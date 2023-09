KI-generierte Inhalte – was bedeutet das für Ihre Firma?

Ihre Gedanken? Welche Inhalte sind für Sie überzeugend? KI oder menschlich generiert?

KI-generierte Inhalte : Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?

– Wie sieht Google KI-generierte Inhalte? Als Spam?

– Kann Google KI-Inhalte zuverlässig identifizieren?

– Wie steht es um das Urheberrecht?

– Kann die KI wirklich Neues kreieren?

– Erhalten wir durch KI nur Neuauflagen des Alten?

– Warum sollte Google unterscheiden, ob Inhalte von Mensch oder Maschine sind?

KI-generierte Websites auf Knopfdruck?

Die Entwicklung von KI-generierten Inhalten, wie Texten, Bildern, Videos und Musik oder auch Website auf Knopfdruck scheint eine verführerisch einfache Zukunftsvision zu sein. Mein Grossvater pflegte jedoch zu sagen, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das vermutlich auch nicht.

In jüngster Zeit wurde künstliche Intelligenz (KI) in den Vordergrund gerückt: Sie erzeugt auf Wunsch Inhalte jeglicher Art, wie z.B. Bilder und Texte. Kaum eine Zeitschrift kann man heutzutage aufschlagen, ohne auf einen Artikel über diese revolutionäre KI-Erzeugung von Inhalten zu stossen.

Die grundlegende Arbeitsweise dieser Systeme ist relativ einfach: In eine Suchmaske wird ein Wort oder eine kurze Beschreibung eines Themas eingegeben, und nach einem kurzen Moment der Verarbeitungszeit präsentiert die KI das Ergebnis. „Ein Eichhörnchen mit blauer Mütze hüpft auf einem Bein“ oder „Ein grüner Elefant hält mit seinem Rüssel ein Flugzeug“ sind dabei nur Beispiele.

Die Resultate der KI-generierten Bilderstellung sind teilweise verblüffend, insbesondere mit Programmen wie Adobe Firefly, sofern ausreichend Kreativität in den Bildelementen vorhanden ist.

Konkrete, realistische Situationen lassen allerdings – bis dato – noch etwas zu wünschen übrig. Doch dies ist sicherlich nur eine Frage der Zeit. Schon bald könnten wir Systeme nutzen, die jede vorstellbare Situation fotorealistisch darstellen können.

Auch im Bereich der KI-generierten Texterstellung haben die Fortschritte beeindruckende Ausmasse erreicht. Maschinen lernen zusehends, wie wir Texte bevorzugen, was uns bewegt, überzeugt oder den Text leichter lesbar macht. Die Fertigkeit des Schreibens muss erlernt werden, und dies lässt sich jeden Tag aufs Neue beobachten.

Trotz aller Begeisterung für die neuen Funktionen der KI dürfen wir jedoch nicht die folgenden Aspekte ausser Acht lassen:

Wie bewertet Google automatisch generierte Texte? Offiziell gelten KI-generierte Texte bei Google als Spam.

Kann Google KI-Texte auch zuverlässig identifizieren?

Wie werden Urheberrechtsfragen gelöst?

Kann die KI wirklich Neues kreieren, wenn sie ausschliesslich auf Basis von bereits Bestehendem lernt?

Erhalten wir durch die KI lediglich bereits existierende Inhalte, die lediglich in einer neuen Form aufbereitet sind?

Warum sollte Google überhaupt identifizieren müssen, ob der Text von einem Menschen erstellt wurde?

Die Frage, welcher Inhalte qualitativ besser sind, wird sich in Zukunft entscheiden. Nur ein Inhalt, der neue inhaltliche Informationen liefert, wird im Ranking aufsteigen. Die grosse Frage bleibt: Wird KI in der Lage sein, inhaltlich Neues zu erstellen?

