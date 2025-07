Keeper Security veröffentlicht Updates der mobilen Plattform für iOS und Android

iOS-Version 17.4 und Android-Version 17.3 beinhalten UI-Aktualisierungen und verbesserte Suchfunktionen

München, 30. Juli 2025 – Keeper Security, ein führender Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cybersicherheitssoftware für Privileged Access Management (PAM), die Passwörter und Passkeys, privilegierte Konten und Endpunkte sowie Geheimnisse und Remote-Verbindungen schützt, kündigt heute weitreichende Updates für seine mobilen Apps für iOS und Android an. Die Neuerungen bietet den Nutzern eine intelligentere, reibungslosere und sicherere Möglichkeit, um Passwörter, Passkeys und sensible Daten unterwegs zu verwalten.

Da sowohl beruflich als auch privat genutzte Smartphones zum primären Zugangspunkt für sensible Daten und Informationen werden, ist der Schutz dieser Geräte wichtiger denn je. Die Lösungen von Keeper nutzen eine Zero-Trust-, Zero-Knowledge-Architektur mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Damit können Benutzer – von Einzelpersonen über Familien bis hin zu globalen Unternehmen – Anmeldedaten speichern und abrufen, ohne die Sicherheit zu gefährden. Die Keeper Password Manager App hat eine Bewertung von 4,9 Sternen aus über 200.000 Rezensionen im Apple App Store erhalten und wurde über 10 Millionen Mal im Google Play Store heruntergeladen. Dies ist eine Bestätigung für das starke Vertrauen der Nutzer und die kontinuierliche Produktinnovation.

Das neueste iOS 17.4 Update führt einen neuen WLAN-Login-Datensatztyp ein, der das Speichern und Teilen von Netzwerkzugangsdaten über QR-Codes vereinfacht. Diese Funktion ist besonders nützlich für Familien, Unternehmen oder alle, die WLAN-Zugangsdaten sicher teilen müssen. Darüber hinaus profitieren iOS-Nutzer von einer überarbeiteten Apple-Watch-Erfahrung und verbesserten Kontrollen, die klar anzeigen, wenn administrative Richtlinien das Teilen oder andere Aktionen einschränken.

Sowohl auf iOS als auch auf Android hat Keeper die Zwei-Faktor-Authentifizierung verbessert, indem Nutzer nun QR-Code-Screenshots hochladen können. Dies bietet eine zusätzliche Flexibilität neben dem herkömmlichen Scannen mit der Kamera oder der manuellen Eingabe. Die Android-App hat ein neu gestaltetes Interface für die Datensatzansicht, -bearbeitung und -vorschau, was der Keeper-Benutzeroberfläche ein saubereres und moderneres Aussehen verleiht. Ein überarbeiteter Stil der Felder, Indikatoren für Passwortstärke, aktualisierte Symbole und eine optimierte Navigation erleichtern das Verwalten von Datensätzen auf allen mobilen Plattformen. Nutzer profitieren außerdem von einer verbesserten Suchfunktion, die einen schnelleren Zugriff auf Datensätze ermöglicht – auch auf solche, die in verschachtelten Ordnern gespeichert sind.

„Unsere mobilen Apps sind für das reale Leben gemacht in dem Menschen und Unternehmen jederzeit und überall sicheren Zugang zu ihren Anmeldedaten benötigen“, sagt Craig Lurey, CTO und Mitbegründer von Keeper Security. „Diese Updates verbessern sowohl das Benutzererlebnis als auch die dahinterstehende Sicherheit. Und sie geben den Nutzern mehr Kontrolle, mehr Flexibilität sowie das beruhigende Gefühl, dass ihre Informationen jederzeit geschützt sind.“

Keeper wird von Analysten und Medien regelmäßig für die Kombination aus benutzerfreundlichem Design und robuster Sicherheit gelobt. Im Jahr 2025 wurde Keeper in die Top 10 von Newsweek’s America“s Best Online Platforms 2025 aufgenommen, gewann den Fortress Cybersecurity Award für Zero Trust und wurde von CHIP als Testsieger unter den Passwortmanagern mit nahezu perfekter Bewertung ausgezeichnet. Keeper wurde außerdem vier Jahre in Folge vom Analystenunternehmen GigaOm zum Gesamtsieger des jährlichen Passwort-Management Radar Report gekürt.

Die aktualisierten Keeper Mobile Apps stehen demnächst in den App-Stores zur Verfügung. Nutzer können die App herunterladen oder aktualisieren, indem sie in ihrem App Store nach „Keeper Password Manager“ suchen oder keepersecurity.com besuchen. Benutzerhandbücher und hilfreiche Tutorial-Videos sind im Kundenservice- und Support-Portal von Keeper verfügbar.

Über Keeper Security:

Keeper Security verändert die Cybersicherheit für Millionen von Einzelpersonen und Tausende von Unternehmen weltweit. Die intuitive Cybersicherheitsplattform von Keeper ist mit einer End-to-End-Verschlüsselung ausgestattet und genießt das Vertrauen von Fortune-100-Unternehmen, um jeden Benutzer auf jedem Gerät und an jedem Standort zu schützen. Unsere patentierte Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Lösung für das Privileged Access Management vereint die Verwaltung von Unternehmenspasswörtern, Geheimnissen und Verbindungen mit Zero-Trust-Netzwerkzugriffen und Remote-Browser-Isolation. Durch die Kombination dieser wichtigen Identitäts- und Zugriffsverwaltungskomponenten in einer einzigen cloudbasierten Lösung bietet Keeper beispiellose Transparenz, Sicherheit und Kontrolle und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Compliance- und Audit-Anforderungen. Erfahren Sie unter KeeperSecurity.com, wie Keeper Ihr Unternehmen vor den heutigen Cyberbedrohungen schützen kann.

