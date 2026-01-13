Keeper Security stärkt die Cyberabwehr des Atlassian Williams F1 Teams mit KeeperPAM

Die einheitliche, cloudbasierte PAM-Plattform von Keeper ermöglicht es dem Atlassian Williams F1 Team, Zero-Trust-Sicherheit durchzusetzen, privilegierten Zugriff zu kontrollieren und Abläufe weltweit zu optimieren.

MÜNCHEN, 13. Januar 2026 – Keeper Security, ein führender Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cybersicherheitssoftware zum Schutz von Passwörtern und Passkeys, Infrastruktur-Secrets, Remote-Verbindungen und Endpunkten, stellt heute eine neue Fallstudie mit dem Atlassian Williams F1 Team vor und zeigt, wie das Formel-1-Team seine Cybersicherheit mit KeeperPAM® verbessert hat.

In der Formel 1 hängt der Erfolg nicht nur von der Leistung des Fahrers auf der Rennstrecke ab, sondern auch von den riesigen Datenmengen, die hinter dem Fahrzeugdesign, den Tests und der Strategie jedes Teams stehen. An jedem Rennwochenende generiert das Atlassian Williams F1 Team Terabytes an sensiblen Telemetriedaten und Leistungsinformationen, die wichtige Entscheidungen beeinflussen. Jeder Eingriff in die Netzwerkinfrastruktur eines Teams – vom Werk bis zum Fahrerlager – kann potenziell katastrophale Folgen haben.

Das Atlassian Williams F1 Team arbeitet mit einer weltweit verteilten Belegschaft, die von überall aus sicherem Zugriff auf wichtige Systeme, Daten und Infrastruktur benötigt. Das Team benötigte eine Lösung, die einen sicheren Betrieb, während der Rennwochenenden gewährleistet, ohne die Komplexität zu erhöhen. KeeperPAM ermöglichte dies durch eine Zero-Knowledge-Architektur auf Zero-Trust-Basis, die rollenbasierte Zugriffskontrollen, Überwachung privilegierter Sitzungen und automatisierte Bereitstellung bietet. So konnte das Atlassian Williams F1 Team seine Sicherheit verbessern und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Agilität beibehalten, um in der Formel 1 wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Wir reisen jede Saison in mehr als 20 Länder und sind jede Woche an einem neuen Ort“, sagt James Vowles, Teamchef des Atlassian Williams F1 Teams. „Unsere Infrastruktur befindet sich nicht sicher in einem einzigen Gebäude – sie reist mit uns. Das bedeutet, dass wir überall sicher sein müssen, vom Flughafen über die Garagen bis hin zu unserem Hauptsitz in Grove. Mit Keeper können wir diese Festung um unsere Betriebsabläufe herum aufbauen.“

„Wir haben jetzt eine einzige Plattform, über die alle unsere Verbindungen laufen“, sagt Harry Wilson, ehemaliger Leiter der Informationssicherheit beim Atlassian Williams F1 Team. „Wir können Richtlinien anwenden, die Nutzung überwachen und Warnmeldungen generieren, wenn etwas Unerwartetes passiert. Das auf unseren Servern zu tun, war für uns von entscheidender Bedeutung.“

KeeperPAM ist die branchenweit erste einheitliche, cloudnative PAM-Plattform, die auf Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit basiert. Es vereint die Verwaltung von Passwörtern, Geheimnissen auf Enterprise-Niveau, privilegierten Sitzungen, Endpunktberechtigungen, sicherem Fernzugriff und Dark-Web-Überwachung in einer einzigen, einfach zu implementierenden Lösung. KeeperPAM beseitigt die Komplexität älterer Tools und bietet Unternehmen gleichzeitig Echtzeit-Transparenz, automatisierte Durchsetzung von geringstmöglichen Berechtigungen und KI-gestützte Bedrohungserkennung, um Sicherheitsverletzungen in Echtzeit zu verhindern.

„Es gibt Fälle, in denen Mitarbeiter lokale Administratorrechte benötigen“, fügt Wilson hinzu. „Mit Keeper können wir diesen Zugriff in Echtzeit gewähren und automatisch wieder aufheben, was uns die Gewissheit gibt, dass privilegierter Zugriff immer kontrolliert und vorübergehend ist.“

„Moderne PAM-Lösungen müssen mehr leisten als nur Anmeldedaten zu schützen. Sie müssen die Bereitstellung automatisieren, Geheimnisse rotieren und bestehende Berechtigungen eliminieren und das alles, ohne die IT-Teams zu belasten“, so Craig Lurey, CTO und Mitbegründer von Keeper Security. „Aus diesem Grund haben wir KeeperPAM entwickelt, um Komplexität durch Automatisierung zu ersetzen und Unternehmen wie dem Atlassian Williams F1 Team die Möglichkeit zu geben, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können.“

Mit KeeperPAM hat das Atlassian Williams F1 Team alle Anmeldedaten auf einer Zero-Knowledge-Plattform zentralisiert und gesichert, wodurch die Offenlegung von Klartext verhindert und die Bereitstellung und Entziehung von privilegierten Zugriffsrechten automatisiert wurde. Dieser Ansatz reduziert den Betriebsaufwand für IT-Teams, erzwingt standardmäßig den geringstmöglichen Zugriff und stellt sicher, dass sensible Systeme geschützt bleiben, ohne die Ingenieure und Mitarbeiter, die jedes Wochenende auf sie angewiesen sind, zu behindern.

Durch die Implementierung von KeeperPAM kann das Atlassian Williams F1 Team weltweit in jedem Netzwerk und mit jedem Gerät sicher arbeiten, während sich seine Ingenieure auf Leistungsinnovationen konzentrieren können. Für das Team ist Sicherheit zu einem Wettbewerbsvorteil geworden.

Lesen Sie die vollständige Fallstudie zum Atlassian Williams F1 Team und KeeperPAM, um weitere Details zu erfahren.

Über Keeper Security:

Keeper Security ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für Cybersicherheitssoftware, das Tausende von Organisationen und Millionen von Menschen in über 150 Ländern schützt. Keeper ist ein Pionier der Zero-Knowledge- und Zero-Trust-Sicherheit für jede IT-Umgebung. Das Herzstück, KeeperPAM®, ist eine KI-fähige, Cloud-native Plattform, die alle Benutzer, Geräte und Infrastrukturen vor Cyberangriffen schützt. Keeper wurde für seine Innovationen im Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management (PAM) ausgezeichnet und sichert Passwörter und Passkeys, Infrastrukturgeheimnisse, Remote-Verbindungen und Endpunkte mit rollenbasierten Durchsetzungsrichtlinien, Least-Privilege und Just-in-Time-Zugriff. Erfahren Sie auf KeeperSecurity.com, wie Keeper Ihr Unternehmen vor den heutigen Cyberbedrohungen schützen kann.

Firmenkontakt

Keeper Security

Anne Cutler

333 N Green Street, Suite 811

60607 Chicago

(312) 829-2680



https://www.keepersecurity.com/

Pressekontakt

Pressekontakt für Keeper in DACH – TC-Communications

Thilo Christ

Feldstrasse 1

84404 Dorfen

+49 171 6220610



http://www.tc-communications.de