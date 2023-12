KfW und Würth Leasing unterzeichnen Nachhaltiges ERP-Globaldarlehen Leasing

Die KfW und die Würth Leasing GmbH & Co. KG haben am 20.12.2023 einen Globaldarlehensvertrag für nachhaltige Leasingfinanzierungen über 50 Mio. EUR unterzeichnet. Kleine und mittelgroße Unternehmen sowie Freiberufler profitieren von attraktiven Leasingkonditionen durch die Würth Leasing und die KfW Bankengruppe. Gefördert werden Investitionen in Leasing-finanzierte bewegliche Güter wie z.B. Anlagen, Maschinen sowie Nutz- und Dienstfahrzeuge, die sich an den jeweils gültigen technischen Mindestanforderungen der EU-Taxonomie oder an den KfW-Standards für Energieeffizienz orientieren.

Damit nimmt die Würth Leasing eine Refinanzierung aus dem am 01. Juli 2023 gestarteten Förderangebot „Nachhaltiges ERP-Globaldarlehen Leasing“ in Anspruch, um ihren Kunden besonders günstige Finanzierungen für nachhaltige Investitionen anzubieten. Die Zinssätze beruhen auf dem günstigen Refinanzierungsniveau der KfW und enthalten zusätzlich eine Zinsverbilligung aus dem ERP-Sondervermögen. Mit dem Globaldarlehen bauen die KfW und die Würth Leasing ihre Partnerschaft im Bereich der Mittelstandsfinanzierung weiter aus und erweitern den Zugang zu Fördermitteln bei nachhaltigem Leasinginvestitionen in Deutschland.

Axel Ziemann, Geschäftsführer der Würth Leasing GmbH & Co. KG:

„Das nachhaltige ERP-Globaldarlehen Leasing ergänzt wunderbar unsere Strategie, unsere Kunden bei der Transformation hin zu nachhaltigem Wirtschaften zu unterstützen. Deshalb sind wir sehr dankbar für das Vertrauen, das uns die KfW mit der Bereitstellung dieser attraktiven Mittel entgegenbringt.

Bereits seit 2018 arbeiten wir eng mit der KfW im Bereich KfW Globaldarlehen zusammen. Neben den Mitteln aus dem nachhaltigen ERP-Globaldarlehen Leasing wird uns deshalb ein weiteres Förderdarlehen über EUR 100 Mio. für Leasingfinanzierungen für den Mittelstand zur Verfügung stehen.“

Weitere Informationen über die Würth Leasing, dem nachhaltigem KfW-ERP-Globaldarlehen Leasing und der seit 2018 angebotenen KfW-Mittelstandsförderung für kleinere und mittlere Unternehmen (besonders attraktiv durch die Kombinierbarkeit mit anderen Fördermitteln) finden Sie unter: https://www.wuerth-leasing.de/services/kfw-mittelstandsfoerderung

Wenn Sie den Mut haben zu springen, sind wir an Ihrer Seite

Wir bieten maßgeschneiderte Finanzierungen wie Leasing und Mietkauf für Firmen, damit Ihre Investitionen zum finanziellen Erfolg werden.

www.wuerth-leasing.de

Über die Würth Leasing

Die Würth Leasing GmbH & Co. KG wurde vor 30 Jahren gegründet und hat seit 2023 ihren Hauptsitz in Eislingen. Das Unternehmen entwickelt objekt- und kundenspezifische Finanzierungslösungen in verschiedenen Geschäftsbereichen.

Zusammen mit der 100-prozentigen Tochterfirma Würth Truck Lease GmbH betreuen über 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten über 10.000 Kunden mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als € 1,2 Milliarden.

Über die Würth-Gruppe

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Darüber hinaus sind Handels- und Produktionsunternehmen, die sogenannten Allied Companies, in angrenzenden Geschäftsfeldern aktiv, wie etwa im Elektrogroßhandel, in den Bereichen Elektronik sowie Finanzdienstleistungen. In 80 Ländern beschäftigt der Konzern aktuell weltweit mehr als 87.000 Mitarbeitende in über 400 Gesellschaften mit über 2.500 Niederlassungen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 19,9 Milliarden Euro. Mit über 7.700 Mitarbeitenden ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau größtes Einzelunternehmen der Würth-Gruppe.

