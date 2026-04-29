KI im Finanz-Cockpit: Agenten übernehmen, Menschen entscheiden

Die digitale Transformation im Finanzwesen hat in den letzten Jahren vor allem eines gebracht: die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben. Doch mit Agentic Financial Operations wird jetzt eine neue Stufe erreicht. Statt nur wiederkehrende Prozesse repetitiv auszuführen, übernimmt KI nun die Rolle eines intelligenten, eigenverantwortlichen Akteurs. Dabei bleiben Transparenz und Nachvollziehbarkeit voll erhalten.

Der Schlüssel dazu liegt in der „Glass-Box-Architektur“, die drei zentrale Säulen vereint:

Erstens die Orchestrierung von Finanzdaten und Workflows. Dabei werden Daten aus verschiedenen Quellen – von ERP-Systemen bis zu modernen Schnittstellen – zusammengeführt und so eine einheitliche, kontrollierte Grundlage für alle KI-gestützten Prozesse etabliert. Finanzteams erhalten damit nicht nur Echtzeit-Einblicke, sondern auch die Gewissheit, dass jeder Schritt nachverfolgbar bleibt.

Zweitens die agentenbasierte Intelligenzschicht. Hier agieren spezialisierte KI-Agenten als digitale Workforce: Sie analysieren Muster, treffen datenbasierte Entscheidungen und führen komplexe Aufgaben wie Abstimmungen oder Forderungsmanagement mit hoher Präzision aus. Entscheidend ist, dass jede Aktion dieser Agenten nicht nur effizient, sondern auch vollständig erklärbar und prüfbar bleibt.

Drittens ein prüfbares und zertifiziertes Aufzeichnungssystem, das – beispielsweise bei BlackLine – auf einem Fundus aus Milliarden von Transaktionen und jahrzehntelanger Buchhaltungsexpertise aufbaut. Dieses System stellt sicher, dass jede KI-Entscheidung nicht nur korrekt, sondern auch revisionssicher dokumentiert wird.

Der Vergleich mit dem autonomen Fahren verdeutlicht den Wandel: Während frühere Systeme das Fahren lediglich unterstützten, übernehmen moderne Systeme zunehmend selbstständig die Steuerung – Ähnliches gilt für den Finance-Bereich. Dies geschieht allerdings immer unter der Maßgabe, dass der Mensch eingreifen oder die Prozesse nachvollziehen kann. Für Finanzabteilungen, insbesondere in komplexen Umgebungen wie SAP, bedeutet dies einen entscheidenden Fortschritt: Gestützt auf ein System, das Vertrauen, Kontrolle und Compliance in Einklang bringt gewinnen Finanzabteilungen nicht nur an Effizienz, sondern auch an strategischer Handlungsfähigkeit. Die KI hinter „Agentic Financial Operations“ ersetzt die Finanzfunktion nicht, sondern ergänzt sie als intelligenter und transparenter Partner.

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsbereite Plattform für das Office of the CFO, treibt die digitale Finanztransformation voran, indem sie Organisationen mit präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen ausstattet. Basierend auf der Studio360-Plattform vereint BlackLine Daten, optimiert Prozesse und liefert Echtzeit-Einblicke durch Automatisierung und Intelligenz – angetrieben von Verity, einer umfassenden Suite eingebetteter, prüfbarer KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue digitale Workforce bietet.

Mit einem bewährten, kollaborativen Ansatz und einer Erfolgsbilanz an Innovationen – unterstützt durch branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie erstklassige Sicherheitsstandards – vertrauen mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen auf BlackLine, um ihre Organisationen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackline.com

BlackLine Forward-looking Statements

This release may contain forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as „may,“ „will,“ „should,“ „could,“ „expect,“ „plan,“ anticipate,“ „believe,“ „estimate,“ „predict,“ „intend,“ „potential,“ „would,“ „continue,“ „ongoing“ or the negative of these terms or other comparable terminology. Forward-looking statements in this release include statements regarding our growth plans and opportunities. Any forward-looking statements contained in this press release are based upon BlackLine“s current plans, estimates and expectations, and are not a representation that such plans, estimates, or expectations will be achieved. Forward-looking statements are based on information available at the time those statements are made and/or management“s good faith beliefs and assumptions as of that time with respect to future events and are subject to risks and uncertainties. If any of these risks or uncertainties materialize or if any assumptions prove incorrect, actual performance or results may differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, risks related to the Company“s ability to execute on its strategies, attract new customers, enter new geographies and develop, release and sell new features and solutions; and other risks and uncertainties described in the other filings we make with the Securities and Exchange Commission from time to time, including the risks described under the heading „Risk Factors“ in our Annual Report on Form 10-K. Additional information will also be set forth in our Quarterly Reports on Form 10-Q. Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results, and you should not place undue reliance on such statements. Except as required by law, we do not undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise.

Firmenkontakt

BlackLine

Jane Thompson

The Squaire 12

60549 Frankfurt Main

+49 69 20 45 78 39



http://www.blackline.com/de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.