Keine Angst vor KI im Mittelstand:

b.telligent launched Kambria für erfolgreiche KI-Transformation

München/Berlin, 28. Oktober 2025 – Drei Jahre nach dem Start von ChatGPT ist Künstliche Intelligenz (KI) in vielen Unternehmen angekommen. Gerade im Mittelstand gibt es großes Potenzial, mit Hilfe von KI Aufgaben und Prozesse smart zu optimieren. Die Herausforderung besteht nun darin, aus der Experimentierphase auszubrechen und den entscheidenden Schritt in Richtung strategischer Nutzen zu gehen. Genau hier setzt Kambria an: Die neue Marke und Gesellschaft des b.telligent-Netzwerks bringt KI strukturiert und sicher in den Mittelstand.

KI-Enablement für Unternehmen

Kambria unterstützt Unternehmen dabei, KI strategiebasiert und vor allem mit Akzeptanz aller Stakeholder in Organisationen zu verankern. Dabei stellt die Marke den Menschen und das Team in den Mittelpunkt: Wie verändert KI die tägliche Arbeit, wie werden Mitarbeitende einbezogen? Und: Welche Rahmenbedingungen sorgen für einen gewinnbringenden Einsatz?

„Kambria ist die logische Erweiterung unseres Portfolios“, sagt Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. „Denn da sich Datennutzung durch KI massiv verändert, brauchen Unternehmen jetzt einen strukturierten Ansatz. Eingebettet in die Unternehmensstrategie mit klaren Zwischenzielen und Lernpfaden.“

Der Bedarf ist enorm, die Nachfrage groß

Bereits kurz nach der Gründung begleitet Kambria erste Kunden bei der Einführung generativer KI. Besonders im Mittelstand zeigt sich, wie groß der Bedarf an Orientierung und praktischer Unterstützung ist. Das Angebot von Kambria kombiniert dabei technologisches Know-how mit Change-Management-Expertise. Dazu gehören:

-Eine sichere Open-Source-basierte KI-Plattform für den kontrollierten Einsatz und die Entwicklung eigener Modelle.

-Trainings und Programme, die Mitarbeitende und Führungskräfte Schritt für Schritt an den Umgang mit KI heranführen.

-Beratung zu Strategie, Governance und Integration, damit KI-Lösungen dauerhaft wirken und Verantwortung klar geregelt ist.

Mehrwert durch Vertrauen

„Technologie schafft nur dann Mehrwert, wenn Menschen ihr vertrauen und sie im Alltag als Unterstützung erleben“, so Silvano D“Agostino, Co-Founder von Kambria. „Also wollen wir Organisationen befähigen, KI als geniales Werkzeug zu begreifen, mit dem sie Aufgaben und Prozesse verbessern, beschleunigen und so messbaren Nutzen generieren können.“

Mit Kambria baut b.telligent seine Rolle als führende Beratung für datengetriebene Transformation weiter aus. Die Beratung mit über 20 Jahren Erfahrung im Data- und Analytics-Markt belegt auch 2025 Platz eins unter den besten KI-Beratungen im Ranking des Wirtschaftsmagazins brand eins. Gemeinsam verfolgen b.telligent und Kambria ein Ziel: KI so einzusetzen, dass sie Unternehmen langfristig stärkt. Sowohl in puncto Technologie als auch organisatorisch und kulturell.

Alle Informationen zur Partnerschaft gibt es unter: Kambria

Zur brand eins Meldung: b.telligent erneut beste AI-Beratung

Zur Kambria Website: Kambria Website

Über Kambria:

Kambria ermöglicht KI-Transformation. Für zukunftsorientierte Unternehmen, die Branchenexpertise mit KI-Kompetenz und Anpassungsfähigkeit kombinieren. Kambria gibt Unternehmen die Kontrolle über den Wandel: mit einer eigenen KI-Plattform, Trainingsprogrammen und strategischer Beratung.

Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch. Kambrias KI-Chat-Plattform bietet dem ganzen Team einen kosteneffizienten und vertrauenswürdigen Zugang zu generativer KI. Führungskräfte und Teams werden durch praxisnahe Trainings befähigt, die eigene KI-Ära aktiv zu gestalten. Darüber hinaus unterstützt Kambria dabei, konkrete Anwendungsfälle zu identifizieren, Governance-Strukturen für den KI-Einsatz aufzubauen und Projekte schnell in die Umsetzung zu bringen. Für echten geschäftlichen Mehrwert.

Über b.telligent

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte, technologieunabhängige Beratung. Mit über 400 Mitarbeitenden an neun Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen entlang der Data Value Chain, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Regelmäßig zählt b.telligent im Ranking des Wirtschaftsmagazins brand eins zu den besten Beratungen Deutschlands. Besonders im Bereich Data & Analytics belegt das Unternehmen eine Spitzenposition und führt die Liste bei Artificial Intelligence an. Laut der jüngsten BARC-Analyse gehört b.telligent zudem zu den führenden Service-Providern in der DACH-Region.

Mehr unter www.btelligent.com

