Keeper Security Report: Zu viele Passwörter überfordern die Menschen

Die aktuelle Studie von Keeper Security zeigt, dass 62 Prozent der Menschen weltweit mit der Verwaltung von Passwörtern überfordert sind. Gleichzeitig sind aber viele Online-Nutzer in Bezug auf ihre Cybersicherheitspraktiken zu selbstbewusst und lassen sich auf riskante Verhaltensweisen wie unsichere Passwortweitergabe und -wiederverwendung ein.

MÜNCHEN, 30. Juli 2024 – Keeper Security, ein führender Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Lösungen zum Schutz von Passwörter, Passkeys, privilegiertem Zugang und Remote-Verbindungen, veröffentlichte heute die neue Studie „Fortifying Cyber Resilience: Insights Into Global Cybersecurity Practices“. Die Erhebung bei weltweit mehr als 6.000 Personen ergab, dass sich international 62 Prozent der Befragten Sorgen über die Verwaltung zu vieler Passwörter, Konten und Logins machen. Unter den deutschen Befragten haben 60 Prozent diese Befürchtungen. Die Ergebnisse des Reports unterstreichen die wachsende Besorgnis der Nutzer über die Komplexität der Passwortverwaltung, gibt Einblicke in deren aktuelle Sicherheitspraktiken und zeigt Lücken auf, die es zu beheben gilt.

Übermäßiges Selbstvertrauen in die eigenen Cybersicherheitsgewohnheiten

Viele Menschen sind in Bezug auf ihre Cybersicherheitspraktiken übermäßig selbstbewusst – insbesondere was die Passwortverwaltung betrifft. Die Umfrage zeigt, dass zwar 85 Prozent der international und sogar 91 Prozent der in der DACH-Region Befragten glauben, dass ihre Passwörter sicher sind. Gleichzeitig gibt allerdings mehr als die Hälfte zu, dass sie ihre Passwörter an andere weitergeben. Darüber hinaus sind 64 Prozent weltweit und 70 Prozent der in DACH Befragten von ihren Kenntnissen im Bereich Cybersicherheit überzeugt, obwohl 41 Prozent der Befragten ihre Passwörter mehrfach verwenden und 24 Prozent ihre Passwörter aufschreiben. In DACH nutzen mit 34 Prozent etwas weniger ihre Passwörter mehrfach, dafür schreiben 27 Prozent ihre Zugangsdaten manuell auf.

Beliebte Praktiken der Passwortverwaltung

Riskante Praktiken bei der Passwortverwaltung unterstreichen die Diskrepanz zwischen dem weit verbreiteten Vertrauen in die eigene Cybersicherheit und dem tatsächlichen Stand der Cyberhygiene. Die Untersuchung von Keeper zeigt, dass folgende Methoden für die Verwaltung von Passwörtern am weitesten verbreitet sind:

– Passwörter im Gedächtnis behalten (26 Prozent international, 8 Prozent in DACH)

– Passwörter aufschreiben (24 Prozent international, 27 Prozent in DACH)

– Speicherung der Passwörter in einem Browser oder einer Notiz-App auf dem Mobiltelefon (19 Prozent international, 15 Prozent in DACH)

Während viele Menschen glauben, dass ihre Passwörter sicher sind, zeigt ihr Verhalten, dass ein großer Bedarf an fortschrittlichen Tools und an umfassender Aufklärung besteht. Die Nutzung eines Passwortmanagers, die Erstellung sicherer und eindeutiger Passwörter für jedes Konto und die Aktivierung der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), wo immer sie verfügbar ist, können die persönliche Cybersicherheit erheblich verbessern.

Weit verbreitet: Gemeinsame Nutzung von Passwörtern

Trotz des harten Durchgreifens der Streaming-Dienste gibt mehr als ein Drittel der international und in DACH Befragten (34 Prozent) zu, Passwörter für Streaming-Seiten mit anderen zu teilen. Zu den anderen am häufigsten gemeinsam genutzten Passwörtern gehören:

– Shopping-Konten (22 Prozent international und in DACH)

– Persönliche E-Mails (20 Prozent international, 16 Prozent in DACH)

– Soziale Medien (16 Prozent international, 15 Prozent in DACH)

– E-Mails bei der Arbeit/Schule (16 Prozent international, 17 Prozent in DACH)

– Passwörter/Pins für Bankkonten (15 Prozent international und in DACH)

– Produktivitätsplattformen für die Arbeit (13 Prozent international, 11 Prozent in DACH)

Noch lange nicht am Ziel

Die großen Herausforderungen für die Verbesserung der globalen Cyberhygiene zeigen, dass es notwendig ist, über die Risiken der unsicheren gemeinsamen Nutzung und Verwaltung von Passwörtern aufzuklären und Lösungen zur Stärkung der Cyberresilienz zu nutzen. Obwohl Branchenexperten und Cybersicherheitsbehörden die Verwendung eines sicheren Passwortmanagers empfehlen, um Passwörter zu speichern, zu generieren und sicher weiterzugeben, zeigt die Studie von Keeper, dass weltweit nur 12 Prozent der Befragten dies tun. Diese Tools sind entscheidend für die sichere Verwaltung von Online-Konten und Identitäten.

„Die Ergebnisse zeigen ein Paradoxon im Bereich der Cybersicherheit: Die Menschen fühlen sich sicher in ihrem Wissen über Cybersicherheit, sind aber dennoch häufig Ziel von Cyberangriffen und Betrug“, sagt Darren Guccione, CEO und Mitbegründer von Keeper Security. „Diese Diskrepanz unterstreicht, dass Wissen allein nicht ausreicht, um Cyberrisiken zu mindern. Die Verwendung von Tools wie Passwort-Manager und die Befolgung von Best Practices sind entscheidend für die Reduzierung von Cyberrisiken.“

Die Keeper Studie „Fortifying Cyber Resilience: Insights Into Global Cybersecurity Practices“ belegt die Herausforderungen, denen Sicherheitsexperten gegenüberstehen, wenn es darum geht, Menschen dazu anzuleiten, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um sich online zu schützen. Die Befähigung jedes Einzelnen durch Aufklärung und Technologie ist entscheidend für den Schutz sensibler Daten und die Verteidigung gegen die heutigen raffinierten Cyberangriffe und Online-Betrügereien. Indem Menschen informiert sind und bewährte Verfahren anwenden, können sie sich aktiv gegen die häufigsten Cyberbedrohungen schützen.

Der vollständige Report steht hier zum Download bereit.

Über Keeper Security Inc.

Keeper Security verändert weltweit die Cybersicherheit für Menschen und Organisationen. Die erschwinglichen und benutzerfreundlichen Lösungen von Keeper basieren auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer auf jedem Gerät zu schützen. Unsere Privileged-Access-Management-Lösung der nächsten Generation ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich nahtlos in jede Technologieumgebung integrieren, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Compliance zu gewährleisten. Keeper genießt das Vertrauen von Millionen von Einzelnutzern sowie Tausenden von Unternehmen und ist der führende Anbieter von erstklassigem Passwort- und Passkey-Management, Geheimnisverwaltung, privilegiertem Zugriff, sicherem Fernzugriff und verschlüsseltem Messaging.

