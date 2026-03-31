Keynote Speaker Guido Quelle: Ohne Wachstum kein Morgen

Im kürzlich publizierten Interview „Typisch für Gesellschaften, in denen das Wachstum ausbleibt“ im Medienportal WELT spricht Maximilian Heimerzheim mit dem Ökonomen Jochen Andritzky, Autor des Buches Visionen braucht das Land, über die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen Deutschlands. Dieser außerordentlich lesenswerte Beitrag unterstreicht die zunehmende Bedeutung einer klaren wirtschaftlichen, wachstumsorientierten Ausrichtung und langfristiger Perspektiven.

Hier setzt auch Prof. Dr. Guido Quelle an – einer der führenden Experten für Unternehmenswachstum im deutschsprachigen Raum. Seine zentrale These lautet: Wachstum ist kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung, die durch klare Strategie und konsequente Führung geprägt wird. Mit seiner Erfahrung aus über 600 Beratungsmandaten zeigt Quelle, wie insbesondere der Mittelstand seine Potenziale gezielt entfalten und nachhaltig wachsen kann.

Zu den Kernthesen von Guido Quelle gehört, dass Unternehmenswachstum systematisch geplant werden muss – wichtig dabei: Klarheit über Ziele, eine stringente Strategie und entschlossene Umsetzung. Als Redner und Keynote Speaker zu den Themen Unternehmenswachstum und Strategie für Mittelstand und Familienunternehmen vermittelt er praxisnah, dass Wachstum immer bei den Menschen beginnt, die Verantwortung übernehmen und Veränderungen aktiv gestalten. Gerade im Mittelstand wird so aus unternehmerischer Weitsicht konkrete Wettbewerbsstärke.

Angesichts globaler Herausforderungen wie Digitalisierung, geopolitischer Spannungen und demografischem Wandel gewinnt das Thema Wachstum eine neue Dringlichkeit. Für Unternehmen und insbesondere den Mittelstand ist eine klare Strategie der Schlüssel, um langfristig erfolgreich zu sein. Die Botschaft ist eindeutig: Ohne Unternehmenswachstum droht Stillstand – mit Wachstum entsteht Zukunft.

Quelles Grundlagenbuch, Profitabel wachsen, erschien unter dem Titel „Profitable Growth“ für den internationalen Markt im Springer-Verlag und hat heute Leser in mehr als 50 Ländern.

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 300 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region.

Kontakt

Mandat Managementberatung GmbH

Anne Hausen

Emil-Figge-Straße 80

44227 Dortmund

+49 231 9742-390



http://www.mandat.de

Bildquelle: EuroMinds2025