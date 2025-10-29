KI im Gesundheitswesen: Hippocratic AI setzt auf Fivetran für eine vertrauenswürdige Dateninfrastruktur

Fivetran stattet Hippocratic AI mit einer sicheren, skalierbaren Datengrundlage für moderne Patientenversorgung und Innovationen aus

München, 28. Oktober 2025 – Hippocratic AI hat sich für die Data-Movement-Plattform von Fivetran, dem weltweit führenden Anbieter für automatisiertes Data Movement, entschieden. Hippocratic AI gilt als Pionier und Marktführer im Bereich generativer KI-Agenten für das Gesundheitswesen. Mit der Entscheidung für Fivetran schafft das US-Unternehmen eine sichere und zuverlässige Datengrundlage für die Skalierung seiner KI-Plattform. So stärkt Hippocratic AI den Schutz sensibler Produktionssysteme, beschleunigt datengetriebene Analysen und legt das Fundament für eine vertrauenswürdige Infrastruktur in einer der am strengsten regulierten Branchen weltweit.

„Mit Fivetran haben wir Risiken für unsere Produktionssysteme eliminiert. Gleichzeitig schaffen wir die Grundlage, um schneller zu handeln, sicherer zu skalieren und unseren Kunden umsetzbare Erkenntnisse zu liefern“, so Matt Honea, Chief Information Security Officer bei Hippocratic AI. „Vertrauen ist im Gesundheitswesen alles. Mit zuverlässigen, kontrollierten Datenpipelines können wir Innovationen vorantreiben und zielgerichtet vorgehen. Gleichzeitig schützen wir die Integrität der Systeme, auf die sich unsere Kunden verlassen.“

Hippocratic AI betreibt mehrere Postgres-Datenbanken. Diese erfassen, wie Kunden mit ihrer Technologie interagieren. Vor der Zusammenarbeit mit Fivetran griff das Unternehmen direkt auf die Produktionsdatenbanken zu. Dieser Ansatz birgt betriebliche Risiken und kann zu verzögerten Erkenntnissen führen. Durch die Replikation dieser Daten mit Fivetran in eine dedizierte Umgebung kann Hippocratic AI nun präzise Echtzeit-Erkenntnisse gewinnen, ohne die Stabilität der zentralen Systeme zu gefährden.

„Das Gesundheitswesen ist eine der kritischsten und datenintensivsten Branchen. Unternehmen wie Hippocratic AI beim Aufbau einer zuverlässigen und skalierbaren Grundlage zu unterstützen, ist genau das, wofür Fivetran entwickelt wurde“, sagt George Fraser, CEO von Fivetran. „Dank des automatisierten Data Movements können sie sich ganz auf die Weiterentwicklung von Systemen konzentrieren, die die Patientenversorgung verbessern – mit dem Wissen, dass ihre Dateninfrastruktur sicher und vertrauenswürdig ist.“

Durch die Automatisierung des Data Movement und die Gewährleistung eines kontrollierten Zugriffs auf wichtige Informationen, befähigt Fivetran Einrichtungen des Gesundheitswesens, zwei oft konkurrierende Prioritäten in Einklang zu bringen: den Schutz sensibler Systeme einerseits und andererseits die Förderung von Innovationen. Diese sichere Grundlage hilft Einrichtungen dabei, operative Risiken zu reduzieren, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren, eine umfassende Gesundheitsversorgung anzubieten und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern.

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, hilft Unternehmen wie OpenAI, LVMH, Pfizer und Spotify, Daten aus SaaS-Anwendungen, Datenbanken, Dateien und anderen Quellen in Cloud-Destinationen, einschließlich Data Lakes, zu zentralisieren. Mit leistungsstarken Pipelines, nahtloser Integration und Sicherheit auf Enterprise-Niveau unterstützt Fivetran Organisationen dabei Dateninfrastrukturen zu modernisieren, Analysen zu erstellen und KI zu nutzen sowie Compliance sicherzustellen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de.

Über Hippocratic AI:

Hippocratic AI hat ein sicherheitsorientiertes Large Language Model (LLM) für das Gesundheitswesen entwickelt. Das Unternehmen ist überzeugt, dass ein sicheres LLM den Zugang zur Gesundheitsversorgung und die Performance im Gesundheitswesen weltweit erheblich verbessern kann, indem es jedem Menschen fundiertes Fachwissen im Gesundheitswesen zugänglich macht. Keine andere Technologie hat das Potenzial, einen derart globalen Einfluss auf die Gesundheit zu nehmen. Das Unternehmen wurde von CEO Munjal Shah gemeinsam mit einer Gruppe von Ärzten, Krankenhaus-Managern, Experten aus dem Gesundheitswesen sowie Forschern im Bereich künstliche Intelligenz von El Camino Health, Johns Hopkins, Stanford, Microsoft, Google und NVIDIA gegründet. Hippocratic AI hat insgesamt 278 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln erhalten und wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Andreessen Horowitz, General Catalyst, Kleiner Perkins, NVIDIA NVentures, Premji Invest, SV Angel und sechs Gesundheitssystemen.

Weitere Informationen zu Hippocratic AI finden Sie unter hippocraticai.com.

