KI-Bereitschaft beschleunigen mit ThoughtSpot Agentic Data Prep für Analyst Studio

Neue Funktionen von Analyst Studio wie SpotCache und agentengestützte Datenmodellierung unterstützen Datenteams dabei, Daten für den Einsatz in KI-Anwendungen besser zu analysieren, zu verbinden und abzusichern.

ThoughtSpot, das Unternehmen für Agentic Analytics, erweitert Analyst Studio um neue Funktionen, mit denen Datenteams KI-fähige Daten schneller und kontrolliert bereitstellen können. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört SpotCache, das Analysen für KI-Workloads in beliebigem Umfang bei fest kalkulierbaren Cloud-Kosten ermöglicht. Dazu kommen eine native Tabellenkalkulationsoberfläche für die gesteuerte, skalierbare Aufbereitung von Daten sowie ein ergänzender Agent, der flexible Arbeitsweisen mit klaren Governance-Vorgaben verbindet.

Viele Unternehmen führen derzeit KI-Agenten und die Suche per natürlicher Sprache ein. Für Datenteams entsteht dabei oft ein Engpass: Sie müssen die zugrunde liegenden Daten so vorbereiten, dass sie korrekt, sicher und performant genutzt werden können. Die neue Version von Analyst Studio schließt eine häufige Lücke in KI-Projekten: Sie bündelt Datenmanagement, Aufbereitung und Kostenkontrolle in einem Workflow. Das Ergebnis ist ein schneller, konsistenter Prozess, der sich für unterschiedliche Anforderungen eignet.

„Effektive KI-Projekte stehen und fallen mit gut aufbereiteten Daten. Viele Teams werden dabei jedoch durch unflexible Tools und schwer planbare Cloud-Kosten ausgebremst“, sagt Anjali Kumari, Vice President of Product Management bei ThoughtSpot. „Mit dem neuen Analyst Studio und der SpotCache-Funktion vereinfachen wir die Datenaufbereitung signifikant und machen den Prozess durchgängiger. Eine native Tabellenoberfläche und ein ergänzender KI-Agent erhöhen die Produktivität und helfen Analysten, eine verlässliche Datenbasis für KI-Anwendungen aufzubauen.“

Effizienz, Skalierbarkeit und Kostenkontrolle erschließen

-Mehr Produktivität durch agentengestützte Datenaufbereitung: Mit Agentic Data Prep können Analysten per natürlicher Sprache arbeiten, um Datensätze zu prüfen, Abfragen zu erstellen oder komplexe Schemata schnell zu korrigieren. So entstehen Erkenntnisse schneller, während die Daten weiterhin nach klaren Kriterien geprüft werden.

-Unified Data Mashup: Datenteams können Daten aus Cloud-Data-Warehouses (CDWs), Geschäftsanwendungen und Dateien, darunter Google Sheets und Microsoft Excel, direkt in der nativen SQL-IDE zusammenführen. So lassen sich Datenquellen modellieren und verbinden, bei gewahrter Konsistenz und Datenintegrität. Das erleichtert komplexe Analysen über verschiedene Bereiche und Systeme hinweg.

– Planbare Kosten bei Abfragen mit SpotCache: SpotCache ist eine neue Cache-Funktion, mit der Nutzer Daten-Snapshots in ThoughtSpot anlegen und anschließend beliebig oft abfragen können, ohne das Cloud-Data-Warehouse erneut zu belasten. Das gibt Datenverantwortlichen mehr Kontrolle über die Cloud-Nutzung, während Fachanwender den KI-Analysten Spotter und die natürliche Sprachsuche von ThoughtSpot weiterhin ohne Einschränkungen nutzen können.

– Native Tabellenoberfläche mit Governance: Die neue tabellenbasierte Oberfläche bringt Excel-Logik als vertraute Low-Code-Umgebung direkt in Analyst Studio. Analysten können Kohorten bilden und komplexe Formeln anwenden, ohne das System zu verlassen. So verbindet ThoughtSpot die Flexibilität von Tabellen mit klaren Regeln auf Unternehmensebene und erleichtert die Vorbereitung von Daten für KI-Agenten.

– Flexibel je nach Anforderung: Mit Firma wählen Teams zwischen Live-Verbindungen für Echtzeit-Szenarien und optimierten Daten-Snapshots über SpotCache für definierte Geschäftsanforderungen, ohne sich auf ein Modell festlegen zu müssen.

– Schneller zu KI-fähigen Daten: SpotCache ergänzt die bereits in Analyst Studio verfügbaren Analysewerkzeuge wie die native SQL-IDE sowie integrierte Python- und R-Notebooks. Das integrierte Caching kann gezielt auf bestimmte Analyseanforderungen ausgelegt werden, verbessert die Steuerung der Cloud-Ausgaben und ermöglicht es Fachanwendern, agentenbasierte KI-Funktionen zuverlässig zu nutzen.

Analyst Studio, einschließlich SpotCache und Daten-Mashups, ist nun für Kunden von ThoughtSpot Analytics und ThoughtSpot Embedded allgemein verfügbar. Weitere erweiterte Funktionen – darunter die native Tabellenkalkulationsfunktion und Agentic Data Prep – werden im Laufe dieses Jahres schrittweise im Rahmen eines Early-Access-Rollouts eingeführt.

Über ThoughtSpot

ThoughtSpot ist eine Agentic Analytics-Plattform, die Unternehmen befähigt, Daten effizient zu analysieren und fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Mithilfe natürlicher Sprachabfragen und KI-gestützter Analysefunktionen lassen sich datenbasierte Erkenntnisse schnell und nachvollziehbar gewinnen. ThoughtSpot Embedded ermöglicht zudem die Integration von Analysen direkt in Anwendungen und Services. Zu den Kunden zählen unter anderem Lyft, Cigna, Capital One, Comcast, Schneider Electric und Matillion.

Weitere Informationen unter: www.thoughtspot.com

