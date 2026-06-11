„Kein Spiel ohne Regeln“: Kampagne wirbt für verlässliche Rahmenbedingungen der Inklusion

Fußball-WM als Anlass für eine Debatte über Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt

Köln – Sport lebt von klaren Regeln. Sie sorgen dafür, dass alle nach denselben Maßstäben spielen können und der Wettbewerb fair bleibt. Was auf dem Spielfeld selbstverständlich ist, gilt auch für eine demokratische Gesellschaft: Teilhabe, Mitbestimmung und Chancengleichheit brauchen verlässliche Rahmenbedingungen.

Vor dem Hintergrund der Fußball-WM 2026 startet das Kölner Unternehmen ownSoft die Kampagne „Kein Spiel ohne Regeln“. Mit Fachbeiträgen und Social-Media-Aktionen rückt sie die Frage in den Mittelpunkt, welche politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen notwendig sind, damit Inklusion gelingen kann. Als Entwickler des BeWoPlaners, einer Software für die Eingliederungshilfe, arbeitet ownSoft seit vielen Jahren eng mit Leistungserbringern der Sozialwirtschaft zusammen. Die Herausforderungen rund um Teilhabe, personenzentrierte Unterstützung und Inklusion gehören deshalb zum Arbeitsalltag des Unternehmens und seiner Kundinnen und Kunden.

So wie ein Fußballspiel ohne Regeln nicht funktionieren würde, sind auch für gesellschaftliche Teilhabe klare Leitplanken erforderlich. Gerade in Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte und kontroverser Debatten über Sozialausgaben gerät jedoch zunehmend unter Druck, was für viele Menschen die Grundlage gleichberechtigter Teilhabe bildet.

„Inklusion entsteht nicht von allein“, sagt Mike Gahn, Geschäftsführer der ownSoft GmbH. „Sie braucht politische Entscheidungen, verlässliche Strukturen und die Bereitschaft, niemanden auszuschließen. Wer an diesen Rahmenbedingungen spart, riskiert nicht nur individuelle Benachteiligungen, sondern schwächt den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt. Mit unserer Kampagne möchten wir daran erinnern, dass eine starke Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn alle mitspielen können.“

Begleitend zur Kampagne werden Gutscheine für Sportbekleidung und Teamwear verlost.

Weitere Informationen zur Kampagne finden sich unter:

www.bewoplaner.de/kein-spiel-ohne-regeln

Das Unternehmen ownSoft mit Sitz in Köln bietet maßgeschneiderte Software für Unternehmen, Behörden und Organisationen an. Der BeWoPlaner ist eine internetbasierte Softwarelösung und dient der einfachen und kostengünstigen Dokumentation und Abrechnung in der Eingliederungshilfe.

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