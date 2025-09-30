Handel und Dienstleistungen

KFK® Prüfservice seit über 30 Jahren

pr-gateway 30. September 2025

Elektroprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4

Die KFK Konrad® GmbH bietet als erfahrenes Dienstleistungsunternehmen europaweit umfassende Prüf-, Wartungs- und Reparaturservices für Elektroanlagen, Maschinen und Regalsysteme. Mit hoher Fachkompetenz und zertifizierten Prüfverfahren sichert das Unternehmen die Betriebssicherheit und gesetzliche Konformität nach DGUV Vorschrift 3, DGUV V4 und weiteren Normen.

Ob wiederkehrende Elektroprüfungen von Betriebsmitteln und Maschinenparks, UVV-Prüfungen für Windkraftanlagen oder umfassende Regalinspektionen – die KFK Konrad® GmbH garantiert zuverlässige Abläufe, modernste Prüfmethoden und individuelle Servicepakete für Industrie, Handel und Gewerbe.

Unsere wichtigsten Dienstleistungen im Überblick:
Elektroprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4
Wiederkehrende Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen und Maschinen

Spezielle Prüfungen für Transferstraßen, Automatikanlagen und Produktionslinien

Prüfung und Wartung von Windparks, Stromtankstellen, Ladesystemen und Photovoltaikanlagen
Jetzt Elektroprüfung anfragen

Regalprüfungen und Regalinspektionen nach DIN EN 15634 und DGUV Regel 108-007
Prüfung und Reparatur von Schwerlastregalen, Palettenregalen, Kragarmregalen, Fachbodenregalen, Durchlauf- und Rollregalen

Sicherheitsinspektionen und Wartungen für verschiebbare Regale und Gitterroste
Regalprüfung & Wartung anfragen

UVV-Prüfungen von Leitern, Tritten und Steigleitern gemäß DGUV Information 208-016
Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen nach aktuellen gesetzlichen Vorgaben

Reparaturen und Wartungen von Leitern, Steigleitern, Tritten und Gitterrosten
UVV-Prüfung & Reparatur anfragen

Warum KFK Konrad® GmbH?
Europaweite Serviceleistungen: Wir sind regional und international für unsere Kunden im Einsatz

Fachkundige Experten: Zertifizierte Prüfer mit langjähriger Erfahrung

Modernste Prüfverfahren: Messungen und Inspektionen nach den aktuellsten Normen und Vorschriften

Individuelle Betreuung: Passgenaue Wartungs- und Prüfkonzepte für Ihre Bedürfnisse

Schnelle Reaktionszeiten: Flexibler Vor-Ort-Service und transparente Kommunikation

So einfach geht“s – Ihre Wartungsanfrage:
Besuchen Sie unsere Website und füllen Sie das Wartungsanfrageformular aus.

Ein fachkundiger Mitarbeiter kontaktiert Sie zeitnah für ein individuelles Angebot.

Terminvereinbarung – wir prüfen Ihre Anlagen sicher, schnell und zuverlässig.

KFK Konrad® GmbH europaweite Leistungen:

Elektroprüfungen, Wiederkehrende Elektro Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen, Maschinen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4 (vormals BGV A3), BGV A2,
Elektroprüfungen für Maschinen, Transferstraßen, Maschinenparks, Automatikanlagen, Produktionslinien
UVV Prüfung und wiederkehrende Prüfung für Windparks, Windkraftanlagen, Stromtankstellen, Ladesysteme & Photovoltaikanlagen
Regalprüfungen, Regalinspektion, Regalreparaturen nach DIN EN 15634, DGUV Regel 108-007, vormals BGR 234
UVV Prüfung, wiederkehrende Prüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016, alt: BGI 694, alt BGV, D36, alt: GUV D 36 .
Wartungen, Reparaturen, UVV Prüfungen: Leitern, Steigleitern, Tritte, Gitterroste
Regalinspektion, Regalprüfung, Schwerlastregale, Palettenregale, Kragarmregale, Regale, Verschieberegale, Fachbodenregale, Durchlaufregale, Rollregale

Firmenkontakt
KFK KONRAD® GMBH
Michael Konrad
Marktstraße 2
85084 Reichertshofen
08453-33535-0
cb85a73ddbd74ee8e2c91886472a6d0ad6c3db7e
https://www.pruefservice-kfk.de/

Pressekontakt
NEW MEDIA
Lorena Schneider
Schollstrasse 3
82131 Gauting
01733549746
cb85a73ddbd74ee8e2c91886472a6d0ad6c3db7e
https://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.