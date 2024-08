Kfz-Gutachten nach Verkehrsunfall. Warum ein Muss.

Finden Sie heraus welche Gründe für die Einholung eines Kfz Gutachtens nach einem Verkehrsunfall sprechen.

Ein Verkehrsunfall ist für die meisten Menschen ein stressiges und unerwartetes Ereignis.

Neben dem Schock und den unmittelbaren Folgen des Unfalls müssen sich Betroffene auch mit der

Schadensregulierung auseinandersetzen. Dabei stellt sich schnell die Frage: Ist es notwendig,

ein Kfz Gutachten erstellen zu lassen? Die Antwort darauf ist in den meisten Fällen ein klares Ja,

denn ein Kfz Gutachten bietet zahlreiche Vorteile, die sowohl rechtlich als auch finanziell

von großer Bedeutung sind.

1. Objektive Schadensbewertung

Einer der Hauptgründe, warum ein Kfz Gutachten nach einem Unfall unverzichtbar ist,

liegt in der objektiven und detaillierten Schadensbewertung. Ein Kfz Sachverständiger erfasst

alle sichtbaren und unsichtbaren Schäden am Fahrzeug und dokumentiert diese in einem Gutachten.

Dies ist besonders wichtig, da nicht alle Schäden auf den ersten Blick erkennbar sind.

Ein professionelles Kfz Gutachten stellt sicher, dass kein Schaden übersehen wird und

der Geschädigte den vollen Umfang seiner Ansprüche geltend machen kann.

2. Grundlage für die Schadensregulierung

Das Kfz Gutachten dient als Grundlage für die Schadensregulierung mit der Versicherung des Unfallverursachers.

Ohne ein solches Gutachten läuft der Geschädigte Gefahr, dass die Versicherung den Schaden entweder

zu niedrig ansetzt oder bestimmte Schäden gar nicht anerkennt. Mit einem detaillierten Kfz Gutachten kann

der Geschädigte jedoch sicherstellen, dass die Versicherung alle relevanten Schäden berücksichtigt und der

Schaden in voller Höhe ersetzt wird.

3. Beweissicherung

Ein weiteres Argument für die Einholung eines Kfz Gutachtens ist die Beweissicherung. Sollte es später zu

Streitigkeiten über den Unfallhergang oder den Schadensumfang kommen, kann das Kfz Gutachten als

Beweismittel dienen. Es dokumentiert den Zustand des Fahrzeugs nach dem Unfall und kann so helfen,

die Ansprüche des Geschädigten vor Gericht oder im außergerichtlichen Verfahren durchzusetzen.

4. Wertminderung und Nutzungsausfall

Neben der Schadensbewertung bietet ein Kfz Gutachten auch Aufschluss über die Wertminderung des Fahrzeugs.

Nach einem Unfall ist es möglich, dass das Fahrzeug trotz Reparatur an Wert verliert. Diese sogenannte

merkantile Wertminderung kann ebenfalls durch ein Kfz Gutachten ermittelt werden und sollte in die

Schadensregulierung einfließen. Darüber hinaus kann das Kfz Gutachten auch den Nutzungsausfall dokumentieren,

also die Zeit, in der das Fahrzeug nicht genutzt werden kann, was ebenfalls entschädigt werden muss.

5. Unabhängigkeit und Neutralität

Ein wichtiger Aspekt bei der Erstellung eines Kfz Gutachtens ist die Unabhängigkeit des Gutachters.

Während Versicherungen häufig eigene Gutachter beauftragen, die im Interesse der Versicherung arbeiten,

sollte der Geschädigte darauf bestehen, einen unabhängigen Kfz Gutachter zu beauftragen.

Ein solches Kfz Gutachten garantiert eine neutrale und faire Bewertung des Schadens,

ohne dass der Gutachter von den Interessen der Versicherung beeinflusst wird.

6. Absicherung bei einem Totalschaden

Insbesondere bei einem wirtschaftlichen Totalschaden ist ein Kfz Gutachten unverzichtbar.

Der Gutachter ermittelt den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs sowie den Restwert und gibt

eine Einschätzung darüber ab, ob eine Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist. Ohne ein Kfz Gutachten besteht das Risiko,

dass die Versicherung den Schaden falsch einstuft und der Geschädigte finanzielle Einbußen erleidet.

7. Kostenübernahme durch die Versicherung

Ein weiterer Vorteil des Kfz Gutachtens ist, dass die Kosten dafür in der Regel von der

gegnerischen Versicherung übernommen werden, sofern der Geschädigte keine Schuld am Unfall trägt.

Es entstehen dem Geschädigten also keine zusätzlichen Kosten, wenn er ein Kfz Gutachten einholt.

Im Gegenteil: Das in Auftrag geben eines Gutachtens kann sich am Ende als äußerst lohnend erweisen,

da sie sicherstellt, dass der Schaden korrekt und vollständig reguliert wird.

8. Schnellere Abwicklung des Schadensfalls

Ein Kfz Gutachten kann auch dazu beitragen, den Schadensfall schneller abzuwickeln. Da das Gutachten alle

relevanten Informationen enthält, kann die Versicherung den Schaden schneller prüfen und regulieren.

Dies bedeutet für den Geschädigten, dass er schneller über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt,

um das Fahrzeug reparieren zu lassen oder sich ein Ersatzfahrzeug anzuschaffen.

9. Transparenz für den Geschädigten

Ein Kfz Gutachten schafft Transparenz für den Geschädigten. Es enthält eine genaue Aufstellung der Reparaturkosten,

der Wertminderung und der möglichen Nutzungsausfallentschädigung. Diese Informationen geben dem

Geschädigten eine klare Vorstellung davon, welche Ansprüche er gegenüber der Versicherung geltend

machen kann und wie hoch diese ausfallen werden. Ohne ein Kfz Gutachten bleibt der Geschädigte oft

im Unklaren darüber, ob die von der Versicherung angebotene Entschädigung tatsächlich angemessen ist.

Die Einholung eines Kfz Gutachtens nach einem Verkehrsunfall ist aus vielen Gründen sinnvoll und oft unerlässlich.

Es bietet eine objektive Schadensbewertung, dient als Grundlage für die Schadensregulierung, sichert Beweise und

schützt den Geschädigten vor finanziellen Nachteilen. Angesichts dieser Vorteile sollten Unfallgeschädigte nicht zögern,

ein Kfz Gutachten in Auftrag zu geben. Dies ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass der Schaden korrekt und

vollständig reguliert wird und der Geschädigte alle ihm zustehenden Ansprüche durchsetzen kann.

Seit der Gründung im Jahr 2018 sind wir als Kfz Gutachter in Berlin für Sie tätig.

Unser Service umfasst die Erstellung von Schaden- und Wertgutachten.

Mit unserer langjährigen Erfahrung stehen wir Ihnen stehts mit Rat und Tat zur Seite.

Kontakt

Kfz Sachverständigenbüro Maletin

Marjan Maletin

Schönhauser Allee 163

10435 Berlin

030 499 693 37



https://gutachten-kfz-berlin.de/

