Kevin Behr veröffentlicht eigenen YouTube Kanal “CEEVBE”

Für den 29-jährigen Unternehmer Kevin Behr geht es nicht das erste Mal vor die Kameralinse – bereits durch verschiedene Auftritte in anderen Formaten ist er bereits im Jahre 2018 bekannt geworden. Seit Anfang des Jahres veröffentlichte er einige Videos von exklusiven Kunden & Projekten seines Unternehmens. Auch in Instagram ist er seit einiger Zeit wieder sehr aktiv (Instagram @ceevbe) und verzeichnet über zehntausende aktive Fans & Follower.

Nun veröffentlicht er gestern seinen eigenen YouTube Kanal “CEEVBE” (Stand 25. April 2020).

Die wachsende Zahl der Abonnenten von Kevin Behr spricht für sich. Der neue Kanal CEEVBE trifft einen Nerv, nicht nur in Deutschland. In mehreren Stunden hatte der Kanal bereits über zehntausend aktive Abonnenten. Die meisten Abonnenten kommen hier aus Deutschland und den USA.

Im Interview spricht er darüber, inwiefern sich seine Arbeit durch die Pandemie verändert.

Kevin Behr: “Ich bin davon bisher ziemlich verschont geblieben. Ein paar Reisen wurden abgesagt oder in Telefonkonferenzen verlagert. Ansonsten merke ich es im Online-Bereich etwas weniger, dort habe ich selbst nur wenige Kooperationen und Projekte verschoben. Aber in meinem regionalen Unternehmen hat es sich deutlich bemerkbar gemacht. Kunden sagten Termine ab, oder sagten aufgrund der Pandemie recht zeitnah ab. Dennoch schaffte der Staat mit Förderprogrammen für Unternehmen in Deutschland schnelle Abhilfe.”

Auf Youtube kommen die meisten Follower aus Deutschland und den USA. Auch auf Instagram ist die Reihenfolge Deutschland, Großbritannien, Italien und USA. YouTube gehört zu eines der größten Video Netzwerken weltweit.

Wir sind gespannt was Kevin Behr uns in diesem Medium weiterhin präsentieren wird.

