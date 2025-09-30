KFK® Prüfservice seit über 30 Jahren

Elektroprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4
Die KFK Konrad® GmbH bietet als erfahrenes Dienstleistungsunternehmen europaweit umfassende Prüf-, Wartungs- und Reparaturservices für Elektroanlagen, Maschinen und Regalsysteme. Mit hoher Fachkompetenz und zertifizierten Prüfverfahren sichert das Unternehmen die Betriebssicherheit und gesetzliche Konformität nach DGUV Vorschrift 3, DGUV V4 und weiteren Normen.
Ob wiederkehrende Elektroprüfungen von Betriebsmitteln und Maschinenparks, UVV-Prüfungen für Windkraftanlagen oder umfassende Regalinspektionen – die KFK Konrad® GmbH garantiert zuverlässige Abläufe, modernste Prüfmethoden und individuelle Servicepakete für Industrie, Handel und Gewerbe.
Unsere wichtigsten Dienstleistungen im Überblick:
Wiederkehrende Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen und Maschinen
Spezielle Prüfungen für Transferstraßen, Automatikanlagen und Produktionslinien
Prüfung und Wartung von Windparks, Stromtankstellen, Ladesystemen und Photovoltaikanlagen
Regalprüfungen und Regalinspektionen nach DIN EN 15634 und DGUV Regel 108-007
Prüfung und Reparatur von Schwerlastregalen, Palettenregalen, Kragarmregalen, Fachbodenregalen, Durchlauf- und Rollregalen
Sicherheitsinspektionen und Wartungen für verschiebbare Regale und Gitterroste
UVV-Prüfungen von Leitern, Tritten und Steigleitern gemäß DGUV Information 208-016
Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen nach aktuellen gesetzlichen Vorgaben
Reparaturen und Wartungen von Leitern, Steigleitern, Tritten und Gitterrosten
Warum KFK Konrad® GmbH?
Europaweite Serviceleistungen: Wir sind regional und international für unsere Kunden im Einsatz
Fachkundige Experten: Zertifizierte Prüfer mit langjähriger Erfahrung
Modernste Prüfverfahren: Messungen und Inspektionen nach den aktuellsten Normen und Vorschriften
Individuelle Betreuung: Passgenaue Wartungs- und Prüfkonzepte für Ihre Bedürfnisse
Schnelle Reaktionszeiten: Flexibler Vor-Ort-Service und transparente Kommunikation
So einfach geht“s – Ihre Wartungsanfrage:
Besuchen Sie unsere Website und füllen Sie das Wartungsanfrageformular aus.
Ein fachkundiger Mitarbeiter kontaktiert Sie zeitnah für ein individuelles Angebot.
Terminvereinbarung – wir prüfen Ihre Anlagen sicher, schnell und zuverlässig.
KFK Konrad® GmbH europaweite Leistungen:
Firmenkontakt
KFK KONRAD® GMBH
Michael Konrad
Marktstraße 2
85084 Reichertshofen
08453-33535-0
https://www.pruefservice-kfk.de/
Pressekontakt
NEW MEDIA
Lorena Schneider
Schollstrasse 3
82131 Gauting
01733549746
https://www.new-media-design.info
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.