KI als Quelle der Inspiration

Ein personalisiertes Comicbuch lässt Kinderträume wahr werden

Langelsheim, 23. Oktober 2024 – Künstliche Intelligenz (KI) verändert unsere Welt in rasantem Tempo und findet Einsatz in zahlreichen Bereichen. In der Medizin hilft sie bei der Diagnose, entwickelt Medikamente und ermöglicht personalisierte Behandlungen. In Unternehmen sorgt sie für Effizienz, unterstützt datenbasierte Entscheidungen und treibt Innovationen voran. Doch neben all diesen komplexen Anwendungen hat KI auch eine ganz spielerische und zauberhafte Seite. Sie bringt leuchtende Augen in die Kinderzimmer: Mit einem neuen Produkt des jungen Start-Ups YourComicTale wird KI nun zum Erzähler, der Kinderträume wahr werden lässt.

Ein Held im eigenen Comic: Das personalisierte Abenteuerbuch

Ab dem November 2024 lädt YourComicTale Kinder und ihre Familien zu einer ganz besonderen Reise ein. Mit einem personalisierten Comicbuch wird jedes Kind zum Helden einer einzigartigen Geschichte. Eltern oder Großeltern können dabei sogar als Nebenfigur mitspielen. Dafür braucht es nur ein Foto des Kindes und ein weiteres von der erwachsenen Begleitfigur, um beide in die fantastische Comic-Welt zu integrieren. Dank modernster KI-Technologie verwandelt sich das Bildmaterial in eine lebendige Geschichte voller Abenteuer und Magie. Das Resultat: Ein hochwertiges Softcover-Buch im Format 20 x 20 cm, das auf 32 Seiten insgesamt 75 Bilder enthält.

So einfach gehts: Zwei Fotos, zwei Namen – und die Geschichte beginnt.

Der Bestellprozess ist kinderleicht. Nach dem Upload von zwei Fotos und dem Eintragen der Namen für Haupt- und Nebenfigur, beginnt die KI innerhalb weniger Sekunden, ein individuelles Comic-Abenteuer zu gestalten. Diese personalisierte Geschichte kann dann direkt als Buch bestellt und nach Hause geliefert werden. In kürzester Zeit wird so ein einzigartiges Geschenk geschaffen, das Kindern ein unvergessliches Leseerlebnis bietet.

Mehr als Unterhaltung: KI als inspirierender Geschichtenerzähler

Während KI oft technisch und abstrakt anmutet, zeigt sie hier ihre emotionale Seite. Die Technologie wird zum Geschichtenerzähler, der Fantasie und Kreativität auf spielerische Weise fördert. Diese Mischung aus technologischer Innovation und traditioneller Erzählkunst fasziniert Groß und Klein.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.yourcomictale.com

Wir sind ein junges StartUp aus Langelsheim, welches mithilfe von KI personalisierte Comics für Kinder erstellt.

