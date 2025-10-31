KFK® – Torservice Bodensee – Prüfung, Wartung & Reparatur von Toranlagen

Torservice Bodensee

Als regionaler Fachbetrieb übernehmen wir die Prüfung, Wartung und Erstabnahme Ihrer technischen Anlagen. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf einem zuverlässigen Torservice sowie einem umfassenden Kranservice in der gesamten Bodenseeregion.

Torservice Bodensee: Prüfung, Wartung und Reparatur von Garagentoren, Industrietoren, Brandschutztoren und Rolltoren.

Kranservice Bodensee: DGUV-Vorschriftsprüfungen, Wartung und Instandhaltung von Krananlagen, Hebezeugen und Lastaufnahmemitteln.

Wir übernehmen die fachgerechte Prüfung, Wartung und Erstabnahme von horizontalen Sicherungssystemen, Anschlagpunkten, Seilsystemen, Sekuranten, Auffangsystemen und Anschlageinrichtungen* führender Hersteller wie Skylotec, ABS, Bornack, Lux-Top, Latchways, Saler, Etanco, DWS Pohl GmbH.

Unsere Leistungen umfassen:

ASR A1.7, DGUV-Prüfung & UVV-Prüfungen von Absturzsicherungen, Toranlagen und Krananlagen

Wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen für maximale Sicherheit und Rechtssicherheit

Erstabnahmen & Montagebescheinigungen nach geltenden Normen

Gefährdungsbeurteilungen für Sekuranten*, Seilsicherungssysteme, Tore und Krane

Prüfung von Flachdach-Absturzsystemen und vertikalen Sicherungssystemen gemäß DIN EN 795 und DGUV Grundsatz 312-906

Krane & Hebezeuge

Neben unserem Torservice übernehmen wir auch die gesetzlich vorgeschriebenen Kranprüfungen. Ob Hallenkran, Schwenkkran oder Hebebühne – wir prüfen Ihre Anlagen gemäß DGUV Vorschrift und sorgen für maximale Arbeitssicherheit.

Wiederkehrende Prüfungen nach DGUV V52, DGUV V53, DGUV V 54, DGUV V55, DGUV Regel 100-500, und Inspektionen von:

Krane, Krananlagen, Brückenkranen, Hallenkranen, Hängekrane

Säulendreh- und Säulenschwenkkranen

Seilzügen, Kettenzügen, elektrischen Kettenzügen

Ratschen- und Haspelzügen

Kranbaukasten-Systemen (KBK)

Lastaufnahmemittel: Lastketten, Rundschlingen, Ketten, Stahlseile, Magnete

Tore & Anlagen

Defekte Tore stellen ein Sicherheitsrisiko dar und können den Betrieb lahmlegen. Wir reparieren schnell und zuverlässig:

Wiederkehrende Prüfungen nach ASR A1.7, Wartung und Inspektion von:

Rolltoren, Sektionaltoren, Schnelllauftoren, Hubtore und Falttoren

Schiebetoren, Brandschutztoren und Brandschutztüren, Rauchschutztüren, Rauchabschlüsse, Förderanlagenabschlüsse, Feststellanlagen, Rauschutzvorhang

Absturzsicherung & Zugänge

Wir übernehmen die wiederkehrende Prüfung und Wartung von Absturzsicherungen wie Sekuranten, Anschlagpunkten und Seilsystemen sowie von Zugangs- und Steigsystemen wie Steigleitern, Leitern, Tritten und Dachüberstiegen.

Wiederkehrende Prüfung und Wartung von:

Sekuranten, Anschlagpunkten, Seilsystemen

Steigleitern, Leitern, Tritten, Dachüberstiegen

Regalsysteme

Wir führen die gesetzlich vorgeschriebene Regalinspektion sowie regelmäßige Regalprüfungen nach DGUV aus. Dabei prüfen und warten wir sämtliche Regalsysteme – von Palettenregalen und Schwerlastregalen über Verschieberegale und Kragarmregale bis hin zu Fachbodenregalen.

Regalinspektion, Regalprüfungen, Wiederkehrende Prüfungen von:

Palettenregale, Schwerlastregale, Verschieberegale, Kragarmregale und Fachbodenregalen

Ihre Vorteile mit KFK®

Eigene Servicetechniker – schnell vor Ort am Bodensee & in Stuttgart

Alles aus einer Hand: Prüfung, Wartung & Dokumentation

Höchste Sicherheit nach UVV, DGUV und ASR, ASR A1.7

Zuverlässig, flexibel und kundenorientiert

Individueller DGUV und UVV-Prüfservice

für alle Toranlagen, Brandschutztore und Türen, Verladebrücken, Schrankenanlagen, Hubtische, Sekuranten*, Seilsysteme, Anschlagpunkte, Auffanggurte, Steigleitern, Regale

Kontaktieren Sie uns: info@kfk.gmbh | 09401 52207-0

Häufige Fragen (FAQ)

Wie oft muss ein Tor geprüft werden?

Nach DGUV Vorschrift 3 ist mindestens eine jährliche Prüfung durch eine befähigte Person vorgeschrieben. Bei intensiver Nutzung oder besonderen Risiken können kürzere Intervalle sinnvoll sein.

Welche Tore können Sie prüfen und reparieren?

Wir betreuen Garagentore, Industrietore, Brandschutztore sowie Sonderkonstruktionen wie Schranken, Hubtische oder Falttore – direkt in der Bodenseeregion.

Bieten Sie Wartungsverträge an?

Ja – unsere Wartungsverträge sichern planbare Kosten, regelmäßige Prüfungen und maximale Betriebssicherheit für Ihre Anlagen rund um den Bodensee.

Wer führt die Prüfungen durch?

Unsere qualifizierten Servicetechniker führen DGUV-/UVV-Prüfungen fachgerecht und normgerecht durch – schnell vor Ort in Städten wie Konstanz, Friedrichshafen, Lindau, Überlingen, Meersburg und Ravensburg.

Erhalte ich nach der Prüfung eine Bescheinigung?

Ja, nach jeder Prüfung erhalten Sie ein schriftliches Prüfprotokoll, das alle Ergebnisse und Empfehlungen dokumentiert.

Können die Prüfungen auch vor Ort durchgeführt werden?

Ja, unsere Techniker sind direkt vor Ort in der Bodenseeregion und können kurzfristig Prüfungen und Wartungen durchführen.

Was passiert, wenn Mängel gefunden werden?

Alle Mängel werden dokumentiert, und wir geben konkrete Empfehlungen für Reparaturen oder Austausch, damit Ihre Anlagen wieder vollständig sicher sind.

KFK® ist Ihr Partner für DGUV- und UVV-Prüfungen am Bodensee.

Unsere erfahrenen Servicetechniker bieten Ihnen einen zuverlässigen Torservice am Bodensee in Konstanz, Friedrichshafen, Lindau, Überlingen, Meersburg und Ravensburg. Ob Garagentor, Industrietor oder Brandschutztor – wir kümmern uns um die gesetzlich vorgeschriebenen DGUV- / UVV-Prüfungen, übernehmen Wartungen und führen Reparaturen fachgerecht durch. Schnell, sicher und regional in der gesamten Bodenseeregion.

Wir bieten Ihnen professionelle wiederkehrende Prüfungen, UVV-/DGUV-Prüfungen, Wartung und Inspektion im gesamten Bodenseekreis und darüber hinaus:

Einsatzgebiet Bodenseeregion

Wir sind für Sie in der gesamten Bodenseeregion im Einsatz, darunter:

Konstanz, Friedrichshafen, Lindau (Bodensee), Überlingen, Meersburg, Immenstaad am Bodensee, Langenargen, Kressbronn am Bodensee, Markdorf, Tettnang, Radolfzell am Bodensee, Uhldingen-Mühlhofen, Stockach.

Sicherheit durch regelmäßige Kontrolle:

Ob auf Dachflächen, Dachsystemen, Gebäuden oder innenliegenden Bereichen – wir prüfen Ihre Absturzsysteme nach normgerechter Checkliste und sorgen für maximale Arbeitssicherheit.

Auch in den angrenzenden Regionen sind wir schnell vor Ort:

In Österreich: Bregenz, Hard, Lochau, Fußach, Lustenau.

In der Schweiz: Kreuzlingen, Romanshorn, Arbon, Rorschach, Amriswil, Steckborn, St. Gallen.

KFK Konrad® GmbH europaweite Leistungen:

Elektroprüfungen, Wiederkehrende Elektro Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen, Maschinen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4 (vormals BGV A3), BGV A2,

Elektroprüfungen für Maschinen, Transferstraßen, Maschinenparks, Automatikanlagen, Produktionslinien

UVV Prüfung und wiederkehrende Prüfung für Windparks, Windkraftanlagen, Stromtankstellen, Ladesysteme & Photovoltaikanlagen

Regalprüfungen, Regalinspektion, Regalreparaturen nach DIN EN 15634, DGUV Regel 108-007, vormals BGR 234

UVV Prüfung, wiederkehrende Prüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016, alt: BGI 694, alt BGV, D36, alt: GUV D 36 .

Wartungen, Reparaturen, UVV Prüfungen: Leitern, Steigleitern, Tritte, Gitterroste

Regalinspektion, Regalprüfung, Schwerlastregale, Palettenregale, Kragarmregale, Regale, Verschieberegale, Fachbodenregale, Durchlaufregale, Rollregale

Firmenkontakt

KFK KONRAD® GMBH

Michael Konrad

Marktstraße 2

85084 Reichertshofen

08453-33535-0



https://www.pruefservice-kfk.de/

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

01733549746



https://www.new-media-design.info

