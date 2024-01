Kennzeichnung für Intralogistik und Fertigung von REA – kundenindividuell, leistungsstark und verlässlich

Der Vollsortimenter zeigt auf der LogiMAT 2024 seine Kennzeichnungs- und Codeprüfsysteme

Mühltal, 31. Januar 2024 – Für Logistik und Prozessmanagement sind Kennzeichnungen unverzichtbar. Ein Vorteil, wenn sämtliche Systeme für Direktdruck, Etikettierung und Überprüfung der Code-Qualität aus einer Hand kommen – wie vom Vollsortimenter REA Elektronik. Auf der LogiMAT 2024 stellt der südhessische Spezialist für industrielle Kennzeichnung und Codeprüfung seine Innovationen und Produkte vor.

Individuelle, verlässliche und sichere Kennzeichnung ist die Grundlage für die automatisierte Steuerung interner und externer Warenströmen in der modernen Produktion und unverzichtbar für die lückenlose Rückverfolgbarkeit. Die dafür verwendeten Kennzeichnungssysteme müssen sich nahtlos in die Unternehmensinfrastruktur und Produktion fügen. Das leisten die Produktlinien des südhessischen Vollsortimenters REA Elektronik – von REA JET für berührungslosen Direktdruck über modernste Etikettierlösungen von REA LABEL bis zu den REA VERIFIER Codeprüfsystemen.

Auf der LogiMAT 2024 zeigt REA Elektronik die Innovationen und Technologien aus seinem umfassenden Sortiment mit ausgezeichnetem internationalen Ruf. Zum Sortiment gehören auch die Drucksysteme von REA JET, die von EPAL (European Pallet Organisation) zur Kennzeichnung der neuen „Europalette QR“ zertifiziert wurden – für die Serialisierung der hölzernen Ladungsträger und Digitalisierung des Europaletten-Pools.

A5-Labels auf bis zu drei Seiten: der neue REA LABEL PLU

Noch größere Flexibilität in der Kennzeichnung geben jetzt die REA LABEL PLU Paletten-Etikettiersysteme den Anwendern. Nach der ersten Variante, die A4-Etiketten im Hoch- und Querformat druckt und appliziert, gibt es jetzt eine neue Variante: den A5 Paletten-Etikettierer. Mit seiner kompakten, modularen Bauweise fügt er sich nahtlos in die Fertigung ein und platziert im Durchlauf oder Stillstand A5-Etiketten auf bis zu drei Seiten der Palette.

Bis zu 2.500 Etiketten pro Stunde: REA LABEL High-Speed Servo-Etikettierer

Wenn im Versand unterschiedlich dimensionierte Verpackungen etikettiert werden müssen, entfaltet der REA LABEL High-Speed Servo-Etikettierer sein volles Potenzial – und kommt auf die LogiMat in einer noch kompakteren Version. Mit hoher Qualität beim Druck und Spitzenleistungen bei der Spende-Geschwindigkeit von bis zu 2.500 Produkten pro Stunde steigert der servo-elektrische Spendeapplikator deutlich den Automatisierungsgrad in der Produktion: Er erkennt Versandgebinde mit variierenden Höhen und platziert das Etikett berührungslos mithilfe von Druckluft genau an der richtigen Stelle. Dank seiner modularen und kompakten Bauweise lässt er sich flexibel an die individuellen Kundenbedürfnisse und die örtlichen Gegebenheiten anpassen.

Alle REA-Etikettiersysteme können mit den marktüblichen Druckmodulen (unter anderem von Novexx, CAB, SATO und Zebra) betrieben werden.

Preiswert und flexibel: Farbetikettendruck mit REA LABEL ColorJet 2

Der kompakte Farbetikettendrucker REA LABEL ColorJet 2 mit seinen drei Varianten ist für kleine bis mittlere Druckvolumen eine preiswerte Alternative zu externen Druckereien. Seine kompakte Bauweise und sein robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse empfehlen den REA LABEL ColorJet 2 für den industriellen Einsatz in Produktion, Logistik, Automatisierung und überall, wo hochwertige Farbetiketten „on demand“ gebraucht werden. Er bedruckt einzeln oder in Serie kleine und mittlere Mengen Etiketten vollfarbig mit einer Druckbreite von bis zu 21 Zentimetern und in höchster Auflösung von bis zu 1.200 dpi.

Ebenfalls auf der LogiMAT zu sehen: Der Der REA LABEL 5-Farb-Etikettendrucker liefert UV-stabile und kratzfeste Etiketten, die das Produkt im Regal von der Konkurrenz abheben. Weiß im CMYK-Druck gibt ihnen eine außergewöhnliche Brillanz, Klarheit und Schärfe – ganz gleich, ob als einzelnes Etikett oder in Auflagen von bis zu mehreren Tausend Stück.

Erstmals auf der LogiMAT: der REA JET UP für kontrastreichen Druck auf glatten Flächen

Die neue Kennzeichnungstechnologie REA JET UP auf Piezo-Basis ist ein Multitalent. UP steht für „Universal Print“: Das System druckt kontrastreich und zuverlässig Kennzeichnungen auf saugende Untergründe wie Papier, Karton oder Holz und auch auf glatte Flächen wie gestrichene und veredelte Verpackungen. Denn für die Kennzeichnung stehen verschiedene Tinten zur Verfügung: von öl- und leicht lösemittelhaltig bis zu lichthärtend für Materialien, auf denen keine andere Tinte trocknen würde. Damit ist REA JET UP auch bestens geeignet für Sekundärverpackungen, die attraktiv und informativ zugleich sein sollen. Das System druckt sie in Schreibhöhen bis zu 108 mm je kaskadierbarem Schreibkopf und mit einer Auflösung von bis zu 1.600 dpi, sodass selbst kleine Zeichen sehr gut lesbar sind.

Das robuste und zugleich kompakte Geräte-Design des REA JET UP und die bei REA JET selbstverständliche Eignung für Industrie 4.0 erlauben seine reibungslose Integration in die Fertigung. Und mit dem Universalsteuergerät für alle Technologien von REA JET geht das alles noch einfacher: Tasten oder Drehknöpfe sind durch einen Bildschirm ersetzt, der wie ein modernes Smartphone über Berührung bedient wird – was sogar auch mit Handschuhen möglich ist.

Codes prüfen flexibel oder inline mit REA VERIFIER

Die Code-Prüfgeräte von REA VERIFIER unterstützen bei der Optimierung der Druckqualität von 1D- und 2D-Codes, Verbesserung der Erstleserate und Einhaltung gesetzlicher Qualitätsvorgaben – auch nach internationalen Normen, GS1 und weiteren Spezifikationen. Damit können sie deutlich zur Kostenreduktion aufgrund fehlerhafter Codes und mangelnder Code-Qualität beitragen.

Stationär überprüft das hochmoderne Matrix- und Strichcode-Prüfgerät REA VERIFIER VeriCube nahezu jedes Prüfmuster – ob liegend, stehend oder von oben nach unten – und kann branchenübergreifend eingesetzt werden. Das Offline-Codeprüfgerät REA VERIFIER VeriMax Mobile erlaubt die mobile Code-Prüfung in Produktion, Labor, Wareneingang und Qualitätssicherung mithilfe eines Tablet-PC.

Erleben Sie REA vom 19. bis 21. März 2024 auf der LogiMAT 2024 in Stuttgart: Halle 2, Stand 2A11.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

