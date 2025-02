Keynaturals: Die Kraft der Heilpilze

Das auf Flüssigextrakte spezialisierte Hamburger Unternehmen Keynaturals macht traditionelles Heilwissen mit Pilztinkturen für moderne Anwendung zugänglich. KeyNaturals verbindet jahrtausendealte Heiltraditionen mit modernen Qualitätsstandards und erschließt die Kraft der Heilpilze durch hochwertige Tinkturen für ein breites Publikum.

Hamburg, 20. Februar 2025. KeyNaturals, ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich hochwertiger Heilpilz-Tinkturen, präsentiert sein innovatives Sortiment an naturheilkundlichen Produkten. Das Unternehmen, das sich auf die Verbindung von traditioneller chinesischer Medizin mit modernen Qualitätsstandards spezialisiert hat, macht mit seiner Produktlinie KeyMushrooms die heilende Wirkung von Pilzen wie Reishi, Chaga, Löwenmähne und Cordyceps für den europäischen Markt verfügbar.

Die therapeutische Nutzung von Vitalpilzen habe eine jahrtausendealte Tradition, deren Wirksamkeit nun auch durch moderne Forschung bestätigt werde, so Julia Valiente, Gründerin von KeyNaturals und Therapeutin für traditionelle chinesische Medizin. „Pilze sind wie kleine pharmazeutische Laboratorien, die eine enorme Vielfalt einzigartiger Verbindungen produzieren. Allein der Reishi-Pilz besitzt über 16.000 Gene, die für mehr als 200.000 Verbindungen kodieren. Dieses Potenzial wollen wir durch unsere hochwertigen Tinkturen für die Menschen nutzbar machen“, erklärt Valiente.

Verbindung von Tradition und modernen Standards

Als eine der wenigen europäischen Marken bietet KeyNaturals traditionelle Heilpilz-Mischungen in Form von Tinkturen an. Diese Darreichungsform wurde bewusst gewählt, da sie besonders stabil und nachhaltig ist sowie den vollen Geschmack der Pilze bewahrt – ein in der TCM wichtiger therapeutischer Aspekt. Sämtliche Inhaltsstoffe werden auf Schwermetalle, Bakterien und andere Verunreinigungen getestet, um höchste Qualität zu gewährleisten.

Mit weiteren Produktlinien wie KeyAyurvedic, KeyNativeAmerican und KeyEthnicAfrica plant das Unternehmen, zukünftig auch Heiltraditionen anderer Kulturen zugänglich zu machen. Valiente: „Unser Ziel ist es, dieses uralte Wissen zu bewahren und jedem Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich wieder mit der Weisheit der Pflanzen und Pilze zu verbinden.“

