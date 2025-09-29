München, 26.09.2025 – Vom Wirtschaftsportal Franchise-Vergleich: Empfehlenswerte Franchise-Unternehmen zeichnen sich durch ein ausgereiftes, erprobtes Geschäftsmodell mit einem klaren Wettbewerbsvorteil, eine starke und professionelle Marke sowie ein überzeugendes Leistungspaket des Franchisegebers aus. TTPCG® gilt als Empfehlung vom Team des Franchise-Vergleichs.

TTPCG® bietet ein hohes Einkommen

Verdiene als TTPCG-Franchisenehmer*in nebenberuflich bis zu 5.000 EUR pro Monat! Raus aus dem Alltag, rein ins Geldverdienen mit Spaß! Ihr Start in die neue Tätigkeit kann auch nebenberuflich erfolgen. Die Nachfrage nach unseren Diensten steigt. Singlebörsen und Partnervermittlungen zählen weltweit zu den umsatzstärksten Dienstleistern. Immer mehr Singles auf Partnersuche, die eine nachhaltige Partnerschaft mit einem wirklich passenden Single suchen, vergessen enttäuscht Dating-Apps mit unaufgeforderten Sex-Bildern, Singlebörsen ohne Pepp in den Antworten oder Speed-Datings, bei denen man den Ex-Partner trifft oder meist nur peinliche Stille herrscht.

Keine Kaltakquise

Sie haben keinen Bock auf Kaltakquise? Wir auch nicht! Aufgrund unseres guten Rufs kommen Singles bereits aktiv auf unsere Partnervermittlung zu und landen als Kontaktanfrage direkt in Ihrem Postfach. Sind Sie noch Single? Als TTPCG-Franchisenehmer*in verdienen Sie gut, haben Spaß beim Job und können Ihre große Liebe beim Job kennenlernen.

Flexible Arbeitszeit

Bestimmen Sie selbst, wie viel Sie verdienen wollen, ganz ohne Risiken und ohne Stornohaftung. Teilen Sie Ihre Arbeitszeit so ein, wie es Ihnen passt. Egal ob Voll- oder Teilzeit.

Kunden warten auf Ihre Kontaktaufnahme

Wenn Sie über keinen Laptop bzw. kein Tablet verfügen, bekommen Sie ihn von uns. Dank unserer Tools erleben Sie gemeinsam mit dem Single eine klare, erlebnisorientierte Präsentation.

Hohe Provisionen

Unser Franchisepartner*in wird schon nebenberuflich locker 4-stellig pro Monat verdienen. Wir zahlen nicht hohe Provisionen, weil wir viel Geld haben, sondern haben viel Geld, weil wir hohe Provisionen zahlen.

Unternehmensgeschichte

Das Unternehmen wurde im Jahr 1981 im US-Bundesstaat Nevada von Tim Taylor gegründet und bietet mit seinen Partnerunternehmen Dienste auf vielen Kontinenten an.Der Verwaltungssitz wurde 2015 aus dem Bundesstaat Nevada in den US-Bundesstaat Delaware verlegt.Delaware ist bereits seit Jahren der wirtschaftlich erfolgreichste Bundesstaat der USA. TTPCG DATING SERVICES® handelt in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft.

Führungsteam

Mara Davis wurde am 01.03.2021 zum Chairman berufen. Heute teilen Mara Davis mit Tim Taylor, David McCandless und Dr. David Kennedy gemeinsam ein Ziel: „Wir machen die Taylor Group zu einer Unternehmensgruppe, die getrieben ist von dem Wunsch, die Nutzer ihrer Dienste immer mehr zufrieden und noch erfolgreicher zu machen.“CEO Tim Taylor wurde mit dem Presidential Export Award vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush im Weißen Haus geehrt.

Vollzeit oder zweites Standbein?

Ihre Entscheidung – wir bieten beides. Beispielsweise brauchen Sie nicht sofort Ihre Festanstellung zu verlassen, um mit uns zusammenzuarbeiten. Für mehr als 80 % unserer Franchisenehmer*innen wurde der nebenberufliche Einstieg schnell zum Hauptberuf mit einem Einkommen von über 8000 Euro. Wer gerne mit Menschen spricht, findet auch als Quereinsteiger*in sein Betätigungsfeld. Ob jung oder 60 plus, spielt dabei keine Rolle. Sie werden Ihr eigener Chef in Partnerschaft mit einem Unternehmen mit einer Historie, die bis in das Jahr 1981 zurückreicht. Informieren Sie sich TTPCG Franchise Partner*in werden.



