Kennzeichnungsexperte REA zeigt modernes Produktportfolio für die Aluminiumindustrie

Erster Auftritt auf der Weltleitmesse ALUMINIUM

Mühltal, 4. Juli 2024 – Erstmals zeigt REA Elektronik auf der Weltleitmesse ALUMINIUM sein leistungsstarkes und Industrie 4.0-fähiges Portfolio für die verlässliche Kennzeichnung von Aluminiumprodukten. Von Beschriftung und Etikettierung bis Code-Prüfung liefert der global agierende Spezialist vielfältige Lösungen – und alles aus einer Hand.

Erzeugnisse aus recyceltem Aluminium erfahren derzeit eine Renaissance, denn anders als Kunststoff lässt Aluminium sich beliebig oft recyceln – und das meist ohne Abstriche bei der Qualität. Zudem erfordert die Verarbeitung des aus Schrott gewonnenen Sekundär-Aluminiums relativ wenig Energie.

Bei Modernisierung und Erweiterung ihrer Fertigung und der Umstellung auf Aluminium sind international aufgestellte Unternehmen gut beraten, wenn sie das Thema Kennzeichnung gleich mitdenken – oder ganz neu denken und dabei auch berücksichtigen, dass die aufgebrachten Informationen mitunter großen Temperaturen ausgesetzt sind und die Tinte diesen widerstehen können muss. Eine professionelle, industrietaugliche Kennzeichnung oder Markierung zur lückenlosen Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Ingots und Fertigerzeugnissen vermeidet Verwechslungen, reduziert das Ausschussrisiko und senkt schlussendlich die Fehlerkosten.

Bei maschinenlesbaren Codes führt künftig auch in der Aluminiumverarbeitung kaum ein Weg mehr am 2D-Code vorbei. Wie der professionell und preiswert auf das Produkt kommt, ist das Spezialgebiet des südhessischen Unternehmens REA Elektronik, das bereits weltweit in der Aluminiumindustrie einen exzellenten Namen hat.

Auf der ALUMINIUM zeigt REA ein neues, vielfältiges Kennzeichnungs- und Markierungsvollsortiment, speziell geeignet für die Anforderungen an typische Fertigungsumgebungen und die sich wandelnden Herausforderungen in der Aluminiumindustrie. Für die berührungslose Beschriftung und auch Markierung können sich Besucher von den REA-Experten hochmoderne und robuste Tinten- und Lasersysteme der Produktlinie REA JET, Etikettiersysteme der Produktlinie REA LABEL und auch Code-Prüfsysteme der neuesten Generation der Produktlinie REA VERIFIER erklären lassen.

Erleben Sie die ganze Welt der Kennzeichnungs- und Codeprüflösungen von REA Elektronik vom 8. bis 10. Oktober auf der ALUMINIUM 2024 in Düsseldorf: Halle 5, Stand 5B01.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

