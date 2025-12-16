Keko und Tugce Albayrak e. V. stärken Zivilcourage und demokratischen Zusammenhalt

Fullservice-Agentur nimmt mit 40 Mitarbeitenden an maßgeschneidertem Workshop teil

Frankfurt, 16. Dezember 2025 – Zivilcourage ist eine Grundvoraussetzung für den Zusammenhalt einer freien Gesellschaft. Sie entsteht nicht in außergewöhnlichen Momenten, sondern im Alltag – in Blicken, Entscheidungen, Haltung. Am 05. November 2025 haben die Fullservice-Agentur Keko und der Tugce Albayrak e. V. diese Bedeutung gemeinsam sichtbar gemacht. Vierzig Mitarbeitende der Agentur nahmen an einem speziell für Keko entwickelten Workshop teil, der Zivilcourage, Verantwortung und Teamkultur in den Mittelpunkt stellt.

Eingeleitet wurde der Tag durch einen Impulsvortrag von Dogus Albayrak, Vorsitzender des Vereins und Bruder von Tugce Albayrak: „Mut beginnt nicht erst dann, wenn etwas eskaliert, sondern in den zahlreichen kleinen Situationen des Miteinanders. Entscheidungen prägen Gesellschaft und Arbeitswelt in ihrer Summe. Zivilcourage ist deshalb weniger eine spontane Tat als eine permanente Haltung und eine, die erlernt, geübt und gepflegt werden muss.“ Er zeigte zugleich auf, wie aus einem tragischen Ereignis gesellschaftliche Kraft entstehen kann: durch Projekte, Workshops, Podiumsdiskussionen und die stetige Arbeit an einem offeneren, solidarischeren Miteinander.

Im Anschluss übersetzte ein Team professioneller Theaterpädagog:innen diese Impulse in praktische Übungen, die an reale Situationen der Arbeitswelt anknüpfen: Kommunikationsverläufe, Missverständnisse, Grenzsetzungen, Verantwortung im Team und die Frage, wie man frühzeitig eingreifen oder Haltung zeigen kann, ohne zu konfrontieren. Die Teilnehmenden erprobten unterschiedliche Perspektiven, analysierten Dynamiken und entwickelten gemeinsam Wege, Konflikte früh zu entschärfen. Deutlich wurde dabei, dass Zivilcourage nicht heroisch sein muss. Sie beginnt mit Aufmerksamkeit, mit Sprache, mit Empathie und damit, Verantwortung nicht wegzuschieben.

Für Keko wurde sichtbar, wie eng gesellschaftliche Verantwortung und Teamkommunikation miteinander verbunden sind. „Eine demokratische, offene Kultur entsteht überall dort, wo Menschen einander ernst nehmen, Unrecht ansprechen und Räume schaffen, in denen andere sich sicher fühlen. Das ist im öffentlichen Raum nicht anders als in Unternehmen. Mit diesem Workshop wurde beeindruckend sichtbar, wie wir als Agentur gesellschaftliche Debatten weit über unsere eigenen Arbeitsplätze hinaus beeinflussen können“, so Carsten Menge, Geschäftsführer von Keko.

Der Workshop ist Teil einer längerfristigen Zusammenarbeit, mit der der Tugce Albayrak e. V. Institutionen, Schulen und Unternehmen seit Jahren begleitet. Der Verein arbeitet aktuell am Aufbau des Zentrums für Zivilcourage in Frankfurt, das ein Ort für Bildung, Dialog und demokratische Haltung werden soll. Ziel ist es, Zivilcourage zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Frankfurter Stadtgesellschaft zu machen und sie in Bildungs-, Kultur- und Arbeitskontexte nachhaltig einzubetten.

Über den Tugce Albayrak e. V.:

Der Tugce Albayrak e. V., benannt nach der 2014 in Offenbach verstorbenen Tugce Albayrak, engagiert sich bundesweit für die Förderung von Empathie, Zivilcourage und gesellschaftlicher Verantwortung. Mit seinen Programmen eröffnet der Verein Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen differenzierte Zugänge zu diesen zentralen gesellschaftlichen Themen.

Ein zentrales Angebot stellt der „Alltagshelden-Workshop“ dar, in dessen Rahmen theaterpädagogische Formate an Schulen umgesetzt werden. Ziel ist es, junge Menschen darin zu stärken, Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen und Handlungsspielräume in herausfordernden Alltagssituationen zu erkennen. Zum Einsatz kommen unter anderem Improvisationstheater, Forumtheater nach Augusto Boal sowie szenisches Spiel. Diese Methoden ermöglichen es, Solidarität, Empathie und Vielfalt nicht nur kognitiv zu reflektieren, sondern als gemeinsame Erfahrung praktisch zu erproben.

Die theaterpädagogische Arbeit setzt dabei bewusst auf eine körperlich-emotionale Erfahrbarkeit. In improvisierten Szenen lernen die Teilnehmenden, Stimme, Mimik und Körperhaltung gezielt einzusetzen, um eigene Grenzen wahrzunehmen, diese zu kommunizieren und selbstbewusst zu vertreten.

Keko ist eine inhabergeführte Fullservice-Agentur für Werbung und strategische Markenentwicklung. Vom Hauptsitz Frankfurt aus entwickelte sich das Unternehmen seit 2009 zu einer international agierenden Gruppe mit Standorten in Singapur und Dubai. Als eine der wenigen Agenturen weltweit verfügt Keko über eine besondere Spezialisierung für die Zielgruppe der Premium- und Luxuskonsumente „Modern Affluents“. Mit diesem Schwerpunkt arbeiten rund 160 Mitarbeiter weltweit für Kunden wie Porsche, Pirelli, VIA Du bist wir sind, Blumenfisch, BWMK, Samson, M8IT und viele mehr.

