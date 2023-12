KI in die Büros bringen: abtis bietet Workshops und Webcast für KMU zum Einstieg in Microsoft 365 Copilot

abtis, der IT-Innovationsführer für KMU, startet eine zukunftsgerichtete Initiative: Mit gezielten Workshops und einem Webcast führt abtis kleine und mittelständische Unternehmen in die KI-Welt von Microsoft 365 Copilot ein.

abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand, macht mit zwei neuen Workshopangeboten und einem Webcast mittelständische Unternehmen fit für die praxistaugliche, effiziente und sichere Nutzung Künstlicher Intelligenz.

Mit dem Microsoft Copilot lassen sich Unternehmensdaten mit der Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle (LLM) kombinieren, um Beschäftigte bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, ihre Produktivität und Effizienz zu steigern und durch kontextbezogenen Mehrwert das Geschäftspotenzial voll auszuschöpfen. Der Copilot ist nahtlos in die Anwendungen von Microsoft 365 wie Outlook, Word, PowerPoint oder Teams integriert und nutzt Unternehmensdaten, um Dokumente, Präsentationen, Besprechungsprotokolle, E-Mails und vieles mehr zu erstellen oder auszuwerten.

Um die Möglichkeiten der neuen Technologie voll ausschöpfen zu können, ist es allerdings sinnvoll, nicht Hals über Kopf in das Projekt Microsoft Copilot hineinzustolpern. Zunächst sollten sich interessierte Unternehmen einen Überblick über die notwendigen Voraussetzungen und späteren Nutzungsmöglichkeiten verschaffen. Insbesondere die Themen Datenschutz und Governance sollten im Vorfeld bedacht werden, damit die KI nicht ungeplant vertrauliche Informationen verarbeitet. Für die spätere Nutzung sollte die Integration in die eigenen Geschäftsprozesse konzipiert und die Akzeptanz bei den Beschäftigten vorbereitet werden.

abtis hat zu diesem Zweck zwei Workshopangebote entwickelt, die mittelständische Unternehmen bei diesen Vorbereitungen unterstützen und sie mit dem notwendigen Wissen ausstatten sollen.

Starter-Workshop zum praktischen Einstieg in M365 Copilot

Im Workshop „M365 Copilot Starter“ vermittelt abtis interessierten Unternehmen einen Überblick über die Fähigkeiten des M365 Copilot und unterstützt sie bei ihrem Einstieg. Der Workshop zeigt auf, wie Copilot in die eigenen Prozesse integriert und sein Potenzial voll genutzt werden kann. Interaktive Demonstrationen, Hands-on-Aktivitäten, bei denen die Teilnehmenden Copilot selbst nutzen können, Simulationen alltäglicher Geschäftsszenarien und dazugehörige Lösungsstrategien, Best Practices zur Schulung der Beschäftigten und Tipps zur Überwindung von Herausforderungen und zur Maximierung des ROI gehören zum Workshopumfang. Darüber hinaus werden Datenschutzrichtlinien und Compliance-Anforderungen diskutiert und die Experten der abtis geben Empfehlungen für die Aufrechterhaltung der Datensicherheit und -integrität. Weitere Informationen zum Starter-Workshop und die Möglichkeit zur Vereinbarung einer kostenlosen Erstberatung gibt es hier: https://www.abtis.de/workplace/workshops/m365-copilot-starter

Readiness-Workshop mit Fokus auf Datensicherheit und Governance

Der Workshop „M365 Copilot Readiness“ bietet den Teilnehmenden Einblicke in die sichere und effiziente Nutzung von Microsoft 365 Copilot mit einem starken Schwerpunkt auf Datenmanagement und Governance. Konkret wird es um die Bedeutung einer soliden Datenstrategie gehen, um die Entwicklung und Implementierung effektiver Governance-Strukturen sowie um notwendige Sicherheitsprotokolle und Compliance-Standards, die zum Schutz sensibler Daten und zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen unerlässlich sind. Weitere Informationen zum Readiness-Workshop und die Möglichkeit zur Vereinbarung einer kostenlosen Erstberatung gibt es hier: https://www.abtis.de/workplace/workshops/m365-copilot-readiness

Webcast zum Microsoft 365 Copilot bietet praktische Einblicke

Neben den beiden Workshopangeboten haben Interessierte zusätzlich die Möglichkeit, den Microsoft 365 Copilot live in Aktion zu erleben.

In dem Webcast „Microsoft 365 Copilot“ am Donnerstag, den 21. Dezember 2023, 10 Uhr, bieten die abtis-Experten Simon Arneric, Senior Technology Consultant Workplace, und Mark Tscherwitschke, Senior Consultant M365, eine umfassende Einführung in die innovativen Funktionen und Möglichkeiten des Microsoft 365 Copilot. Sie teilen praktische Anwendungsfälle und Expertenwissen und demonstrieren, wie der Microsoft 365 Copilot mit seiner revolutionären KI-Technologie die Arbeitsläufe in Unternehmen verändern kann.

In einer interaktiven Q&A-Session beantworten die beiden Experten die Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und diskutieren mit ihnen die vielfältigen Möglichkeiten, die das Tool bietet.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung zum Webcast gibt es hier: https://www.abtis.de/events/webcast-microsoft-365-copilot

Der IT-Dienstleister abtis führt den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft-Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 200.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand in Deutschland und mit fünf Microsoft-Lösungspartner-Kompetenzen sowie 13 Microsoft Specializations für Modern Work, Security und Azure setzt abtis ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche.

Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt abtis für ihre Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. abtis ist Spezialist für moderne IT-Sicherheit und unterstützt mit KI-basierten Produkten, praxisnaher Beratung und Managed Security bei der Umsetzung des Zero-Trust-Modells und der verlässlichen Einhaltung von Richtlinien wie BSI-Grundschutz oder DSGVO. Das abtis Cyber Defense Operations Center bietet Security und Schutz auf höchstem Niveau mit einem Microsoft Verified MXDR. Die Microsoft Azure Cloud Services, hybride Konzepte, Cloud Computing, Cloud Migration und Managed Services bilden die Basis für das Modern Datacenter, mit dem abtis-Kunden echten Mehrwert generieren. Im Digital Consulting ist abtis Sparringspartner für neue Prozesse und Geschäftsmodelle im Mittelstand und bringt im Customizing und der individuellen Entwicklung von Anwendungssoftware ihr gesamtes Technologie- und Service-Know-how aus Hunderten von Projekten ein. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern wie Microsoft, DELL EMC, Barracuda, Deep Instinct, Rapid7, Semperis u.a. hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann ihre Kunden zukunftssicher beraten.

Die abtis Holding AG ist die Muttergesellschaft der abtis Gruppe. Zur Gruppe gehören die abtis GmbH, die progX GmbH, die changeable GmbH und die Ceteris AG. Die abtis GmbH ist der Experte für Microsoft-Technologien und Cyber Security für den Mittelstand. progX bietet innovative Lösungen in den Bereichen IoT, Automatisierung und Digitalisierung. changeable steht für zeitgemäße Formen der Zusammenarbeit und begleitet Kunden in Change Management und Adoption. Die Ceteris komplettiert dieses Portfolio mit Business-Intelligence-Lösungen auf höchstem Niveau. Rund 200 technikbegeisterte Mitarbeitende beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarter), Berlin, Freiburg, Göppingen und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, Schleich, testo und Wackler, die Bundesliga-Vereine SC Freiburg und VfB Stuttgart sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

