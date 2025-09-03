KI-Kompetenz im SEF Smart Electronic Factory e. V. wächst: Start-up LIKS GmbH ist neues Mitglied

Gemeinsame Entwicklung von KI-Use-Cases für den Mittelstand

Limburg a. d. Lahn, 3. September 2025 – Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz entscheidet zunehmend über die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Dennoch tun sich viele Betriebe schwer, KI-Anwendungen sinnvoll in ihre Prozesse einzubinden. Um diese Lücke zu schließen, arbeitet das Start-up LIKS GmbH ab sofort mit dem SEF Smart Electronic Factory e.V. zusammen. Gemeinsam wollen beide Partner anhand konkreter Projekte aufzeigen, wie KI in der Produktion wie auch in der Verwaltung spürbare Verbesserungen bringt.

Laut einer Bitkom-Umfrage aus März 2025, die unter 552 deutschen Industrieunternehmen (ab 100 Beschäftigten) durchgeführt wurde, halten 82 Prozent der Befragten KI für entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Oft fehlt es in der Praxis jedoch an Know-how und geeigneten Werkzeugen, um KI nutzbringend in den Alltag zu integrieren.

Hier setzt die LIKS-Plattform an. Mit dem KI-Assistenten-Modul erhalten Unternehmen ein praktisches Werkzeug für Dokumentenmanagement, Wissensnutzung und Kollaboration. Sie können ihre Dokumente, Anleitungen und Wissensdatenbanken zentral einbinden. Mitarbeitende erhalten so schnellen Zugriff auf relevante Informationen und können Fragen stellen – etwa zu Arbeitsprozessen, Prüfvorschriften oder Projektdetails.

Darüber hinaus unterstützt LIKS auch beim Thema Nachhaltigkeit. Ein Kernfeature des ESG+ Moduls ist die CO2-Bilanzierung. Das System ermöglicht die Umrechnung von Verbrauchsdaten in CO2-Äquivalente, wodurch Unternehmen ein klares Bild ihrer Emissionen erhalten. Diese Daten werden in übersichtlichen Dashboards dargestellt, die sowohl Momentaufnahmen als auch Entwicklungen über Zeit zeigen.

Diese und weitere Module sind praxisbewährte KI-Tools, die in Use Cases des SEF Smart Electronic Factory e.V. einfließen sollen. Der Verein entwickelt und evaluiert mit seinen Mitglieder seit 2015 Lösungen für die Digitalisierung in der Industrie – mit Fokus auf die Anforderungen des Mittelstandes.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen zu zeigen, wie KI wirklich im Alltag eingesetzt werden kann – ohne große Hürden und mit direktem Mehrwert“, sagt Hendrik Schneider-Vohl, CEO der LIKS GmbH.

Der SEF Smart Electronic Factory e.V. ist ein im Jahr 2015 gegründeter Verein, der Industrie 4.0-fähige Lösungen – mit Fokus auf die Anforderungen des Mittelstandes – entwickelt. In der Smart Electronic Factory, eine Elektronikfabrik in Limburg a. d. Lahn, werden Industrie 4.0-Szenarien und -Anwendungen unter realen Produktionsbedingungen entwickelt und erprobt. Der Verein setzt sich aus verschiedenen Unternehmen sowie universitären Einrichtungen und Instituten zusammen. Zentrale Zielsetzung ist es, Unternehmen den Weg in die vierte industrielle Revolution zu ebnen. www.SmartElectronicFactory.de

