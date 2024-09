KI-fähiges TOUGHBOOK G2 revolutioniert den Markt für robuste Tablets

Das TOUGHBOOK G2mk3 ist das erste Tablet von Panasonic mit einem KI-fähigen Intel-Prozessor®. Gleichzeitig bietet es marktführende Anpassungsmöglichkeiten und Modularität.

Wiesbaden, DE. 24. September 2024 – Mit dem TOUGHBOOK G2mk3, dem ersten TOUGHBOOK Tablet mit KI-Verarbeitung an der Edge, setzt Panasonic im Markt für robuste Tablets erneut einen Meilenstein, um mobiles Arbeiten weiter zu verbessern und damit die Möglichkeiten in diesem Bereich neu zu definieren. Das G2mk3 ist mit der Intel® AI Boost Neural Processing Unit (NPU) ausgestattet. Damit können mobile Mitarbeiter in allen Branchen noch genauer und noch effizienter arbeiten.

Die eigenständigen KI-Funktionen, für die keine Netzwerkverbindung erforderlich ist, unterstützen mobile Mitarbeiter dabei Störungen zu analysieren, Informationen bereitzustellen und Verwaltungsaufgaben schneller zu erledigen. Panasonic stellt das G2mk3 diese Woche vor. Das Tablet setzt neue Maßstäbe für mobile, robuste Geräte – mit verschiedensten Anwendungen für jede Umgebung.

Marktführendes KI-gestütztes Rugged Computing und branchenführende Leistung

Als erstes robustes Tablet, das mit Windows 11 Pro KI-Edge-Verarbeitungsfunktionen bereitstellt, nutzt das 10,1 Zoll große TOUGHBOOK G2mk3 den Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 135U (mit Intel vPro-Technologie®). Dieser verfügt über einen speziellen KI-Chipsatz, mit dem sich Daten mithilfe künstlicher Intelligenz erfassen, speichern und analysieren lassen – auch dann, wenn keine Verbindung zur Cloud verfügbar ist und ohne die Gesamtleistung und Rechenleistung des G2mk3 zu beeinträchtigen.

Dies ist besonders nützlich für Mitarbeiter in Versorgungsunternehmen und insbesondere für diejenigen, die Anlagen an entlegenen Orten ohne zuverlässigen Zugang zu einer Mobilfunk- oder Funkverbindung inspizieren. Mithilfe von KI lassen sich Effizienz und Produktivität steigern sowie menschliche Fehler bei der Datenerfassung reduzieren.

Das TOUGHBOOK G2mk3 verfügt außerdem über 16 GB DDR5x-RAM (auf 32 GB erweiterbar). Dieser Arbeitsspeicher bietet eine beachtliche Leistung und Verarbeitungsgeschwindigkeit, die es hypermobilen Mitarbeitern ermöglicht, nahtlos und schnell auf KI-fähige Anwendungen zuzugreifen.

Dirk Weigelt, Senior Product & Solutions Manager bei Panasonic TOUGHBOOK, sagt: „Typische TOUGHBOOK Nutzer arbeiten die meiste Zeit in anspruchsvollen Umgebungen ohne Strom- oder Netzwerkzugang. Sie benötigen daher ein vielseitiges, ergonomisches und einfach bedienbares Gerät, das gleichzeitig geschäftskritische, datenintensive Anwendungen ausführen kann. Als leistungsstärkstes robustes mobiles Tablet von Panasonic ist das KI-fähige TOUGHBOOK G2mk3 ein Game-Changer, der neue Möglichkeiten im Bereich der robusten Mobilität eröffnet.“

Neue Kamera erhöht die Vielseitigkeit

Die 13-MP-Rückkamera des G2mk3 ist eine der besten im Segment der robusten Tablets auf dem Markt und mit der Kamera moderner Consumer-Geräte vergleichbar. Der optimierte Sensor sorgt für eine verbesserte Bildqualität bei schwachen sowie wechselhaften Lichtverhältnissen und eignet sich ideal für die Aufnahme von hochauflösenden Bildern in Umgebungen, in denen ungünstige Lichtverhältnisse normalerweise ein Problem darstellen würden.

In Kombination mit ihren Edge-KI-Funktionen ermöglicht die 13-MP-Kamera Mitarbeitern im Außendienst, von den Vorteilen der Computer-Vision-Technologie zu profitieren. So können zum Beispiel Außendienstmitarbeiter im Bereich Elektrotechnik, die über das G2mk3 Zugang zu Schaltplänen und Stromlaufplänen haben, mithilfe von Computer Vision genau erkennen, wo sich die Kabelanschlüsse befinden sollten, was die Produktivität und Effizienz erhöht.

Rückwärtskompatibilität macht Neuanschaffungen überflüssig

Nachhaltigkeit und Rückwärtskompatibilität sind wichtige Aspekte der Strategie von Panasonic bei der Entwicklung neuer robuster Geräte. Dies zeigt sich auch beim neuen TOUGHBOOK G2, bei dem mehr als 80 Prozent des Ökosystems der beiden vorherigen Geräte-Generationen mit dem G2mk3 kompatibel sind. Das maximiert und schützt bestehende Investitionen von Kunden in die G2-Serie über den gesamten Lebenszyklus der Geräte hinweg.

In vielen Sektoren, wie z.B. den Rettungsdiensten, ist dies von entscheidender Bedeutung, da dort bestehende Investitionen genau geprüft werden. Weil für das G2mk3 dieselben Fahrzeug Docking-Plattformen zum Einsatz kommen wie bei den Vorgängerversionen, entfällt beispielsweise die Notwendigkeit, Fahrzeuge für technologischen Erneuerung von der Straße zu nehmen. So lassen sich die Ausfallzeiten der Fahrzeuge verringern, während die Vertrautheit mit dem Gerät die Effizienz der Rettungskräfte erhöht, wenn schnelle Reaktionszeiten entscheidend sind.

Zudem ist das neue TOUGHBOOK G2mk3 nach wie vor eines der anpassungsfähigsten, modularsten robusten Tablets auf dem Markt. Diese Tatsache kommt besonders im Militär zum Tragen: Die Erweiterungsbereiche auf der Ober- und Rückseite des G2mk3 erlauben die Integration einer breiten Palette von Peripheriegeräten wie Fingerabdruckleser und MicroSD-Karten, die die Daten- und Gerätesicherheit sowie die Zugänglichkeit für Benutzer im Feld verbessern.

Keine Kompromisse bei Akkulaufzeit, Konnektivität und Robustheit

Trotz der deutlich verbesserten Kamera, einer effizienteren KI-fähigen Intel-CPU® und der insgesamt gesteigerten Leistung bietet das G2mk3 laut MobileMark 25 eine Akkulaufzeit von 11 Stunden mit einem einzigen, vom Nutzer austauschbaren Akku (mit erweitertem Akku bis zu 15 Stunden). Im Vergleich zum G2mk2 bedeutet dies eine Steigerung von bis zu 47 Prozent .

Die verlängerte Akkulaufzeit gibt hypermobilen Mitarbeitern in Rettungsdiensten, in der Verteidigung, im Außendienst, in der Logistik und in der Vermessung absolute Sicherheit, wenn sie Anwendungen mit hohem Akkuverbrauch nutzen. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter in der Lage, länger mit den Geräten zu arbeiten und so die Effizienz und Produktivität genau dann zu maximieren, wenn sie sie am dringendsten benötigen.

Das TOUGHBOOK G2mk3 verfügt außerdem über 5G-fähige Konnektivität, verbesserte Bluetooth-Funktionen und eine marktführende Staub- und Wasserbeständigkeit nach IP65, die von einem unabhängigen Labor nach den Standards MIL-STD 810H und IEC 60529 getestet wurde.

Weitere Informationen zum TOUGHBOOK G2mk3 finden Sie hier: www.toughbook.eu

Bildmaterial können Sie sich hier herunterladen.

