Key Series veröffentlicht stolz seine Premium T18NC True Wireless Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

HiFi-Sound in hoher Qualität, Unterstützung für Sprachsteuerung und hervorragender, glasklarer Klang

Los Angeles, Kalifornien, 18. Februar 2020 – Key Series, Spezialist für Ohrhörer und Kopfhörer, hat gerade sein neuestes Spitzenprodukt herausgebracht – die True Wireless T18NC. Die T18NC stehen für verlustfreie Klangqualität, aktive Geräuschunterdrückung sowie leistungsstarke Wireless-Funktionen und bieten ein erstklassiges Audio-Erlebnis höchster Qualität, das Sie von einem Hersteller hochwertiger Ohrhörer erwarten.

„Active Noise Cancellation“ entfernt Außengeräusche

ANC – abgekürzt – bietet Schallreduzierung von -25 dB, um Geräusche um Sie herum zu isolieren, ohne die Musikwiedergabe zu beeinträchtigen. Die aktive Geräuschunterdrückung analysiert Umgebungsgeräusche, erzeugt eine inverse Schallwelle und mischt diese mit dem Sound der Ohrhörer. Dies bietet Musikern und Musikliebhabern die ideale Balance zwischen Umgebungsgeräuschreduzierung und Audio-Performance.

13-mm-Titantreiber bietet Premium-Sound

Die T18NC erzeugt als Teil der Key Series über seinen 13-mm-Titantreiber HiFi-Sound und gibt höchst präzisen Klang mit überragender Klarheit aus. Durch die faszinierende Audioqualität könnte man meinen, persönlich vor Ort zu sein. Sie liefern reinen Klang mit einem Dynamikbereich von 20 Hz bis 20 kHz.

Verlängerte Akkulaufzeit für längere Nutzung

Nutzer können bis zu 7 Stunden Gesprächszeit und Musik mit einer Akkuladung erreichen (bzw. 4 bis 5 Stunden aufeinanderfolgende Wiedergabe bei hoher Lautstärke). Wenn die Ohrhörer in der Ladeschale liegen, erhöht sich die Gesamtspielzeit auf bis zu 24 Stunden, was sehr nützlich sein kann für Langstreckenflüge oder Reisen. Wenn Sie sich in der Nähe einer Wandsteckdose befinden, können Sie die Ohrhörer problemlos über die Basisstation drahtlos aufladen.

Audio-Steuerung mit einem Fingertipp

Die Verwendung der T18NC ist so einfach wie die Implementierung der integrierten Touch-Steuerung. Sie können entweder auf die Ohrhörer tippen, um Musik abzuspielen bzw. anzuhalten oder Anrufe entgegenzunehmen bzw. abzulehnen. Das Wechseln von Titel zu Titel ist ebenso einfach, indem Sie zweimal auf den Ohrhörer tippen oder ihn gedrückt halten Drücken Sie eine Sekunde lang auf einen der beiden Ohrhörer, um die aktive Geräuschunterdrückung zu aktivieren.

Die Dual-Mic-Rauschunterdrückung erleichtert das Entfernen äußerer Störungen

Diese winzigen Ohrhörer passen genau in Ihre Ohren und dank der Dual-Mic-Technologie zur Geräuschreduzierung verbessert das In-Ear-Design die Reduzierung von Windgeräuschen. Dadurch werden Hintergrundgeräusche eingeschränkt, um ein einwandfreies Kommunikationserlebnis und eine außergewöhnlich klare Sprachqualität zu gewährleisten. Die Dual-Mic-Fähigkeit bedeutet, dass Ihre Stimme klar ist und eine erstklassige Klangqualität bietet. Für eine gute Audioqualität werden erstklassige Soundprozessoren verwendet, so dass Sie unabhängig von Ihrer Umgebung eine präzise Rauschunterdrückung bekommen. Der Klang wird in Echtzeit optimiert, um Verzerrungen zu erfassen und Hintergrundgeräusche unabhängig von der Situation zu unterdrücken .

IPX5 – wasserfest und staubdicht

Wollen Sie laufen oder trainieren? Kein Problem. Die T18NC sind IPX5-wasserdicht, sodass Sie vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Dies bedeutet, dass sie jedem Wasserstrahl mit niedrigem Druck standhalten können und damit Schweiß oder andere unerwünschte Wassertropfen abhält. Und wenn Sie einen Anruf entgegennehmen müssen, während Sie aktiv sind, hilft die Dual-Mic-Rauschunterdrückungstechnologie dabei, alle störenden äußeren Einflüsse zu beseitigen, sodass man Sie klar hören kann.

Audio-Serie in vielen Varianten erhältlich

Die T18NC sind Teil einer Reihe von Ohrhörern und Kopfhörern, die kürzlich von Key Series herausgebracht wurden, um die Qualität seiner Audio-Serien zu verbessern. Auf der CES 2020 haben wir die TWS-T18NC, zwei Sportkopfhörer (B60P & B80P), einen Nackenbügelkopfhörer (N33), zwei Over-Ear-Kopfhörer (N60 & B90) und einen HiFi-Bluetooth-Empfänger (C90) vorgestellt. Letztes Jahr haben wir einen TWS-T10 (für den wir einen iF Design Award erhalten haben), einen Nackenbügelkopfhörer – B33 – und im Jahr zuvor (2018) zwei Sportkopfhörer – die B60 und B80 – herausgebracht.

Verfügbarkeit und Preise

Die T18NC Ohrhörer sind ab sofort für 129 EUR auf der offiziellen Website von Key Series erhältlich. Ein Video zu den T18NC Ohrhörern ist hier zu finden auf Key Series Channel.

Key Series ist eine innovative Audiomarke, die die besten Materialien in Premiumqualität für die Herstellung komfortabler und langlebiger Produkte bietet. Unser Ziel ist es, verlustfreie Klangqualität, aktive Geräuschunterdrückung und leistungsstarke drahtlose Funktionen zu bieten. Anfang 2019 gewannen wir den begehrten iF Design Award für echte innovative Designkonzepte. Ergänzend dazu haben wir über einen Zeitraum von nur einem Jahr „2“ Sportkopfhörer, ein echtes kabelloses Paar Ohrhörer und ein Paar Nackenbügelkopfhörer herausgebracht.

Erfahren Sie mehr über Key Series unter www.keyseries.com oder besuchen Sie uns auf Facebook @keyseriesaudio und Instagram @Keyseries.

Firmenkontakt

Aukey Smart Information Technology Co., Ltd.

Nicole Luo

5th St., 35th Floor 555 W

90013 Los Angeles, CA

+8675536608983

pr@keyseries.com

https://keyseries.com/

Pressekontakt

Media Gate Group Co. Ltd. (GlobalPR)

Kayla Lee

7F., Section 4, Chengde Road, Shilin Dist No. 182

11167 Taipei

+886228825577

kayla@globalpr.agency

http://www.globalpr.agency

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.