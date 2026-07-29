kgs holt Eric Duffaut als Chairman of the Board

Neu-Isenburg, 28. Juli 2026 – Im Zuge der Mehrheitsbeteiligung von Volpi Capital an der KGS Software GmbH wurde jetzt Eric Duffaut zum Chairman of the Board berufen. Mit diesem Schritt stärkt kgs die strategische Führungsebene und setzt ein klares Signal für die nächste internationale Expansionsphase.

Eric Duffaut bringt mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung in der Enterprise-Software- und SaaS-Branche mit. Zuletzt war er als President und Global Head of Field Operations and Marketing bei Finastra, dem weltweit größten Fintech-Softwareunternehmen, tätig. Hier verantwortete eine umfassende Go-to-Market-Transformation verantwortete und erzielte ein signifikantes profitables Wachstum.

Davor war Eric Duffaut als President und Mitglied des Management Boards bei Software AG tätig, wo er globale Sales-, Consulting- und Marketingaktivitäten leitete und eine tiefgreifende kundenzentrierte Transformation vorantrieb. Über ein Jahrzehnt lang war er bei SAP in leitenden Positionen tätig, zuletzt als Corporate Officer und President of Global Ecosystem & Channels, der direkt an den CEO berichtet. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen Führungsrollen bei Oracle, wo er wesentliche Teile der EMEA-Operationen verantwortete.

„Eric Duffaut ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der globalen Enterprise-Software-Welt. Seine Erfahrung in der internationalen Skalierung, in Go-to-Market-Transformationen und im Aufbau starker Ökosysteme ist für kgs in dieser Wachstumsphase von unschätzbarem Wert“, sagt Winfried Althaus, CEO der KGS Software GmbH.

Auch Mark Sargeant von Volpi Capital begrüßt die Entscheidung ausdrücklich: „Die Berufung von Eric Duffaut ist ein starkes Signal und ein konsequenter nächster Schritt. Volpi Capital hat in kgs investiert, weil wir an das enorme internationale Potenzial dieser Technologie glauben. Eric bringt genau diese globale Erfahrung und das Go-to-Market-Know-how mit, das es braucht, um tia® in neuen Märkten zu etablieren und das Wachstum nachhaltig zu beschleunigen.“

Eric Duffaut ergänzt: „kgs hat mit tia® eine starke, zukunftsorientierte Produktvision und eine klare Positionierung im SAP-Markt. Ich freue mich darauf, das Team dabei zu unterstützen, diese Vision konsequent international zu skalieren.“

Als echter Global Citizen hat Eric Duffaut in Europa und den USA gelebt und gearbeitet. Er ist derzeit in Bordeaux, Frankreich, ansässig und bleibt als Board Member und Strategic Advisor für mehrere Enterprise-Software-Unternehmen in Europa und Nordamerika aktiv.

Die KGS Software GmbH steht seit über 25 Jahren für höchste Kompetenz im Bereich der SAP-Archivierung. Weltweit vertrauen führende Unternehmen – wie Lufthansa Group, Procter & Gamble, BMW oder Kärcher – auf die Lösungen von kgs. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen, wie beispielsweise Microsoft SharePoint, werden mittels cloud-nativer, performanter Software migriert und archiviert.

Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint kgs alle Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloud-Technologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. tia® unterstützt die SAP-Schnittstellen ArchiveLink®, ILM und CMIS. Mit der weltweit ersten von SAP zertifizierten CMIS-Schnittstelle wurde kgs‘ Technologieführerschaft im Dokumentenmanagement 2022 erneut bestätigt.

kgs hat ihren Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main sowie eine Niederlassung in Atlanta, Georgia. www.kgs-software.com

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