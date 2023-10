Kermi Wärmepumpenheizkörper x-flair – jetzt neu auch zum Kühlen

Alles steckerfertig – x-fache Vielfalt für jede Anforderung

Der Wärmepumpenheizkörper x-flair von Kermi sorgt mit seiner innovativen Technologie bei niedrigen Vorlauftemperaturen für maximalen Wärmekomfort – ideal für den Betrieb mit modernen Wärmeerzeugern im Niedertemperaturbereich, sowohl im Neubau als auch bei der Renovierung. Ab sofort kann x-flair nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Kühlen eingesetzt werden. Die Montage ist dabei dank hoher Vorkonfektionierung denkbar einfach. Zudem wurde das Baugrößenspektrum deutlich erweitert.

Der Raumklima-Spezialist Kermi bietet im Bereich Flachheizkörper eine enorme Vielzahl an Baugrößen und Modellvarianten – und damit ein in der Branche einmalig breites Portfolio. Dieses wird stetig für neue Anforderungen praxisgerecht ausgebaut und optimiert.

x-flair – effizient und leistungsstark Heizen und Kühlen

So eignet sich beispielweise der x-flair speziell für energetische Sanierungen oder Neubauten mit Niedertemperatur-Wärmeerzeugern wie Wärmepumpe oder Brennwertgerät. Im Vergleich zum klassischen Flachheizkörper ermöglicht er bis zu 45 Prozent mehr Leistung bei gleicher Größe.

Neu ist die Kühlfunktion des x-flair: Zusammen mit einer Wärmepumpe wie der x-change dynamic pro, die serienmäßig zum Heizen und Kühlen ausgerichtet ist, sorgt der Heizkörper im Winter wie im Sommer für eine angenehme Temperierung. Zudem wurde das Baugrößenspektrum erweitert. So ist der Wärmepumpenheizkörper x-flair bspw. nun auch im Typ 33 erhältlich. Alle konkreten Leistungsdaten für Heizen und Kühlen können über das neue Tool „Kermi x-service“ komfortabel berechnet werden – verfügbar als App und auf der Kermi-Website.

Vollautomatische Lüfterregelung im Heiz- und Kühlbetrieb

Um schon bei niedrigen Vorlauftemperaturen behaglichen Wärmekomfort in die Räume zu bringen und für seine „trockene Kühlung“ vereint x-flair die bekannte Kermi x2-Technologie der seriellen Durchströmung mit einem innovativen Lüftersystem: Im Heizkörper integriert befinden sich, durch die obere Abdeckung zuverlässig geschützt, kleine Axialventilatoren. Sie verteilen die Wärme oder die Kälte besonders schnell und arbeiten dank geräuscharmem Komfortbetrieb mit weniger als 30 dB(A) enorm leise. Bedingt durch seinen geringen Verbrauch von unter 0,5 Watt pro Lüfter weist der x-flair zudem eine sehr gute elektrische Effizienz auf.

Zu bedienen ist der x-flair wie ein herkömmlicher Heizkörper: Das Ein- und Ausschalten der Lüfter sowie die Regelung ihrer Drehzahl erfolgt beim Heizen wie beim Kühlen ganz automatisch – individuell angepasst, in Abhängigkeit von der Platten- und Lufttemperatur. Wer die neue Kühlfunktion nutzen möchte, muss lediglich den optional bestellbaren x-flair Thermostatkopf auf die zusätzliche Stellung „K“ drehen.

Ein Highlight – die besonders einfache Installation

Die Montage von x-flair ist einfach, denn die Lieferung erfolgt vorkonfektioniert und steckerfertig: Der Fachhandwerker muss weder die Lüfterpakete untereinander noch das Netzteil mit der Platine der Regelung manuell verbinden. So wird der x-flair lediglich wie ein herkömmlicher Flachheizkörper an der Wand oder am Boden montiert, an das Warmwasserheizungsnetz angeschlossen und abschließend über die Steckdose mit Strom versorgt. Das ab Werk kv-voreingestellte Ventil der V und Vplus Ausführungen erleichtert die Installation zusätzlich.

Besonders praktisch bei der Renovierung: x-flair kann einfach an die vorhandenen Rohrleitungen alter Radiatoren angebunden werden und diese 1:1 ersetzen – für einen schnellen Austausch ganz ohne aufwändige Umbaumaßnahmen. Im Neubau hingegen eignet er sich dank der kurzen Aufheizzeit besonders für temporär genutzte Räume mit kurzfristig wechselndem Wärmebedarf. Maximale Flexibilität für die Einbauplanung entsteht dabei aufgrund der identischen Optik des klassischen therm-x2 Flachheizkörpers und des x-flair: Beide Modelle stehen in den Frontvarianten Plan, Profil und Line zur Verfügung. So lassen sie sich je nach individuellen Anforderungen, Wärmebedarf und Platzverhältnissen problemlos im selben Wohnumfeld kombinieren.

