KAYAK launcht „KI fragen“ für eine einfachere Reiseplanung

Dialogbasierte KI trifft auf Reisesuche in Echtzeit

KAYAK, eine führende Reisesuchmaschine, stellt „KI fragen“ vor, ein neues dialogorientiertes Erlebnis der Reiseplanung. Es unterstützt Urlauber dabei, Reisen einfacher zu suchen, zu vergleichen und zu buchen.

KAYAKs Ziel ist, die Reisesuche persönlicher und dialogorientierter zu gestalten. Darauf aufbauend stellt „KI fragen“ eine Branchenneuheit dar, die es Reisenden ermöglicht, ihre Trips in einem Chat zu planen, bei dem die Ergebnisse für Flüge, Hotels und Mietwagen live während des Gesprächs stetig aktualisiert werden. Die Einfachheit von KI wird so mit der Leistungsfähigkeit einer traditionellen Ergebnisseite kombiniert.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Suche nach Sommerreisen zunimmt und Reisende sich mehr Zeit nehmen, um ihre Optionen abzuwägen, Preisänderungen zu verfolgen und Pläne anzupassen, bevor sie sich zur Buchung entschließen.

„Nach der Einführung unserer ersten Suchfunktion mit natürlicher Sprache im Oktober letzten Jahres haben wir festgestellt, dass Reisende zunehmend auf KI zurückgreifen, um mit der Planung zu beginnen, sich aber weiterhin auf die herkömmliche Suche und Filter verlassen, um Optionen zu bewerten und vertrauensvoll zu buchen“, sagte Matthias Keller, Chief Product Officer bei KAYAK. „KI fragen ist die nächste Entwicklungsstufe, die beides in einer einzigen, nahtlosen Benutzererfahrung vereint.“

Sommerurlaub planen mit KI fragen

Ganz gleich, ob eine Sommerreise durch mehrere Länder zusammengestellt, ein Familienurlaub im Rahmen des Budgets gehalten, oder nach einem langen Wochenendausflug mit flexiblen Stornierungsbedingungen gesucht wird, KI fragen hilft Reisenden, in einem nahtlosen Erlebnis von der Inspiration zur Buchung zu gelangen. Reisende können ihre Wünsche in eigenen Worten beschreiben und sehen, wie sich buchbare Optionen live während des Gesprächs aktualisieren – dabei bleiben die klassischen KAYAK-Suchergebnisse erhalten, die sie bereits kennen und denen sie vertrauen.

Mit KI fragen können Reisende:

– Fragen in natürlicher Sprache stellen und ihre Reise in Echtzeit verfeinern

– Chatten, während die Ergebnisse live parallel zur Unterhaltung aktualisiert werden

– Aktuelle Preise und buchbare Optionen von Hunderten von Reisepartnern sehen

Es bedarf keines Neustarts von Suchanfragen oder Hin- und Herwechseln zwischen Tabs, es ist einfach eine schnellere, intuitivere Art, Reisen zu planen und zu buchen.

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

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