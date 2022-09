Keramikversiegelung Wohnmobil |Effektiver Langzeitschutz

Der Schutz für Ihr Wohnmobil. Keramikversiegelung mit Selbstreinigungseffekt und bis zu 8 Jahren Haltbarkeit

Sie verbringen viel Zeit und Kraft mit der Reinigung Ihres Wohn- & Reisemobil, haben Schwierigkeiten die Regenstreifen oder Insekten nach Ihrer Reise zu entfernen? Meist lassen sich diese Verunreinigungen und Verschmutzungen nur mit hoch dosierten und nicht umweltfreundlichen Reiniger entfernen. Dies kostet nicht nur viel wertvolle Zeit, sondern schädigt auch bei jeder Wäsche dem Fahrzeuglack.

Das Fahrzeug wird zum Reisen genutzt und ist den verschiedensten Wetterverhältnissen meist ungeschützt ausgesetzt. Überwiegend muss das Wohnmobil nach einiger Zeit poliert werden, um es wieder glänzend zu bekommen. Jedoch besteht dies größtenteils aus GFK und Kunststoffteilen, die nur leicht poliert werden können. Dies bedeutet, auch einem professionellem Aufbereiter sind hier Grenzen gesetzt. Was viele nicht wissen: Nach einer Politur ohne Lackversiegelung ist die frisch polierte Oberfläche noch anfälliger und verschmutzt deutlich schneller.

Warum schützen Sie Ihr Fahrzeug nicht langfristig mit einer Wohnmobil Keramikversiegelungen und haben wieder Spaß daran, Ihr Fahrzeug nach einer Reise nur mit wenig Aufwand zu reinigen?

Durch die Hydrophobie einer 9H+ Keramikversiegelung für Wohnmobile perlen Wassertropfen ab und sorgen dafür, dass abgesetzte Schmutzelemente unmittelbar abtransportiert werden. Dies bietet somit einen Selbstreinigungseffekt.

Mit einer Wohnmobil Keramikversiegelung von VENALO® Keramikversiegelung GmbH & Co. KG ist Ihr Fahrzeug nicht nur gegen alle Umwelteinflüsse geschützt, sondern sieht auch nach mehreren Jahren noch neu aus. Bei VENALO® erhalten Sie auch eine Garantie, je nach Variante zwischen 2 und 8 Jahren. Die Garantie kann auch bei einem Verkauf an den neuen Besitzer übertragen werden. Der jährliche Service ist kostenfrei und umfasst auch alle benötigten Reinigungsmittel und Produkte.

Neben dem Fahrzeuglack kann auch der Unterboden, sowie der Innenraum keramikversiegelt werden. Eine VENALO® Keramikversiegelung bietet die Versiegelung im Komplettpaket aller Oberflächen sowie Dach inkl. Aufbauten (wie SAT-Anlage, Klima, Solar und Dachluken), Scheiben, seitliche Luken und Fenster, Kunststoff Elemente, Textilelemente, Markisengehäuse, Aufkleber, Folien und Felgen.

„VENALO® GmbH & Co. KG bietet professionelle und zertifizierte Dienstleistungen im Bereich der Fahrzeugveredelung, Lackaufbereitung, Detailing & Langzeit Lackversiegelung (3H, 5H und 9H Keramikversiegelung / Flüssigglas Versiegelung) in Deutschland, Österreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Polen, England und in der Schweiz an. Die Niederlassung für Fahrzeuge (PKW, REISEMOBILE, WOMO) befindet sich in 77815 Bühl, bei Baden-Baden. Zwischen Karlsruhe und Freiburg. VENALO® bietet ein kostenfreien, jährlichen Service Vor-Ort, sowie einen mobilen Service an. Bei 9H Keramikversiegelungen erhalten Kunden ein Zertifikat & Garantie von 8 Jahren.“

Firmenkontakt

VENALO® Keramikversiegelung GmbH & Co. KG

Kevin Behr

Industriestrasse 16

77815 Bühl

+4972237670850

+4972237670851

mail@venalo.de

https://www.venalo.de

