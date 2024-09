KI-gestützte Cyber-Resilienzplattform macht Unternehmen jeder Größe schnell wieder handlungsfähig

Nach einer Cyberattacke müssen Unternehmen sofort wieder geschäftsfähig sein, denn jeder verlorene Tag bedeutet schmerzlichen Produktivitätsverlust und einhergehende Finanzeinbußen. Eine echte Cyber-Resilienz-Strategie ist daher unverzichtbar, auch um NIS2, DORA und ISO 27001 Richtlinien einzuhalten. Moderne Softwarelösungen bieten schon vor potenziellen Angriffen entsprechende Schutzmaßnahmen, damit Daten nach einem Worst Case schnellstmöglich wieder schadfrei verfügbar sind. Commvault Cloud sorgt als All-in-One Cyber-Resilienzplattform dafür, dass Reseller ihren Kunden echte unabhängige Datensicherheit garantieren. Die Lösung bietet eine einheitliche Plattform, zur Sicherung, Archivierung, Wiederherstellung und Verteidigung von Daten, und das für verschiedenste Lösungsbereiche wie Microsoft 365 und Salesforce bis hin zur Sicherung von VMs und vieles mehr. Das Besondere ist, dass die Unternehmensdaten KI-gestützt in kürzester Zeit vollständig in einem Ransomware-freien Zustand wiederhergestellt werden können, ohne die Produktivumgebung zu belasten. Das garantiert eine reibungslose Wiederaufnahme der betrieblichen Prozesse.

In einer aktuellen Studie zu Ransomware gaben mehr als 60 Prozent der befragten IT-Verantwortlichen und Sicherheits-Experten an, bereits mehrfach Opfer einer Cyberattacke geworden zu sein. Allen Prognosen zufolge werden in den kommenden Jahren Cyberangriffe weiter stark zunehmen. Umso wichtiger, dass IT-Partner ihren Unternehmenskunden durchdachte Lösungen zum Schutz ihrer Daten anbieten können. „In der Ransomware-Ära sind zuverlässige Business Continuity-Strategien, die für ein Gefühl der Sicherheit sorgen, wichtiger denn je, daher wird auch die Nachfrage bei Partnern nach entsprechenden Lösungen weiter steigen“, sagt Susanne Gronemeier, Business Development Manager bei ADN.

Commvault Cloud ist eine einheitliche SaaS-Plattform zur Sicherung, Archivierung, Wiederherstellung und Verteidigung von Daten. Sie umfasst unter anderem auch eine Sicherung und Wiederherstellung der kompletten Microsoft 365 Suite (SharePoint, Exchange, OneDrive und Teams) sowie Microsoft Dynamics 365. Die leistungsstarke Plattform gewährleistet durch KI-gesteuerte Automatisierung eine schnelle Wiederherstellung beschädigter oder gestohlener Daten. Auch beim Speicherort gewährt Commvault Cloud große Flexibilität und Unabhängigkeit: Egal ob On-Prem, hybrid oder in der Cloud – Anwender entscheiden selbst, wo sie ihre Daten ablegen möchten, und können Speicherkapazitäten unbegrenzt und an ihren Bedarf angepasst skalieren. Die proaktiven Cyber-Resilienz-Funktionen wie ThreatWise™ oder ThreatScan™ sorgen für zusätzliche Sicherheit. Denn die besondere Frühwarntechnologie von Commvault erkennt und lenkt fortschrittliche Bedrohungen ab, so dass die Daten vor Verschlüsselung, Exfiltration und Schaden geschützt sind.

Reinraum für sichere Datenwiederherstellung

Exklusiv in die Commvault-Software ist „Cleanroom Recovery“ integriert, das eine cloudbasierte, sichere sowie isolierte Umgebung bietet, in der Daten vor und während Cybervorfällen analysiert und schnellstmöglich in einem Ransomware-freien Zustand wiederhergestellt werden können. Durch die Möglichkeit einer forensischen Analyse kann zudem sichergestellt werden, dass es beim Einspielen der Backup-Daten in eine neue Produktionsumgebung nicht zu einer Re-Infektion kommt. Mit Cleanroom Recovery können Unternehmen ihren Cyber-Recovery-Plan vorab testen, ohne die eigene Produktionsumgebung zu belasten. Da die Dokumentation dieser Tests gegenüber einer Cyber-Versicherung nachgewiesen werden können, profitieren insbesondere auch Unternehmen aus dem KRITIS- oder Finanzbereich, die die gesetzlichen Richtlinien durch NIS2 und DORA einhalten müssen.

ADN bietet autorisiertes Learningcenter

Damit Reseller Kunden bei der Erstellung und Umsetzung einer umfassenden Cyber-Recovery-Strategie bestmöglich unterstützen können, steht ADN mit seinen Experten vom ersten Kontakt über die Analyse von Endkundenanforderungen bis hin zur technischen Projektberatung zu Commvault-Lösungen zur Seite. Als eines der wenigen autorisierten Learningcenter in Deutschland bietet ADN darüber hinaus spezielle Informationsveranstaltungen und Schulungen, so dass Partner ihr Know-how rund um Commvault weiter auf- und ausbauen können. Auf der neu gelaunchten Commvault Cloud Website bei ADN können sich Partner tiefgehend über die Lösung informieren und sich zudem einen Termin mit Experten buchen, die mit ihnen den Auf- oder Ausbau des Geschäftsfeldes Cyber-Sicherungsstrategien bzw. Business Continuity Management besprechen.

Die ADN Distribution GmbH ist als IT-Distributor, Service Provider, Technologieanbieter und Dienstleister der zuverlässige Partner an der Seite von mehr als 7.000 Fachhändlern, Systemhäusern sowie Managed Service Providern (MSP) im DACH-Raum. Das inhabergeführte Unternehmen vereint ein zukunftssicheres Portfolio an modernen IT-Lösungen aus den Bereichen Cloud Services, Cyber-Security, Data Center Infrastructure, UCC, Modern Workplace, Fullstack-Services für Multi-Cloud IT-Landschaften und KI-Technologien. Im autorisierten Trainingscenter, der ADN Tech Cloud Academy, bereiten praxiserfahrene Trainer die Teilnehmenden überdies auf Herstellerzertifizierungen vor und vermitteln hands-on das technische sowie vertriebliche Know-how. Die vielen Auszeichnungen durch Hersteller, Fachmagazine und Partner bürgen für die seit 1994 währende vertrauensvolle Verbundenheit von ADN zum Channel. 2023 lag der Unternehmensumsatz bei 780 Millionen Euro. Mehr unter adn.de

Firmenkontakt

ADN Advanced Digital Network Distribution GmbH

Jessica Schmidt

Josef-Haumann-Str. 10

44866 Bochum

+49 2327 9912-0



http://www.adn.de

Pressekontakt

PR13 PR-Agentur

Frederike Dörseln

Osdorfer Weg 68

22607 Hamburg

040 21993366



http://www.pr13.de

Bildquelle: @ADN