Kein Bankkredit? Wenn Unsicherheit die Verhandlungen bestimmt

Wenn es um die Vergabe von Krediten geht, sind Gespräche mit der Bank für viele oft eine Herausforderung. Die Vergabe von Krediten scheitert jedoch meist nicht am Kredit selbst, sondern an der Art und Weise, wie die Verhandlung mit der Bank geführt wurde. Durch Unsicherheit, eine schlechte Vorbereitung oder eine falsche Taktik wird aus einem Gespräch auf Augenhöhe schnell ein Bittgang mit schlechten Konditionen.

Gespräche mit der Bank werden im geschäftlichen oder privaten Umfeld häufig als unangenehm empfunden. Dies führt bereits vor dem Termin zu einem verunsicherten Auftreten mit entsprechender Haltung. Hinzu kommen Fehler wie eine unzureichende Vorbereitung, unklare Erwartungen, Zeitdruck, defensive Reaktionen auf kritische Nachfragen sowie die mangelnde Fähigkeit, die eigenen Zahlen zu verstehen und und sie richtig zu präsentieren. Das Ergebnis sind häufig schlechtere Konditionen, verzögerte Entscheidungen oder eine Ablehnung des Kreditwunsches. Diese folgenreichen Fehler können durch eine professionelle Verhandlungsbegleitung vermieden werden. „Für eine erfolgreiche Kreditverhandlung müssen Antragsteller ihre Finanzierung gründlich vorbereiten. Dazu gehört eine Verhandlungsstrategie, in der die Logik der Bank, Kritik als Teil des Prozesses sowie eine klare Darlegung des Anliegens berücksichtigt werden. Und genau an einer solchen strukturierten Vorbereitung scheitert es oft“, warnt Dr. Heidi Z’graggen, Expertin für Verhandlungsbegleitung und Krisenkommunikation bei der Innerschweizer Unternehmensberatung URimpuls.

In den letzten Jahren hat die Vorbereitung und Verhandlungsbegleitung zu Bankgesprächen bei URimpuls zugenommen, da das Thema Kreditvergabe zunehmend an Komplexität gewinnt. So wandte sich beispielsweise ein junger Unternehmer an URimpuls, weil er für den Kauf einer Gewerbeimmobilie einen Hypothekarkredit benötigte. Obwohl er über ausreichend Eigenkapital verfügte, wusste er nicht, wie er mit einer Bank umgehen sollte. Unterschiedliche Angebote, komplexe Fachbegriffe und seine fehlende Verhandlungserfahrung überforderten ihn. In enger Zusammenarbeit mit URimpuls wurde er deshalb gezielt auf den gesamten Finanzierungsprozess vorbereitet. „Gemeinsam bereiteten wir die Unterlagen professionell auf, prüften, prüften verschiedene Angebote und erarbeiteten mit unserem Mandanten eine Verhandlungsstrategie„, erläutert Bruno Dobler, ebenfalls Unternehmens- und Kommunikationsberater bei URimpuls. Mögliche Szenarien, Verhandlungsspielräume und zentrale Fragen wurden im Vorfeld durchgesprochen. Auf seinen Wunsch hin begleitete URimpuls ihn zu den Gesprächen mit den Banken.

Dank der strukturierten Vorbereitung konnten bessere Konditionen ausgehandelt und eine passende Finanzierungslösung gefunden werden. Fälle wie diese machen deutlich, wie wichtig professionelle Unterstützung in anspruchsvollen Kredit- und Finanzierungsgesprächen sein kann. Gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer in KMUs sind solche Verhandlungen oft eine Hürde. Dabei liegt in ihnen das Potenzial, neue wirtschaftliche Handlungsspielräume zu eröffnen. „Wer gut vorbereitet ist, klar argumentiert und selbstbewusst auftritt, verbessert nicht nur seine Verhandlungsposition, sondern stärkt auch das Vertrauen in die eigenen Entscheidungen. Externe Begleitung hilft dabei, komplexe Sachverhalte zu ordnen, Unsicherheiten abzubauen und finanzielle Spielräume besser zu nutzen“, so die Expertin für Strategie und Kommunikation Dr. Heidi Z’graggen.

URimpuls hat sich auf die Beratung von KMUs und Entscheidungsträgern in Sektoren wie Finanzen, Handel und öffentliche Verwaltung spezialisiert. Wir bieten durch Konfliktmanagement, Krisenkommunikation und strategische Beratung Unterstützung in kritischen Unternehmenssituationen. Unser Angebot umfasst auch Netzwerkbildung und Standortbestimmung, wobei URimpuls besonders in der Zentralschweiz aktiv ist. URimpuls setzt darauf, ihren Klienten durch praktische Lösungen und neue Perspektiven zur Seite zu stehen, um so optimale Ergebnisse zu erzielen.

Dr. Heidi Z’graggen, Geschäftsführerin von URimpuls AG, bringt aus ihrer politischen Karriere als Ständerätin und ehemalige Regierungsrätin des Kantons Uri umfangreiche Erfahrung in Verhandlungsführung und strategischer Leitung mit. Neben ihrer politischen Laufbahn verfügt sie über akademische Qualifikationen in Politikwissenschaften, Geschichte und Betriebswirtschaft und hat sich durch zahlreiche Weiterbildungen, darunter im Bereich General Management und globale Verhandlungen, weitergebildet. Ihre Kompetenzen in der Gestaltung von partizipativen Prozessen zeichnen sie als Expertin in der Unternehmensberatung aus.

Bruno Dobler, ein erfahrener Unternehmensberater und Krisenmanager, hat eine beeindruckende Karriere. Er ist Unternehmensgründer, Chefpilot und CEO mehrerer Luftfahrtunternehmen. Neben seinen Aufgaben in der Luftfahrt hat Dobler als Mitglied des Bankpräsidiums der Zürcher Kantonalbank und als politischer Vertreter im Zürcher Kantonsrat strategische Führungsqualitäten bewiesen. Seine Expertise in Krisenmanagement, gepaart mit tiefgreifenden Kenntnissen in Finanzen, Handel und Dienstleistungen, macht ihn zu einem gefragten Berater und Redner in der Wirtschaft.

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Dr. Heidi Z’graggen, Bruno Dobler

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