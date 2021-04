“Kein Geld für die Altersvorsorge”? – Buch zeigt, wie auch mit kleinen Beträgen Wohlstand aufgebaut werden kann

“Wohlstand mit Strategie” – neues Buch des Finanzcoachs Bernd Reintgen

Mehr als jeder zweite Bundesbürger sorgt nicht für das Alter vor – und ein Großteil davon ist der Ansicht, für die notwendige Vorsorge nicht genug Geld zur Verfügung zu haben, so eine aktuelle Umfrage von WeltSparen unter mehr als 2.000 Befragten. “Dabei kann eigentlich jede und jeder besser für sich vorsorgen”, erläutert Finanzcoach und Buchautor Bernd Reintgen bei der Vorstellung seines neuen Buches ´Wohlstand mit Strategie´, “beispielsweise mit einem einfachen Modell, das ich schon vor vielen Jahren entwickelt habe und das zwischenzeitlich vieltausendfach erprobt ist. Mit Sicherheit wird sich die Pandemielage in naher Zukunft gerade auf kleine Einkommen negativ auswirken, aber umso wichtiger ist es, jetzt strategisch gegenzusteuern. Und das geht auch mit kleinen Beträgen, wenn man das Richtige tut”.

Buch “Wohlstand mit Strategie”: Geld- und Anlagewissen leicht verständlich

Was “das Richtige und Wichtige” ist, erläutert Reintgen in seinem neuen Buch leicht verständlich und höchst praxisorientiert. Das beginnt mit der richtigen Einstellung zu Geld, zum Geld-Erhalten und -Behalten. Dann erst geht es darum, herauszufinden, wie Geld vermehrt werden kann und eine persönliche Anlagestrategie zu entwickeln. Sparen allein reicht nicht mehr aus, um ein Polster für später zu schaffen, doch stecken viele Menschen aus Unsicherheit oder Unwissenheit zu viel Geld in niedrig bis gar nicht verzinste Geldanlagen. Mit einer guten Strategie, die auch zur jeweiligen Persönlichkeitsstruktur und dem Risikoprofil passen muss, lässt sich aber recht stressfrei mehr aus ihrem Geld machen. Dafür enthält das Buch auch einen umfangreichen Selbsttest, mit dem jeder herausfinden kann, welche Anlagemöglichkeiten und welche Mischung zu ihm und seinen Zielen am besten passt. Im zweiten Teil des Buches beschreibt der Autor die unterschiedlichen Geldanlageprodukte und -möglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen und fasst die zehn wichtigsten Anlageregeln zusammen. Der dritte Teil des Buches widmet sich dem Thema “Mehr Geld verdienen”, der letzte Teil erläutert Entnahmestrategien und setzt sich mit ethischen und Werte-Fragen wie gesellschaftlicher Verantwortung und dem Spenden von Geld auseinander.

Vermögensaufbau ohne Stress: so geht´s

“Wohlstand mit Strategie” richtet sich an Menschen, die aus Börsen-Angst, Verlustsorge oder Unwissenheit ständig (noch mehr) für ihr Geld arbeiten, statt ihr Geld für sie arbeiten zu lassen.

Gleichzeitig ist es ein Buch für erfahrene Anleger, die ihre Strategien optimieren möchten.

Ganz besonders aber richtet sich “Wohlstand mit Strategie” an Menschen, die stressfrei mehr aus ihrem Geld machen möchten und denen eine Zukunft in finanzieller Unabhängigkeit oder finanzieller Freiheit wichtig ist.

BUCH-NEUERSCHEINUNG:

BERND REINTGEN: WOHLSTAND MIT STRATEGIE.

Sicher, entspannt und erfolgreich Vermögen aufbauen

Edition Finanzen & Investment, ISBN: 978-3-9822247-0-1, 24.90 EUR

Auch als E-Book und Hörbuch. Überall im stationären und Online-Buchhandel

Bernd Reintgen ist Finanzcoach, Investmentexperte und gefragter Referent und Vortragsredner zu Finanzfragen. Seine Leidenschaft gilt seit fast 40 Jahren dem Thema Finanzen & Investments. Der Ko-Autor des Bestsellers “Wohlstand ohne Stress” zeichnet sich als Finanzmentor besonders dadurch aus, dass er die komplexe Materie der Anlageprodukte und des Vermögenaufbaus einfach, humorvoll und für jedermann verständlich vermitteln kann. Finanzwissen einfach erklärt: Dieser Devise folgt Bernd Reintgen in der Anlageberatung und beim Vermögensaufbau seit Jahrzehnten. Bernd Reintgen ist Gründer und CEO der Privat-Institut für Finanzen Rl GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach.

