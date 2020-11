Kfz-Ranking: Die beliebtesten Lkws im Corona-Jahr 2020

Schwere Lkws und Mercedes-Benz auf der Überholspur

Der globale Marktplatz für gebrauchte Nutzfahrzeuge, Tradus.com, gibt die beliebtesten Lkws 2020 bekannt. Sie wurden trotz Corona Krise in diesem Jahr stark nachgefragt. In das Ranking flossen Suchanfragen und Angebotszugriffe auf dem Marktplatz ein. Derzeit sind annähernd 30.000 gebrauchte Transportfahrzeuge unterschiedlicher Hersteller und Baureihen auf der markenunabhängigen Onlinebörse gelistet: Von Vans über Lkws bis hin zu Schwertransportern.

Vergangenes Jahr führte Mercedes-Benz das Ranking auf der Plattform mit dem Mercedes-Benz Sprinter an, gefolgt vom Ford Transit und Iveco Daily. Auch im Corona-Jahr 2020 behaupten die Stuttgarter ihre führende Rolle, wobei dieses Jahr schwere Lkws die Nase vorne haben. Das Coronavirus scheint der Nachfrage nach gebrauchten Brummis nicht zu schaden.

Transporter Ranking:

Platz 1: Mercedes-Benz Actros

Platz 2: Mercedes-Benz Atego

Platz 3: Iveco Eurocargo

Das gefragteste Transportfahrzeug auf der Onlinebörse ist dieses Jahr der Mercedes-Benz Actros mit einem zugelassenen Gesamtgewicht von 18 bis 41 Tonnen. Vergangenes Jahr lag er auf Platz 4. Eine internationale Jury aus Fachjournalisten kürte den 1996 auf der IAA Nutzfahrzeuge eingeführten Lkw zum “Truck of the year”.

Auf dem zweiten Platz liegt der mittelschwere Mercedes-Benz Atego mit 6,5 bis 18 Tonnen Gesamtgewicht. Ihn gibt es auch mit Hybridantrieb. Umweltfreundlichere Antriebsformen liegen im Lkw-Markt im Trend, weshalb Hersteller zunehmend auf Elektroantrieb setzen.

Den dritten Platz 3 des Siegertreppchens belegt der Iveco Eurocargo. Er ist im Lkw-Gebrauchtmarkt trotz Corona ebenfalls ein Verkaufsschlager. Mit 6,5 bis 26 Tonnen Gesamtgwicht spielt er in einer ähnlichen Gewichtsklasse wie der Mercedes-Benz Atego.

“Während letztes Jahr leichte Transporter und Vans beliebt waren, liegen jetzt schwere Lkws vorne. Das liegt daran, dass Transport- und Logistikunternehmen wegen Corona zunehmend auf günstige Gebrauchte setzen”, kommentiert Nadja Sörgel, General Manager von Tradus.

Über Tradus

Tradus ist ein globaler Online-Marktplatz für gebrauchte Nutzfahrzeuge und schwere Maschinen. Die Kleinanzeigen-Plattform mit Sitz in Amsterdam (Niederlande) ist auf die Branchen Transport, Logistik, Bau und Landwirtschaft spezialisiert. 2017 gelauncht, verbindet die B2B-Plattform Käufer und Verkäufer aus über 50 Ländern mit dem Ziel, den Handel von gebrauchten Nutzfahrzeugen durch Einsatz intelligenter Daten und Technologien einfacher und transparenter zu gestalten.

Mit seinem disruptiven, datengetriebenen Ansatz verändert Tradus den Investitionsgütergebrauchthandel grundlegend. Als erste Handelsplattform führte der Markplatz zu 100 Prozent Preistransparenz im bisher unübersichtlichen Nutzfahrzeug- und Gebrauchtmarkt ein. Hierfür entwickelten die Datenexperten des Marktplatzes den Tradus Market Value (TMV). Ein komplexes Rechenverfahren auf Basis intelligenter Algorithmen und Millionen von Daten zur Ermittlung marktüblicher Preise für spezifische Maschinen. Der Abgleich von Angebotspreisen mit den errechneten marktüblichen Preisen lässt erkennen, ob ein Preis verhältnismäßig ist. Das erleichtert Kaufentscheidung und Preisfindung. Neben zahlreichen weiteren Services bietet Tradus insbesondere Zugang zu einem internationalen Markt und Angebot.

Tradus ist Teil des Unternehmensportfolios der OLX Group, führender Anbieter von Online-Marktplätzen in aufstrebenden Märkten. Die Gruppe vereint 20+ Marktplätze mit monatlich über 300 Millionen Nutzern unter ihrem Dach und ist in mehr aks 30 Märkten auf fünf Kontinenten aktiv. Sie die Nummer 1 in einigen der weltweit bedeutendsten Schwellenländer wie Russland, Indien oder Brasilien.

