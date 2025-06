Keeper Security wird im GigaOm-Radar-Bericht für die Verwaltung von Unternehmenspasswörtern zum Overall Leader ernannt

Die Passwortmanagement-Plattform von Keeper übertrifft die Konkurrenz bei den untersuchten Kriterien zum vierten Mal in Folge

MÜNCHEN, 11. Juni 2025 – Keeper Security, ein führender Cybersecurity-Anbieter für Zero-Trust- und Zero-Knowledge Privileged Access Management (PAM)-Software zum Schutz von Passwörtern, Passkeys, privilegierten Konten, Geheimnissen und Remote-Verbindungen, gibt heute seine Platzierung als Overall Leader im GigaOm’s Radar Report for Enterprise Password Management bekannt – das vierte Jahr in Folge. Diese Auszeichnung macht Keeper stolz, die Balance zwischen den von GigaOm hervorgehobenen Merkmalen von Reife und Innovation sowie zwischen Funktions- und Plattformfähigkeiten zu verkörpern.

Die Anbieter werden nach den Hauptmerkmalen bewertet, durch die sich ihre Lösungen unterscheiden, nach neuen Merkmalen, die zeigen, wie gut jeder Anbieter Funktionen implementiert, die noch nicht zum Standard gehören, sowie nach geschäftlichen Kriterien, die einen Einblick in die nichtfunktionalen Anforderungen geben, die bei einer Kaufentscheidung eine Rolle spielen und die Auswirkungen einer Lösung auf ein Unternehmen bestimmen. Keeper erhielt Vier- oder Fünf-Sterne-Bewertungen für alle wichtigen Funktionen – einschließlich passwortloser Unterstützung, Identity Provider (IdP)-Integration und Benutzerfreundlichkeit – sowie für Geschäftskriterien wie Kosten, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit.

„Es ist uns eine Ehre, von GigaOm zum vierten Mal in Folge als Overall Leader in der Branche ausgezeichnet zu werden“, sagt Darren Guccione, CEO und Mitbegründer von Keeper Security. „Wir sind stolz darauf, für unsere Marktreife, unser stetiges Wachstum und unsere Innovation anerkannt zu werden. Unsere Passwortmanagement-Plattform ist das Rückgrat unseres Unternehmens, und es war eine Freude zu sehen, wie sich das Produkt zu dem Erfolg entwickelt hat, der es heute ist.“

GigaOm hebt in dem Bericht die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Keeper hervor, wie beispielsweise die hervorragende passwortlose Unterstützung von Keeper Password Manager und die nahtlose IdP-Integration, die die Bereitstellung und das Onboarding von Benutzern rationalisiert. Darüber hinaus stellt der Bericht die fein abgestuften Richtlinienkontrollen von Keeper heraus, die es Administratoren ermöglichen, den Zugriff präzise zu verwalten und freizugeben. Er unterstreicht den leistungsstarken Secrets Manager und die breiteren PAM-Angebote, wie OT-Sicherheit, sicheren Anbieterzugang, vertrauensfreien Netzwerkzugang und Remote Browser Isolation, die alle im Passwort-Tresor integriert sind.

Die Stärken von Keeper wurden wie folgt aufgeführt:

– Passwortlose Unterstützung: Keeper bietet eine vollständig passwortlose Erfahrung durch die Integration von Single Sign-On (SSO) und biometrischer Authentifizierung, so dass Benutzer ohne ein Master-Passwort auf ihren Tresor zugreifen können.

– IdP-Integration: Keeper bietet robuste, vorgefertigte Integrationen mit einer Vielzahl von Identitätsanbietern und unterstützt jeden SAML 2.0-basierten IdP für die dynamische Bereitstellung von Anwendern. Es bietet auch SCIM-Unterstützung und Kompatibilität mit wichtigen Plattformen wie Entra ID, Okta, Google Workspace und anderen für eine nahtlose Bereitstellung und automatisierte Benutzerverwaltung.

– Anwendererfahrung: Keeper verbessert die Anwenderfreundlichkeit mit intuitiven Dashboards und robusten Tools zur Risikoüberwachung sowohl für Administratoren als auch für Endanwender. Administratoren erhalten über das Risk Management Dashboard Einblicke in die Sicherheitslage und die Compliance, während die Benutzer von personalisierten Dashboards profitieren – und das über verschiedene Geräte und unterstützende Technologien hinweg.

Die Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheitsarchitektur von Keeper ist unübertroffen, wenn es darum geht, sensible Informationen zu schützen und Datenschutzverletzungen zu verhindern. Seit über einem Jahrzehnt ist Keeper bestrebt, erstklassige Cybersicherheitslösungen mit einem transparenten Sicherheitsansatz zu liefern.

Den vollständigen GigaOm Radar Report für Enterprise Password Management finden Sie hier.

Über Keeper Security Inc.

Keeper Security verändert weltweit die Cybersicherheit für Menschen und Organisationen. Die erschwinglichen und benutzerfreundlichen Lösungen von Keeper basieren auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer auf jedem Gerät zu schützen. Unsere Privileged-Access-Management-Lösung der nächsten Generation ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich nahtlos in jede Technologieumgebung integrieren, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Compliance zu gewährleisten. Keeper genießt das Vertrauen von Millionen von Einzelnutzern sowie Tausenden von Unternehmen und ist der führende Anbieter von erstklassigem Passwort- und Passkey-Management, Geheimnisverwaltung, privilegiertem Zugriff, sicherem Fernzugriff und verschlüsseltem Messaging.

