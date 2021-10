KI im Qualitätsmanagement – AC Süppmayer gewinnt den “Innovationspreis für die digitale Zukunft des Kundenservice”

Durch die fortschreitende Digitalisierung befindet sich der Kundenservice im ständigen Wandel. Von Beginn der Pandemie an wurde dieser Effekt zusätzlich verstärkt, zeitgleich erschwerte sich aber der direkte Kundenkontakt. Wie Experten mit diesen neuen Anforderungen umgehen, stand im Fokus der fünften Management Circle Strategietagung vom 04. bis 05. Oktober 2021. Zum Thema “Die digitale Zukunft des Kundenservice 2021” trafen sich führende Spezialisten der Branche. Mit ihrer Qualitätsmanagement-Lösung für den Kundenservice bekam AC Süppmayer, vertreten durch Geschäftsführer Rainer Wilmers, im Rahmen der Tagung den “Innovationspreis für die digitale Zukunft des Kundenservices” verliehen.

Rund 140 Teilnehmer nahmen an der Tagung teil, darunter auch die Kundenservice-Experten von AC Süppmayer. Das saarländische Unternehmen ist der Partner für Qualitätssicherung und Prozessoptimierung im Kundenservice, Vertriebssteigerung und Qualitätssicherung im Versandprozess. Die Branche tauschte sich zu zukunftsfähigen Konzepten für einen innovativen Kundendialog aus, knüpfte Kontakte, lauschte gespannt den großartigen Speakern und gab sich wertvolle Impulse für den Arbeitsalltag. Es ging um spannende Trends im Service-Bereich und Potenziale der Automatisierung kennen.

Innovative Lösung in der Höhle des Löwen

Das Publikum kürte im Verlauf der Tagung mit seiner Investition den besten “Elevator Pitch”. In mehreren Runden präsentierten die vier teilnehmenden Unternehmen ihr Produkt bzw. ihre Dienstleistung. Die Zuschauer investierten im Anschluss virtuelle Dollar und stellten sich die Frage “Welche Firma kann mich bei den Herausforderungen im digitalen Kundenservice der Zukunft am meisten unterstützen?”

Mit einer besonders hohen Investitionssumme von 25,2 Millionen Dollar erhielt AC Süppmayer für seine Qualitätsmanagement-Lösung für Kundenservice den “Innovationspreis für die digitale Zukunft des Kundenservice”. Rainer Wilmers, Geschäftsführer von AC Süppmayer freute sich über die Auszeichnung: “Vielen Dank an die Jury, Verena Fink sowie das Publikum. Ich bin stolz auf unser Team, dieser Preis ist die Bestätigung darin, in die Kombination von Mensch und künstlicher Intelligenz zu investieren. In einer immer komplexeren und automatisierten Umgebung ist es eine Herausforderung beim Kunden einen Wow-Effekt zu hinterlassen und Mitarbeitenden zu verbessern.”

Die 360-Grad-Lösung “Sales Service Excellence” setzt auf die Kombination von Mensch und künstlicher Intelligenz. Die Software ist ideal für einen erfolgreichen Kundenservice inklusive der Dienstleistersteuerung in Sales und Service. Ob Kundenbefragung, Kontaktbewertung durch KI, Prozessanalysen und digitalem Training und Coaching. Alle Module greifen ineinander und zeigen auf, was bereits gut läuft und was fehlt, um die Kunden zu begeistern und Mitarbeitende zu binden.

Alle Informationen zur Qualitätsmanagement-Lösung finden Interessierte unter www.kundenservice-verbessern.de, zu AC Süppmayer unter www.acsueppmayer.de

Wir bieten die 360 Grad Lösung für einen besseren Kundenservice in Sales und Service inkl. Training- und Coachingsuite. Nutze die Potenziale!

Firmenkontakt

AC Süppmayer GmbH

Rainer Wilmers

Saargemünder Str. 106

66271 Kleinblittersdorf

+49 (0) 68 05 / 92 85 – 01

+49 (0) 68 05 / 92 85 – 320

info@acsueppmayer.de

https://sales-service-excellence.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641 911650

+49 (0) 68 05 / 92 85 – 320

info@team-digital.de

https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.