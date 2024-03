Keynote Speaker KI /Künstliche Intelligenz: Neues KI-Buch

Tim Cortinovis veröffentlicht neues Buch zu Künstlicher Intelligenz

Tim Cortinovis, Autor und Deutschlands gefragtester Keynote Speaker zu KI / Künstliche Intelligenz, veröffentlicht ein neues Buch:

HOMO AUTOMATICUS: EIN VISIONÄRER LEITFADEN FÜR DIE KI-GETRIEBENE ZUKUNFT DER MENSCHHEIT

Begeben Sie sich auf eine faszinierende Reise in die Welt der künstlichen Intelligenz mit Tim Cortinovis‘ bahnbrechendem neuen Buch „Homo Automaticus: Embracing the AI-Driven Evolution of Humanity“. Dieses visionäre Werk zieht den Leser in seinen Bann und wirft einen gründlichen Blick auf die Auswirkungen, die die Entwicklung der KI auf fast jeden Aspekt des menschlichen Lebens haben wird.

In einer Welt, die sich mit rasanter Geschwindigkeit verändert, bietet „Homo Automaticus“ einen fundierten und gut recherchierten Leitfaden, der uns durch die potenziellen Fallstricke und enormen Chancen dieser technologischen Renaissance führt. Cortinovis‘ reichhaltiger Erfahrungsschatz als Technologieunternehmer und KI-Experte verleiht seinen Erkenntnissen Glaubwürdigkeit und Relevanz.

Das Buch beginnt mit einer Bestandsaufnahme des derzeitigen KI-Fortschritts und beleuchtet, wie Systeme wie ChatGPT die Art und Weise revolutionieren, wie wir arbeiten, lernen und uns vergnügen. Darüber hinaus wirft es einen Blick darauf, wie KI-Anwendungen in naher Zukunft die Medizin, Fertigung, Kreativbranchen und andere Schlüsselsektoren verändern könnten.

Während einige diese Perspektive als beunruhigend empfinden mögen, liefert „Homo Automaticus“ einen nuancierten und ausgewogenen Ansatz. Cortinovis nennt die potenziellen Risiken und ethischen Fallstricke, unterstreicht aber auch die enormen Vorteile, die eine enge Symbiose zwischen Mensch und Maschine für die Menschheit haben könnte.

Aufbauend auf fundierten Erkenntnissen aus Bereichen wie Neurowissenschaften und Evolutionsbiologie, skizziert das Buch einen möglichen Weg, auf dem die Menschen durch die Verschmelzung mit KI zu einer neuen Spezies – dem titelgebenden „Homo Automaticus“ – werden könnten. Diese faszinierende Vision sieht eine Integration von Mensch und Maschine vor, bei der unsere biologischen Fähigkeiten durch künstliche Intelligenz und erweiterte Realitäten verstärkt werden.

Für diejenigen, die einen ausgewogenen und gut recherchierten Überblick über die KI-Revolution und ihre möglichen Auswirkungen auf die Menschheit suchen, ist „Homo Automaticus“ ein absolutes Muss. Egal, ob man die vorgestellten Ideen beruhigend oder beunruhigend findet, dieses Buch wird mit Sicherheit anregende Diskussionen über unsere technologische und evolutionäre Zukunft anregen.

„Homo Automaticus“ von Tim Cortinovis ist ab dem 8. April 2024 als gebundes Buch, Taschenbuch und ebook im Handel erhältlich.

Tim Cortinovis ist einer der weltweiten Vordenker zu Künstlicher Intelligenz. Er ist Autor und gefragter Keynote Speaker. Thinkers360 hat ihn kürzlich als Top 100 Thought Leader Artificial Intelligence ausgezeichnet. Als Experte arbeitet er mit Firmen wie Tech-Startups bis hin zu Fortune 500-Unternehmen (z.B. Siemens, ING, Avaya, e.on). Als Gastredner hat er unter anderem Vorträge auf dem Techfest Bombay (Asiens größter Tech-Konferenz) oder der Konferenz aizurich gehalten. „Homo Automaticus“ ist sein viertes Buch.

Website Keynote Speaker Tim Cortinovis

