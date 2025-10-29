Kunststoff-Initiative und Initiative Industrie laden Unternehmer / Unternehmerinnen sowie Interessierte aus der Region zum Themenabend ein

Bonn / Rhein-Sieg, 29.10.2025 – Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Cybersicherheit verändern Wirtschaft, Verwaltung und Bildung in rasantem Tempo. Welche Chancen sich daraus ergeben und wie man mit den Herausforderungen umgeht, steht im Mittelpunkt des Themenabends „KI, Cyber & Co. – Wieviel Zukunft steckt in der Digitalisierung?“, der am 18. November 2025 um 18:00 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr) im Deutschen Museum Bonn stattfindet. Veranstalter sind die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg und die Initiative Industrie Bonn/Rhein-Sieg.

Im Zentrum des Abends stehen praxisnahe Impulse aus Schule, Verwaltung und Wirtschaft, etwa zu KI im Bewerbungsprozess von Schülern und Schülerinnen, zur Umsetzung des AI-Act, zu Cybersicherheitsstrategien für Unternehmen. Auch die politische Perspektive wird beleuchtet: Björn Franken, Vorsitzender der Enquetekommission „Künstliche Intelligenz – Für einen smarten Staat in der digitalisierten Gesellschaft“, spricht über die Bedeutung einer verantwortungsvollen Digitalisierung für Verwaltung und Gesellschaft. Ein besonderes Augenmerk liegt auf einem KI-Projekt aus dem Netzwerk der Kunststoff-Initiative, das zeigt, wie Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft neue Lösungen hervorbringen.

Im Anschluss stellen sich drei Unternehmen den Gästen vor, sie haben KI- und Automatisierungslösungen, insbesondere für kleine und mittlere Betriebe im Gepäck. Der Abend bietet Gelegenheit zum Austausch, zur Vernetzung und zum Mitnehmen konkreter Impulse.

Veranstaltungsdatum:

Dienstag, 18. November 2025

Beginn: 18:00 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr)

Deutsches Museum Bonn, Ahrstraße 45, Bonn

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Initiative In|du|strie Bonn/Rhein-Sieg – Gemeinsam. Zukunft. Leben.

Mit der In|du|strie-Akzeptanzoffensive bündeln teilnehmende Unternehmen ihr Engagement, um ein aktuelles und modernes Bild der Industrie zu vermitteln. Bei Veranstaltungen und Aktionen packen die Unternehmen an, gehen ins Gespräch und reichen der Bevölkerung und u. a. Vertretern aus Politik, Forschung und Verwaltung die Hand. Von Fachkongressen, Veranstaltungen mit Studierenden bis hin zu Großereignissen zeigt die Industrie, dass Teamgeist, Fortschrittsdenken und Wirtschaftskraft zusammengehören.

Für die Initiative In|du|strie in der Region engagieren sich als Stakeholder die IHK Bonn/Rhein-Sieg, die Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn, die Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises und die Kunststoff Initiative Bonn/Rhein-Sieg.

https://www.ihk-bonn.de/standortpolitik/industrie-gemeinsam-zukunft-leben

Bildquelle: Max Malsch