Kermi: Effiziente Produkte flexibel kombinierbar – für optimales Raumklima im System

Alle Komponenten für sicheres Heizen/Kühlen & Lüften aus einer Hand

Wärmepumpen/-speicher, Flächenheizung/-kühlung, Flach-, Bad- und Wohnheizkörper sowie Wohnraumlüftung oder intelligente Regelungstechnik: Die Produkte von Kermi sind bereits einzeln auf höchste Effizienz und Montageleichtigkeit ausgelegt. Je nach Raumklima-Anforderungen lassen sie sich ganz nach Bedarf modular kombinieren – und greifen im Systemverbund optimal ineinander. So arbeiten sie im Zusammenspiel maximal effizient.

Gegründet im Jahr 1960 gehört Kermi Raumklima heute zu den führenden Herstellern auf dem Heiztechniksektor in Europa: Bekannt geworden im Bereich der Heizkörper hat das Unternehmen das Produktportfolio kontinuierlich ausgebaut und bringt heute umfassend thermische Behaglichkeit und Effizienz in Gebäude – mit cleveren Einzel- und System-Lösungen zum Heizen, Lüften und Kühlen in Neubau oder Sanierung.

Modulares System: Für jede Anforderung das richtige Team

In den Kermi Produktkategorien kennzeichnet das Label x-optimiert die Energieeffizienz und Leistungsstärke der Produkte. Diese sind optimal aufeinander abgestimmt und können beliebig kombiniert werden, sodass sich unterschiedlichste Anforderungen an das Raumklima erfüllen lassen – bis hin zu einem komplett umfassenden System-Konzept. Dabei gilt: Je mehr Komponenten clever verknüpft werden, desto größer die Vorteile hinsichtlich Behaglichkeit und Energieeinsparungen.

Ausgehend von den Anforderungen und dem Feedback seiner Fachpartner optimiert Kermi die Produkte fortlaufend und praxisgerecht – mit der konsequenten Zielsetzung, die Leistungswerte seiner Lösungen stets weiter zu verbessern, den Energieverbrauch zu minimieren und so den CO2-Ausstoß von Wohngebäuden effektiv zu reduzieren.

Praxisgerecht: Einfache Montage und umfassender Service

Darüber hinaus steht vor allem auch die Montageleichtigkeit im Fokus bei der Weiterentwicklung der Produkte: Durch hohe Vorkonfektionierungsgrade und intelligente Technik erleichtert Kermi die Arbeit der Handwerker – für effektive Aufwands- und Zeitersparnis bei der Installation. Dabei ist sich das Unternehmen bewusst, dass jedes Objekt und jede Baustelle individuelle Anforderungen mit sich bringen. Daher werden vielerlei flexible Lösungen angeboten, die sich an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort anpassen lassen. Wohnungsunternehmen können sich auf ein flächendeckendes Vertriebsteam und ein umfangreiches Service-Programm verlassen. Dieses reicht von breit gefächertem Informationsmaterial über diverse Tools und Montageservices bis hin zur Unterstützung bei Planung oder Inbetriebnahme. Kermi bietet alles aus einer Hand – mit nur einem Ansprechpartner für qualitativ hochwertige Produkte rund ums Raumklima.

Als Unternehmen der Arbonia AG und international ausgerichteter Produzent zählen wir heute zu den führenden Herstellern in Europa, sowohl im Heiztechnik – als auch im Duschbereich. Mit ca. 1300 Mitarbeitern am Hauptsitz in Niederbayern, zwei Produktionsstandorten und weltweiter Marktpräsenz. Mit hochwertigen Produkten, schrittmachender Fertigungstechnik, motivierten Mitarbeitern und einer klaren Zielsetzung: innovative Lösungen, trendsetzendes Design, höchste Qualität, Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit in bestmöglichen Einklang zu bringen.

