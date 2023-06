Keeper Security und colited sorgen als strategische Partner für mehr Passwortsicherheit in DACH-Unternehmen

München, 27. Juni 2023 – Keeper Security und colited haben im Mai 2023 eine strategische Kooperation geschlossen. Das erklärte Ziel ist es, die Passwortsicherheit in DACH-Unternehmen mit Softwarelösungen und darauf abgestimmten Dienstleistungen nachhaltig zu verbessern. Schlechte Passwortgewohnheiten stellen trotz Single-Sign-On (SSO) nach wie vor eine große Gefahr dar. Rund 80 Prozent der Sicherheitsverletzungen ist auf schwache, mehrmals verwendete oder gestohlene Zugangsdaten zurückführen.

colited hat seinen Hauptsitz in Wien und betreut Unternehmen primär im deutschsprachigen Europa. Als Trusted Advisor im Kontext „Moderner Arbeitswelten“ und Security setzt colited auf seine Erfahrung aus über zwölf Jahren, um mittelständischen und großen Firmen bei der Einführung und dem Roll-Out der Passwort-Lösungen von Keeper Security zur Seite zu stehen.

„Passwortmanagement-Lösungen für mittelständische Unternehmen und Konzerne ist seit vielen Jahren eines unserer Hauptgeschäftsfelder. Security ist für uns ein fortlaufender Prozess und unsere Kunden haben verstärkt nach besonders sicheren Lösungen gefragt. Sicherheit spielt bei solchen Lösungen natürlich eine zentrale Rolle und hier darf es keine Abstriche geben. Nach einer umfassenden Marktrecherche und begleitenden Tests kamen wir zum Schluss, dass Sicherheit, Funktionsumfang, Usability und auch das Partnermodell von Keeper Security sehr gut zu uns und auch perfekt zu unseren Kunden passen“, sagt Daniel Holzinger, Geschäftsführer von colited.

„Mit colited und dem Team von Daniel Holzinger setzen wir auf ausgewiesene Experten und einen bekannten Partner, der ein sehr hohes Business-Potenzial mitbringt. Als Trusted Advisor besitzt colited zudem die Möglichkeiten und die Erfahrung, die Relevanz der Passwortsicherheit in den Unternehmen auf Management-Ebene anzusiedeln“, erklärt Urban Kristan, Channel Sales Manager EMEA bei Keeper Security.

Durch die konsequente Umsetzung einer Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Strategie bei der Produktentwicklung und durch die Vielfalt an Funktionen stellt Keeper Security ein komplettes Ökosystem an sicheren und intuitiv zu benutzenden Lösungen für die Identifikationsverwaltung bereit.

„Wir sind der Überzeugung, dass Passwortsicherheit in Unternehmen dann Erfolg hat, wenn die eingesetzte Lösung trotz höchster Sicherheit sehr einfach zu bedienen ist. Wichtig dabei ist auch, dass Sicherheitsverantwortliche vielfältige Auswertemöglichkeiten haben. Am Ende des Tages geht um mehr Transparenz und Kontrolle. Keeper hat von Anfang an diese Aspekte zur Kernaufgabe gemacht was dazu führt, dass derzeit kein durchdachteres und sichereres Passwort-Management-System für Unternehmen existiert“, fährt Holzinger fort.

Die Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cyber-Security-Lösungen zum Schutz von Passwörtern, privilegiertem Zugang, Daten und Verbindungen von Keeper sind jetzt in DACH bei colited erhältlich. Zusätzliche Informationen über Passwortsicherheit stehen im colited Booklet „11 Mythen über Passwörter“. Details über die gesamte Palette der preisgekrönten Produkte von Keeper erhalten Sie unter www.KeeperSecurity.com

Über colited

Mitte 2011 von Daniel Holzinger gegründet, unterstützt colited Unternehmen bei der Strategiefindung und Umsetzung im Kontext Arbeitsplatz der Zukunft (Workshifting) sowie Online- und Social-Collaboration-Projekten. Darüber hinaus ist colited Experte in den Themen Künstliche Intelligenz (KI) und Passwortmanagement. Mit einem End-to-End Beratungs- und Transformationsansatz werden Veränderungsprojekte nachhaltig umgesetzt und liefern einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit. Zu den KundInnen zählen namhafte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen – von Non-Profit Organisationen über mittelständische Unternehmen bis hin zu Fortune 500 Konzernen. Weitere Informationen über colited unter: www.colited.com

Über Keeper Security Inc.

Keeper Security verändert die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt ihre Passwörter, Geheimnisse und vertraulichen Informationen schützen. Die benutzerfreundliche Cybersecurity-Plattform von Keeper basiert auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer und jedes Gerät zu schützen. Die Lösung ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich nahtlos in die Systemumgebung integrieren, um Datenschutzverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Keeper genießt das Vertrauen von Millionen von Einzelpersonen und Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt und ist der führende Anbieter von erstklassigem Passwortmanagement, Geheimnismanagement, privilegiertem Zugriff, sicherem Fernzugriff und verschlüsseltem Messaging. Schützen Sie, was wichtig ist, auf KeeperSecurity.com.

