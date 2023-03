KGS Software GmbH in Kununu-Ranking auf einem Spitzenplatz

Neu-Isenburger Softwarehersteller gehört erneut zu den beliebtesten Arbeitgebern der IT-Branche

Neu-Isenburg, 29. März 2023 – Die KGS Software GmbH zählt auch in diesem Jahr zu den Organisationen, die im IT-Bereich das Ranking der beliebtesten Arbeitgeber anführen. Mit einem Score von 4,3 Punkten konnte kgs das Ergebnis von 2022 sogar noch verbessern und darf sich zudem über gute Beurteilungen für die Arbeitsumgebung, Unternehmenskultur, Aufgabenvielfalt und Bezahlung freuen.

„Wir sind sehr stolz, dass wir unseren Score gegenüber dem Vorjahr sogar noch verbessern konnten“, sagt Winfried Althaus, Geschäftsführer der KGS Software GmbH. „Kununu ist Europas größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform und spielt bei der Arbeitsplatzsuche heute eine wichtige Rolle. Umso mehr freue ich mich, dass wir als „Top Company 2023″ ausgezeichnet wurden und zu beliebtesten und erfolgreichsten Unternehmen zählen. Dieser Umstand bestätigt uns in unserem Führungsansatz und im Umgang des Unternehmens und des Managements mit unserem Team. Wir sind uns des Beitrags jedes und jeder Einzelnen bewusst und sehen die Kununu-Bewertung als Beleg dafür.“

Basis des Erfolgs ist eine besondere Mischung aus einem innovativen Produktportfolio, einer überzeugenden Marktpräsenz und einem lebendigen New-Work-Konzept. Die positiven Bewertungen spiegeln wider, dass bei kgs die Mitarbeitenden und ihre Arbeit besondere Wertschätzung erfahren. Der Teamgedanke ist hier keine Worthülse, sondern ein lebendiges Prinzip, dass intern wie extern zu spüren ist und maßgeblich zum nachhaltigen Unternehmenserfolg in einem hochdynamischen Markt beiträgt.

Mehr Informationen über die KGS Software GmbH sowie offene Stellen: Jobs & Karriere – kgs

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software migriert und archiviert. Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint der Archivhersteller seit 2020 alle KGS Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloudtechnologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. Seit 2005 zertifiziert KGS für die SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions Partner. Weitere Informationen unter: www.kgs-software.com

