter zur nächsten Gelegenheit und schließen sich einem anderen Unternehmen an und hoffen auf mehr langfristigen Erfolg.

Während dies in gewisser Weise die Natur der Branche und die Ressourcen, um die herum sie sich entwickelt hat, widerspiegelt, deutet es doch darauf hin, dass es vielleicht an einer langfristigen Strategie mangelt. In der Vergangenheit war dies kein Problem, Öl war die primäre Energiequelle für eine globale Wirtschaft, in der die Nachfrage nach Energie jeden Tag steigt.

Die Herausforderung besteht nun darin, dass die zentrale Stellung des Öls durch alternative Energiequellen in Frage gestellt wird. Es besteht das Risiko, dass sich die Investoren abwenden, wenn der Sektor nicht besser in der Lage ist, den Wandel zu antizipieren, und der Druck durch die alternative Herausforderung schneller und stärker wird.

Zu erfolgreich

Schließlich war die Branche in den letzten fünfzig Jahren insgesamt zu erfolgreich, als dass sie sich wesentlich verändern müsste. Wenn sie weiterhin das tut, was sie bereits getan hat, dann wird es der Mehrheit der Unternehmen und den meisten ihrer Mitarbeiter weiterhin gut gehen.

Es gab Aktualisierungen, Verbesserungen und Erweiterungen (alle Telexgeräte und die meisten Faxgeräte wurden abgeschafft), gute und schlechte Zeiten, aber insgesamt hat der langfristige Erfolg der Branche dazu geführt, dass der tatsächliche Bedarf an Veränderungen begrenzt war so Kay Rieck.

Trotzdem stehen der Ölindustrie Veränderungen bevor, und es werden die reaktionsfähigen Unternehmen sein, die am besten in der Lage sind, die Chancen zu nutzen, die sich in den nächsten Jahren bieten.

Die letzten 18 Monate waren ein beispielloser Sturm für die Ölbranche so Kay Rieck. Der Ölsektor hat diesen Sturm überstanden und befindet sich nun in einer zunehmend überfüllten Schifffahrtsstraße und kann nicht mehr erwarten, dass sich alles andere um ihn herum bewegt. Der Öltanker genießt nicht mehr die freie Fahrt auf den offenen Meeren.

Über den Autor

Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

